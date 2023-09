De entrada, el tener un Casco Histórico de 320 hectáreas, el segundo más grande de Europa, con lo que ello implica de calles y entornos antiguos es complicado para todo concejal de Inclusión, Accesibilidad, Movilidad y Vía Pública. Cuando se crearon esas calles, esos conceptos no podían ni imaginarse.

Bueno, pero por suerte empieza a haber soluciones. Ya en Europa podemos ver que hay experiencias que han funcionado y que, si estamos pendientes, se pueden replicar aquí. O podemos adaptarlas echando imaginación y siendo sensibles con la materia que tocamos. También me tranquiliza que no sea el único que mira por el Casco Histórico (ríe), hay una delegación municipal expresamente para ello, también está Cultura, la Gerencia de Urbanismo... Hay muchos ojos puestos en esta zona.

También es una zona con muchas normas específicas o a la que le atañen muy directamente. Por ejemplo, con la ordenanza de movilidad y las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

Hay una empresa consultora que nos está ayudando a abordar ese tema. No tenemos obligación de hacer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que no nos convenza. De entrada, se hizo coincidir las ZBE con las Zonas Acire. Bien, pero lo que persigue una ZBE es reducir el volumen del tráfico y la contaminación acústica y del aire. Haciendo coincidir las restricciones con las Zonas Acire teníamos controlados dos elementos: la cantidad de tráfico y el ruido. Y para la contaminación del aire hay otras soluciones. Por ejemplo, hay pruebas piloto usando microalgas, con unos artefactos de cuatro metros de alto, que hacen un trabajo de fotosíntesis equivalente a unos cuarenta a cincuenta árboles jóvenes. Hay puntos donde no puedes poner nueva arboleda y estos aparatos serían una solución.

Me está dando un titular: “El Ayuntamiento estudia limpiar el aire del Centro con microalgas”. ¿Es lo que me está diciendo?

Pues sí. Estamos viendo la viabilidad. Ya está muy desarrollado en México y estamos en contacto con una empresa de Bilbao que ha avanzado mucho. Hay que buscar soluciones imaginativas y, o restringes el tráfico y solo dejas entrar a coches ECO, por ejemplo, o limpias el aire.

¿Son caros esos sistemas de microalgas?

Creo que no, para lo que se persigue. Lo que sí he preguntado es si el sistema podría adaptarse a Córdoba, donde el clima es muy distinto al de Bilbao. En todo caso no estamos cerrados a soluciones que limpien el aire y nos permita otras fórmulas que no pasen sólo por restringir el paso de vehículos.

Retomando el aspecto de las normas: pronto saldrá el Plan de Gestión del Casco Histórico que tocará todos los aspectos de la vida en esta zona de la ciudad. También la movilidad, la accesibilidad... ¿Conoce ya en qué le va a afectar?

Todavía no. Pero si los tiempos en la Administración son lentos, con el Casco Histórico son más lentos todavía. El Centro es un auténtico campo de minas. Entiéndame bien: cualquier cosa que quieras probar en el Centro se tiene que pensar, repensar y remirar... Porque lo que beneficia a uno puede perjudicar a otro. Por ejemplo, adaptar la señalética a discapacidades visuales no es fácil. Una solución son los códigos navilens, esos cuadraditos de colores parecidos a los códigos QR que hacen todo más accesible a las personas con dificultades visuales y que le informarían, por ejemplo, de la historia de las calles en 34 idiomas, patios visitables o calles vecinas. Ya lo hemos puesto en las paradas de Aucorsa, de taxi y lo tienen el entorno de las farmacias. Estamos barajando fórmulas adaptadas a la Judería, como ponerlos en pequeños azulejos.

¿Peatonalizar es la solución mágica? Los propios vecinos creen que no es la panacea.

Todo no lo soluciona. Ya digo que cualquier cosa que hagas en el Casco Histórico es muy complicado. Le voy a poner un ejemplo: se reforma una calle con aceras dejando una única plataforma peatonal. Pues bien: lo que beneficia a una persona con discapacidad de movimiento perjudica a otra con problemas visuales, porque ya no cuenta con el bordillo como referencia. ¿Lo había pensado?

No había caído en ello. Es verdad.

Pero es que también hay que pensar en el ancho, en el tránsito peatonal habitual, el volumen de tráfico, la hostelería o el comercio con la carga y descarga, si hay acceso a cocheras, quién tiene preferencia o qué seguridad hay en el entorno. Buscamos el equilibrio perfecto que, sin embargo, no existe. Hay que usar mucho sentido común y tener la seguridad de que no dejas a ningún colectivo atrás. Puedes avanzar mucho con cinco colectivos y dejarte a otro que es fundamental detrás y eso no puede ser. Y luego, al final, tomar decisiones, que nunca será al gusto de todos y hasta puede que no sean del gusto de nadie, pero hay que buscar las soluciones.

Eso sí, le están reconociendo la labor con ese premio que se llevó la ciudad hace poco.

