Toril adelanta plazos y estará disponible a principios de enero

El Córdoba CF vuelve al trabajo este martes con una sesión de entrenamiento prevista en la Ciudad Deportiva a partir de las 10.30 horas, sesión en la que se prevé un gran ambiente si se tiene en cuenta la victoria lograda por el conjunto blanquiverde, el pasado sábado en El Arcángel, ante el Castellón (2-0). Los jugadores se pondrán a las órdenes de Iván Ania para preparar el último choque del 2023, que se disputará en el Estadio Balear el próximo domingo (12.00 horas, FEF TV), en donde espera el Atlético Baleares de Xisco Jiménez y David Rodríguez.

Dos ausencias

En principio, Iván Ania tendrá sólo dos ausencias en el entrenamiento de este martes. La primera es la más obvia y conocida: Dragisa Gudelj. El serbio entrenará apartado del grupo las próximas semanas tras el incidente en Melilla, por lo que hasta el 2024 no se sabrá nada de él ni de su estado, tal y como informó el propio club. La segunda es la de Alberto Toril, sobre la que hay buenas noticias, ya que el delantero balear parece adelantar plazos y podría regresar al grupo alguna semana antes de la inicialmente prevista. En principio, el Córdoba CF regresará tras las vacaciones navideñas en torno al 26 de diciembre, aunque esa fecha aún no está confirmada ni por el propio Iván Ania, aunque lo más probable, viendo el encuentro amistoso que han de disputar los blanquiverdes en Montilla, el 29 de diciembre, es que el regreso no se demore más allá del 27. Entre siete y ocho días después, en función de la fecha definitiva de incorporación al trabajo, el conjunto blanquiverde tiene el primer compromiso liguero, en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla (jueves, 4 de enero, 21.00 horas, FEF TV). En la semana previa a ese encuentro se ha fijado Alberto Toril el objetivo para regresar al grupo, obviamente, de forma progresiva, por lo que en la semana siguiente, en la que el Córdoba CF debe girar visita al Intercity, el delantero mallorquín podría estar disponible para Iván Ania si se cumplen los plazos tal y como los tiene previstos el propio futbolista, en función de sus sensaciones.

Dragisa Gudelj y Alberto Toril son las dos únicas ausencias previstas en el regreso al trabajo del Córdoba CF, este martes. Podía haber una duda el pasado sábado, por la manera en la que salió del terreno de juego José Manuel Calderón. En torno al minuto 12, el lateral zurdo del Córdoba CF sufrió un encontronazo con el orellut Manu Sánchez, lo que provocó que ambos tuvieran que ser atendidos por los servicios médicos, que les aplicaron sendos vendajes en la cabeza. En el caso del de Paradas, el doctor Bretones tuvo que aplicarle cuatro grapas en la cabeza y el futbolista finalizó el encuentro con una pequeña conmoción. A pesar de la imagen que ofrecía al ser sustituido, Calderón parece estar en perfectas condiciones y entrenará con el grupo sin ningún problema, grupo en el que ya están plenamente integrados desde hace días Adri Castellano y Álex Sala, que incluso tuvo algunos minutos en el duelo ante el Castellón.

Por lo demás, el equipo entrenará el miércoles y el viernes en la misma hora y lugar, es decir, a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva, mientras que el jueves y el sábado los entrenamientos se celebrarán en El Arcángel, también a las 10.30 horas.