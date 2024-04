Ciclos lúdicos: 50 años del Centro en fiesta

Imposible hablar de fiestas populares en Córdoba sin citar los barrios del Centro. Por un lado, por la misma tradición con la que nacen estos eventos, ya que si realmente son tradicionales, hace un siglo poco más existía de la ciudad que los barrios históricos de hoy, una urbe constreñida entre sus murallas desde la Edad Media. Y en segundo lugar, porque nada mejor que el Centro para vivir, disfrutar, presumir e invitar al resto a sumarse a la fiesta. El caso es que en este 2024 es un buen momento para echar la vista atrás, que es la mejor forma de mirar con claridad hacia delante, respecto al mayo festivo, al menos cinco décadas, aprovechando tanto sonadas conmemoraciones como noticias recientes que lo hacen especialmente oportuno.

Hablamos, de entrada, del 50 aniversario de la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba (AAPC). También en 2024 se cumple un siglo desde que el Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena reinventara la Fiesta de la Cruz en su patio, 30 años del traslado de la Feria a El Arenal, 60 años de aquel 21 de marzo de 1964 de la fundación de la Federación de Peñas (clave en la recuperación de romerías y otras fiestas), y más de cuatro décadas (fue en 1983) desde la primera Cata de Vino de Montilla-Moriles en el bulevar del Gran Capitán, cuya edición de 2024 se suspendió sin fecha dos semanas antes del comienzo previsto.

Las Cruces

Respecto a la Fiesta de las Cruces, Diario CÓRDOBA dedicó al tema un reportaje en la edición del 21 de abril, con motivo de cumplirse cien años desde que el Centro Filarmónico Eduardo Lucena recuperase en su sede esta fiesta popular. Se trata de un ciclo que, como recuerdan los investigadores, se remonta hasta la cultura romana, con épocas de mayor auge y otras de declive, como lo fue en el siglo XIX, antes de su recuperación a principios del siglo XX.

Centrándonos en ese medio siglo que hemos marcado como referencia, por entonces la Fiesta de las Cruces se había desligado ya formalmente de la de Los Patios, y en cierta forma estaba en auge en los nuevos barrios de la ciudad: Cañero, Ciudad Jardín, Campo de la Verdad, La Fuensanta... zonas de expansión urbana en donde pocos patios había que pudieran presentarse al concurso, mientras que la Fiesta de la Cruz recibía un impulso muchas veces por parte de nuevos vecinos emigrados desde la provincia que trasladaron a Córdoba su tradiciones en torno al 3 de mayo, como viene recordando el doctor en Antropología Ignacio Alcalde de los estudios que desde hace tiempo desarrolla la UCO al respecto.

Los Patios decaían en los 70 mientras se popularizaban las cruces, sobre todo en barrios

Para este 2024, y desde el 26 de abril al 1 de mayo (curiosamente, dos días antes de su celebración oficial y desligada totalmente de ese Día de la Cruz, del 3 de mayo), un total de 46 cruces participan en el concurso municipal, de las cuales treinta de ellas se encuentran en el distrito centro o en el anillo de espacios circundantes.

De hecho, en el Centro caen a una cruz por cada 1.330 vecinos, con trece veces más presencia en relación a la población que en todo el resto del municipio, donde hay una cruz por cada 17.800 habitantes. A nadie se le escapa que ello es debido en buena parte a que las sedes de la mayoría de las cofradías están en los barrios históricos tanto como al reclamo que supone el Centro en sí mismo. Al respecto, ya hace años que el movimiento vecinal y ciudadano viene exigiendo que se replantee la fiesta, sobre todo por el caso donde las cruces sirven como excusa para concentraciones multitudinarias muy alejadas del espíritu original de la celebración.

La última denuncia en ese sentido fue el 5 de abril con una nota difundida por el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

Junta directiva fundacional de la Asociación de Amigos de los Patios. / CÓRDOBA

Pero vayamos por partes. Comenzando por la Fiesta de los Patios, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el 6 de diciembre de 2012, este año el concurso municipal se celebrará del 2 al 12 de mayo, como se detalla en la página 22, en una agenda en los barrios del Casco Histórico eminentemente festiva.

