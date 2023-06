¿Desde cuándo está en la ONCE?

Desde el año 1985 como afiliado, y desde 1995 como trabajador.

Porque... perdone la indiscreción, no ha perdido del todo la vista, ¿no?

No, me queda lo que se llama un poco de resto visual.

¿Y cuándo llegó como vendedor de la ONCE al Centro?

Llevo unos diez años, soy de los más veterano de la zona (no de los más viejos). Antes estuve mucho tiempo en el Polígono de Las Quemadas, unos 13 años. Y luego hubo un periodo corto en el que estuve por casi toda Córdoba: Santa Rosa, Ciudad Jardín, Sector Sur...

¿Y cómo le trata el Centro?

La verdad... Es que muy bien.

¿Juegan más en esta zona?

Bueno, es que el Centro no están solo los vecinos de la zona. Hay gente que viene de todos los barrios. Hay más afluencia y eso supone más venta.

Pero a muchos vecinos del Centro sí que los conoce ya, ¿no?

Sí, claro. Son muy fieles a la hora de comprar el cupón.

10 años frente al Corte Inglés con su puesto móvil de la ONCE desde el que reparte premios y aún más esperanzas. Lo que le falta de vista lo tiene de oído: sabe muy bien escuchar

Y cómo juegan en el Centro.

Pues los hay de todo tipo. Los tengo que son más sibaritas a la hora de escoger un número, los que les da igual pero juegan todos los días, los que compran un cupón o varios según cómo estén de ánimo ese día...

¿Se fían de usted cuando le piden que escoja un número por ellos?

Se fían (sonríe).

Premios importantes, lo que se dice «importantes», ¿cuántos ha repartido?

Pues en el Centro, todavía ninguno. En Las Quemadas sí que repartí un premio de cinco millones por cupón, cuando eran pesetas, justo un año antes de cambiar al euro.

El vendedor de la ONCE es toda una institución ciudadana en la vida cotidiana. ¿Usted es consciente de que es un referente?

Pero no lo llevo mal. Ya se sabe que en donde hay mucha gente, encuentras a gente de todo tipo y al final te cuentan de todo.

«Hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. El cupón es esa ‘manita’ del cielo»

Entonces, en su puesto, ¿también hace de confesor?

¡Tela! A veces digo: «Le sale esto más barato que hacer lo que se ha hecho siempre: contarle los problemas al camarero en el bar». Y más barato que un psicólogo». (Sonríe). En serio, yo me siento honrado por eso.

¿Y cual es el problema del vecino más frecuente que le cuentan?

De todo también. Por ejemplo, «que a mi hijo le falta tal o cual cosa, a ver si me das el premio que lo podamos solucionar». Hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Para muchos, el cupón es esa manita que le pueden echar desde el cielo, si permite Dios que les toque.

Con tantas crisis consecutivas, ¿se le ha agriado el carácter a la gente?

Sí. Se ve a veces hasta un poco de desesperación. Sobre todo en la zona en la que estoy, donde pasa mucha gente para el tema del reconocimiento médico de bajas laborales. Hay casos en los que se nota la ansiedad. Pero no son los únicos problemas y ya le digo que hay de todo.

Le ocurrirá también muchas anécdotas al cabo del día. ¿Se acuerda de alguna en especial?

Pues sí que son muchas cada día. Pero, por ejemplo, me acuerdo del caso de un cliente que llega y se deja una cartera con... ¡60.000 euros! Me compró el cupón, dejó la cartera y yo ni me di cuenta hasta que recogí el puesto y noté el bulto. «¿Qué es esto?» Me dije. Y cuando lo abro y veo lo que tiene...

¡No me diga! ¿Tenía documentación o algo para avisarle de la pérdida? ¿Y eso cuándo fue?

Hace unos cuatro años. Y sí, había documentos. Menos mal. Avisé a la Policía y así pude contactar con él, y cuando recuperó la cartera, el hombre estaba superagradecido.

Me imagino. ¡Qué angustia tuvo que pasar!

Me quiso gratificar, pero yo me negué. El hombre lo pasó verdaderamente mal, porque era para un negocio importante. Era un efectivo que le habían dejado varios amigos...

Volviendo a los números. ¿Cuáles son sus preferidos?

Los míos son 7 y 21, siempre.

¿Y funcionan?

Muy pocas veces (ríe).

¿El Centro tiene algún número que pidan más que en otros barrios?

Pues sí. El Centro juega el 13 sobre todo. El 13 es un número muy vendible, es verdad, pero desde que estoy en el Centro me lo piden mucho más.

¿Hay también quienes le intentan timar? ¿O eso es un tópico?

Se asustaría usted de la cantidad de veces que me han intentado engañar o dar dinero falso.

¡Hay que ser...! En fin. La última pregunta: ¿Me vende un número para hoy?

(Sonríe). Eso está hecho.