Cinco, llevamos cinco premios (ríe señalando al armario de su despacho donde lucen los galardones). El más sonado, el que da más motivo de orgullo para la casa es el de la Comisión Europea, por supuesto, que además tiene una dotación económica a la que le vamos a dar un uso ya. Creo que donde hemos dado en la tecla con la accesibilidad universal es en entenderla con el sentido amplio que tiene. Tradicionalmente se pensaba sólo en sillas de ruedas. Y no es así. Nosotros cuando hacemos un estudio de accesibilidad universal, por ejemplo para las cinco rutas de turismo inclusivo, nos fijamos en todo. Y cuando digo «en todo» es «en todo». Por ejemplo, en que haya contraste en los pasos de cebra para personas con discapacidad visual, que se hayan podado las ramas bajas de los árboles a 2.20 metros (usted no le presta atención porque las ve y las evita sin dar más importancia, pero una persona con problemas visuales no); la discapacidad cognitiva hay que cuidarla también y evitar por ejemplo la saturación de señales, usar pictogramas en pasos de peatones que aprovechan personas con discapacidad cognitiva o intelectual, niños pequeños que están aprendiendo o personas mayores que están perdiendo facultades. Todo eso es accesibilidad universal, no es solamente quitar barreras físicas, que también lo hacemos. Y eso lo estamos trabajando en todos los barrios. Lo que estamos haciendo, y será un buen paso, es ir en los barrios zona por zona y proyecto a proyecto. Creo que antes de terminar el año tendremos un contrato flexible que nos permita mandar cuadrillas según las necesidades más urgente a un punto concreto. Nosotros primero diagnosticamos, con un seguimiento de proyectos de particulares, de colectivos, de administraciones. Creo que eso hace que hayamos hecho tant ruido por ahí. En Cádiz hemos dado hace poco una charla sobre lo que hemos hecho en el Museo Julio Romero, abierto completamente para todos los públicos, y eso se copia, se replica. Lo que hemos hecho en el entorno de las farmacias con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, con el que le das autonomía a las personas con discapacidad visual con códigos navilens, eso se está imitando en Andalucía. Y también lo vamos a poner en nuestra oficina de atención al público. Si ya estuvimos trabajando en la accesibilidad y la inclusión, ahora vamos a empeñarnos en mejorar la autonomía personal y otro aspecto olvidados, como la salud mental.

Hace tiempo un premio Nobel de visita a Córdoba criticaba nuestra adicción al coche. Pero claro, no sabía que tenemos un casco histórico tan enorme. A un vecino no se le puede obligar, por ejemplo, a andar cientos de metros cargado con las bolsas del supermercado, ¿no?

Tampoco creo que el Centro sea una zona saturada. Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar. Los vecinos con más edad recordarán que hace años esto era otra historia. Pienso en cómo estaba el Puente Romano, en Capitulares... Pero no tenemos problemas de saturación.

Felicidades por lo que le toca, y nos toca, por la pasada de la Semana de la Movilidad, aunque se suspendió por la lluvia el Día de la Bicicleta. También ha habido actos y comunicados muy reivindicativos.

Gracias. Bueno, intentamos organizarla con el mayor criterio posible. Son días para salir a la calle, para, precisamente, moverse, para que los niños dejen las tablets... (Sonríe).

¿Cuál es la principal demanda la mayoría de los colectivos?

El desgaste del pavimento, algo que es lógico tanto en el tráfico rodado como en las aceras y en cualquier sitio de la ciudad. Hay que dar un repaso a todo en cuanto se puede, principalmente la Delegación nuestra y la de Infraestructuras. La solución pasa por que no se nos escape ninguna queja y, luego, priorizar. Yo, cuando oigo propuestas de una «reforma integral» para un barrio concreto no me lo creo. Es imposible. Supone poner todos los recursos en sólo una zona del mapa, algo que es injusto para todas las demás del municipio. Puedes trabajar por fases (arboleda, pavimentación...) Sí que se pasa por todos los sitios, siempre se está haciendo algo en cuanto se va haciendo memoria. Y por cierto, y se ha visto en la Semana de la Movilidad, la posibilidad también de poner puntos de recarga de coches eléctricos en farolas. En los próximos meses se van a ver muchas cosas.

Perdone lo personal de las preguntas. ¿Vive usted en el Centro? ¿Cómo viene a trabajar? ¿Tiene coche eléctrico?

Pues vivo relativamente lejos. Y por todo lo que llevo, tres días a la semana intento estar en el edificio de Gran Capitán, uno en Aucorsa, otro en Movilidad... Busco trayectos directos con el coche, que tengo que tener a mano por circunstancias personales, por si debo darme un salto al hospital. Pero ya tengo mi título de transporte y lo voy a usar mucho. Respecto al coche eléctrico, lo monovolúmenes para que entren sillas de ruedas se me van de precio, por ahora.

¿Silla de ruedas? ¿Por...?

Por mi hija Mercedes. ¿No lo sabe? Le enseño uno de sus vídeos de redes sociales (lo muestra emocionado).

Es un encanto.

Y es más famosa que yo en redes sociales (sonríe).

Entiendo que usted crea en lo que hace.

Sí.