En 2024 compiten 52 patios en las modalidades de arquitectura antigua y moderna y en la de patio singular, ésta última de recintos cuidados por un colectivos; además de 11 patios institucionales que no compiten. Muy lejos de los 18 que participaron en aquella edición de 1974 en la que, el 23 de abril, se constituyó la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba, como se rememora en esta edición en una entrevista al actual presidente, Miguel Ángel Roldán (Página 7). Por entonces, hace medio siglo, la fiesta estaba taba en franca decadencia, con cada vez menos patios participantes, solo se abrían por la tarde, se permitían las barras hasta altas horas y los criterios estéticos, del jurado y de la propia fiesta no estaban nada claros. Hasta era posible usar flores de papel. Sin duda, la Asociación de Amigos de los Patios salvó esta fiesta, y no solo por la compra de dos inmuebles que rehabilitó y cuya hipoteca aún está pagando: San Basilio 44 y Siete Revueltas 1, la conocida como Casa de las Campanas. Quizá su mayor logro fue el de la concienciación de la sociedad y las instituciones cordobesas. El mayor predicamento de la Fiesta de los Patios en el Ayuntamiento o las directrices de conservación impuestas por el PGOU de 1986 y 2001 son ejemplos de ese cambio de actitud que salvó la fiesta. Y si por aquel entonces era la piqueta la que amenazaba la supervivencia de estos recintos, en la actualidad, sin que este riesgo haya desaparecido, es el alto valor de los inmuebles y la gentrificación la que pone negros nubarrones en el futuro de unos Patios que ya son clave patrimonial, social y económicamente para la ciudad.

Actual directiva de Amigos de los Patios, en su 50 aniversario. / MANUEL MURILLO

Menos casetas ya que en la Victoria

Tampoco el CMC, junto a las asociaciones de casetas tradicionales y populares, Córdoba Ecuestre, la federación vecinal Al-Zahara, peñas, cofradías y el colectivo de casetas alternativas, participantes todos en la Comisión Ciudadana sobre la Feria, está contenta con el lento desarrollo del plan para acondicionar el parque urbano de El Arenal, en donde los costes para instalar una caseta se han elevado un 30% en los últimos años. Y todo ello mientras continúa la sangría de carpas, prosperando solo las discocasetas, las de tipo merendero-restaurante o las de colectivos con amplio horario de actos restringidos.

Los PGOU de 1986 y 2001 garantizaron la supervivencia de las casas-patio

De hecho, este año, del 18 al 25 de mayo, estarán en El Arenal 85 casetas, una menos de la que existía en 1993, en la última edición de la Feria en el Paseo de la Victoria, en un ciclo donde han cambiado las costumbres y el público familiar y popular apuesta por las horas de la tarde y desaparece antes de medianoche, donde El Arenal quedan sobre todo para el público juvenil.

Muy al contrario que en aquella Feria de hace medio siglo donde muchos colectivos no podían estar presentes por falta de espacio. Una fiesta que no dormía nunca... Como los vecinos de La Victoria, Cervantes, Ciudad Jardín y Vallellano, todo hay que decirlo. Ya a mediados de los 70 se reclamaba un traslado de esta fiesta que un par de décadas después acabaría por no tener las mínimas condiciones que fijaba la UE de seguridad y salubridad y que colapsaba el tráfico de la ciudad y buena parte de su actividad durante medio mes. La que se ubicaba al Oeste del Casco Histórico desde el primer tercio del siglo XX por estar en las afueras, se había quedado en 1974 el corazón de Córdoba. Tras un plan para llevar la fiesta a Poniente, al final el traslado se realizó en 1994 hacia el parque urbano de El Arenal, tampoco muy lejos del distrito Centro y de los barrios de la otra orilla del Guadalquivir.

