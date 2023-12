¿Qué busca el Córdoba CF en el mercado de invierno y por qué?

El Córdoba CF irá al mercado de invierno. Lo hará porque así lo tenía previsto desde el verano -lo admitieron tanto el CEO Antonio Fernández Monterrubio como el director deportivo Juan Gutiérrez "Juanito" en sus comparecencias públicas- y porque, visto lo visto, el grupo precisa retoques. Eso sí, lo hará sin la urgencia de una posición clasificatoria alejada de las expectativas. Inmerso en la mejor racha del campeonato, con diez jornadas sin perder y un récord de 423 minutos sin encajar gol, situado con firmeza en la zona de play off, el Córdoba CF no llevará a efecto el manido axioma de "lo que funciona no se toca".

Hará movimientos, sí, pero para complementar y paliar los efectos de una situación compleja, la del serbio Dragisa Gudelj, cuya disponibilidad para competir esta misma temporada está a día de hoy en el aire. ¿Qué es lo que busca el club en la ventana de fichajes de enero? Un defensa central Más allá de que Gudelj pueda reincorporarse, el club rastrea el panorama en busca de un defensa central para acorazar esa zona. La baja del serbio ha sido cubierta por el joven Carlos García, que llegó a préstamo desde el Cádiz. El catalán, de 23 años, se incorporó apenas unos días antes del inicio de la Liga sin experiencia en la Primera RFEF, pues jugó en el filial amarillo en la 22-23 y realizó la pretemporada con el primer equipo de Sergio González. Se ha acoplado bien al lado de Adrián Lapeña, que en estos momentos es el pilar en el eje de la retaguardia. En caso de contratiempos por lesiones o sanciones, Iván Ania tendría que recurrir al filial. Matías Barboza ya lleva semanas en la órbita del asturiano y puede ser un recurso. También está por ver cómo irrumpe en el equipo Adri Castellano, que es el único jugador de la primera plantilla que todavía no se ha estrenado. El cordobés, lastrado por las lesiones, tiene un perfil polivalente -puede ser central o lateral- de gran valor para Ania. El largo tiempo de inactividad competitiva -jugó su último partido en mayo, en la Ponferradina- le exigirá una puesta a punto en este sentido. Adrián Lapeña y Carlos García -ambos terminan contrato en junio, como cedido el segundo-, más un Adri Castellano inactivo en competición durante más de siete meses y Dragisa Gudelj, con un tratamiento específico tras el desvanecimiento que padeció en Melilla -y un desfibrilador automático implantado en el corazón-, componen la nómina de centrales del Córdoba CF. La necesidad parece evidente. Más variantes para la delantera El Córdoba ha llegado al parón invernal con prácticamente todos sus jugadores de ataque en un estado de forma que va desde el aceptable hasta el sobresaliente. No hay suspensos. Solo las lesiones -las padecieron el mediapunta Kuki Zalazar y el delantero centro Alberto Toril, dos fichajes veraniegos- han mermado el potencial de una zona en la que Iván Ania cuenta con un par de futbolistas por puesto a excepción del extremo derecho, donde un Cristian Carracedo en vena bate récords de asistencias en una formación que anota con fluidez. Es el tercer anotador (31) del grupo, solo superado por los dos primeros: Castellón (40) e Ibiza (34). Aún así, se busca más potencia. La comisión deportiva rastrea la búsqueda de un punta versátil, que sea capaz de adaptarse a varias posiciones en la línea de ataque y que complemente a Antonio Casas -lleva ya siete goles, los mismos que en toda la temporada anterior- y a Alberto Toril -que podrá estar listo para reaparecer en enero- como referencia ofensiva. Desde el filial se ha proyectado el gaditano Óscar Jiménez, que ya ha debutado en Primera RFEF. Las fichas y los plazos La comisión deportiva, que encabeza Antonio Fernández Monterrubio junto a Juanito y Raúl Cámara, mantiene operaciones abiertas durante el tiempo de vacaciones de la primera plantilla, que tiene previsto el regreso al tajo el día 26 de diciembre para acometer el 27 su primer entrenamiento. Para entonces, Ania podría tener nuevos datos sobre la configuración definitiva de un grupo del que saldría Christian Delgado, que apenas ha tenido minutos y al que el club le busca un destino como cedido. Si el mediocentro algecireño sale del equipo, el Córdoba CF añadiría una ficha libre más a las tres que ya tiene para jugadores sub-23. La normativa permite hasta seis para menores de esa edad. Las licencias sénior (16) las tiene todas agotadas, por lo que cualquier incorporación de un profesional mayor de 23 años exigiría alguna salida. La ventana del mercado comenzará el martes 2 de enero de 2024 y estará abierta hasta el 1 de febrero para inscribir futbolistas. Después de esa fecha se podrían fichar jugadores que estén sin contrato, una opción que el Córdoba CF ya utilizó el curso pasado cuando incorporó al central Alberto Jiménez, que estaba sin equipo desde que salió del Albacete y que, tras su paso por El Arcángel, milita actualmente en el Castellón.