Imagen de 1970 de una cruz de mayo en Córdoba. (FOTO: García Garrabella). / CÓRDOBA

Romerías y peñas

Otro aniversario que nos permite mirar al pasado y al presente de las fiestas en el Centro es el de los 60 años de la constitución formal de la Federación de Peñas, un 21 de marzo de 1964. Por entonces, la actividad peñística ya era más que pujante y fruto de la colaboración entre ellas y las hermandades de San Álvaro y Linares puede decirse que eventos como ambas romerías (la de Linares tendrá lugar el 5 de mayo en este 2024) se salvaron del olvido en aquellos años del desarrollismo.

La Federación de Peñas también recuperó citas como la Batalla de las Flores (este año a celebrar el 28 de abril), salvaguardando las tradiciones cordobesas y sin olvidar su atención por el mundo de la cultura, con épocas más centradas en lo primero o en lo segundo y otras en las que, critican las malas lenguas, ninguna de las dos. La nueva directiva de la Federación de Peñas, formalizada en agosto del pasado año, ha sorprendido por el giro dado a sus actividades y un denso programa cultural, sin alejarse de los objetivos fundacionales de la federación respecto a las tradiciones.

La Cata de Vinos Montilla-Moriles estuvo unos años en un solar de la avenida de América y en otro del Vial Norte

Aquella Cata nacida en el Centro

El último gran ciclo en incorporarse al calendario festivo cordobés fue la Cata de Vino Montilla-Moriles, que desde su concepción inicial se convertiría en un evento de carácter popular, y no tardó mucho en pasar a un plano muy secundario la razón de la cita: la promoción exterior del vino. Sin embargo, ni siquiera el alto consumo en esos días acabaría sirviendo para costear la presencia de las bodegas en la cita anual.

La idea que fraguaron durante un viaje el entonces concejal de Festejos, Leonardo Rodríguez, y el secretario del Consejo Regulador, Manuel López Alejandre, sirvieron para que, aprovechando los mismos puestos que el Ayuntamiento utilizaba para la Feria del Libro en el bulevar del Gran Capitán, éstos se reabriesen con las bodegas mostrando sus especialidades y novedades.

Teo Rueda , cuidador del patio de San Basilio 44 por encargo de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, retoca macetas del recinto. / A. J. González

No parecía un lugar llamado a consolidarse para la cata, especialmente con aquellas obras en las que aparecieron restos medievales y romanos y que enfrentaron al Ayuntamiento y la Junta, llevó a los arqueólogos de la Universidad a subirse a las palas excavadoras para frenar el destrozo y a que el entonces alcalde Julio Anguita cubriera de arena los hallazgos y se enterrara, literalmente, el proyecto.

El bulevar siguió unos años acogiendo la Cata, con su emblemático catavino de todos los años que algunos conservan desde la primera edición en la que se distribuyó, la de 1986. Sin embargo, una zona abierta chocaría con la legislación que obligaba a la venta de productos alcohólicos en establecimientos o en recintos cerrados. Aquello llevó a la Cata de Vinos al lugar donde más años se ha celebrado, en el también céntrico solar y aparcamiento de la Diputación de Córdoba. Solamente salió de este recinto para celebrarse en un solar frente a la estación AVE-Renfe, antes de la construcción de los nuevos edificios en Cercadillas, y en una de las grandes parcelas que provisionalmente quedaron libres en el entorno del Vial Norte por el Plan Renfe. Tras volver a celebrarse en el solar de la Diputación, en las dos últimas ediciones la Cata se desarrolló en la plaza de Los Califas.

Según la organización de la Cata, la celebración se volverá a replantear en torno a un nuevo modelo para cumplir con los fines que le dieron origen, mientras que se reconoce que hay cuestiones pendientes ligadas al espacio y también se han oído las quejas de bodegueros que no han recibido las ayudas comprometidas por la Junta desde hace ya años. Diario CÓRDOBA recogía las palabras del presidente del CRDO, Javier Martín, sobre posibles ubicaciones que se barajan para conjugar lo lúdico con la promoción profesional: «Si se quiere, y lógicamente se quiere, que la Cata sea el lugar de encuentro de siempre, tiene que estar en un sitio ubicado en el Centro de la ciudad». Ya ven: el Centro tirará siempre de la Fiesta.