Carracedo: «Si estamos a nuestro nivel, pocos equipos pueden batirnos»

Tanto en clave de la actualidad deportiva del Córdoba CF como por el convenio suscrito por el club con el Patronato de Turismo de la Diputación, hasta tres jugadores blanquiverdes mostraron sus impresiones sobre todo lo que concierne a la entidad cordobesista en el Patio Barroco de la Diputación Provincial, este martes.

Christian Carracedo

El primero de ellos fue Christian Carracedo, quien aseguró sentirse «hijo adoptivo de esta provincia. Desde que llegué se me recibió con los brazos abiertos», comentó al extremo catalán, que opinó sobre el parón navideño, que llega justo cuando el Córdoba CF se encuentra lanzado. En todo caso, Carracedo opinó que «lo importante es ganar este domingo, pero creo que nos va a ir bien descansar». Sobre el juego y los números del conjunto cordobesista, el jugador cordobesista comentó que el Córdoba CF está «teniendo un nivel muy alto de exigencia y jugando a un ritmo altísimo y nos va a venir bien -el parón navideño- para recuperar, desconectar y volver con la misma fuerza con la que estamos ahora mismo». Además, Carracedo se apuntó a «seguir la dinámica que tenemos y alargarla lo máximo posible y si ganamos» el próximo domingo en el Estadio Balear «nos iremos con un sabor buenísimo, no sólo de resultados sino también de lo que transmite el equipo en el campo. Ese es el objetivo».

Sobre su temporada en particular, Carracedo reconoció que «a nivel de números está siendo un año muy bueno, pero lo más importante es que ayudo al equipo para sumar de tres en tres. No nos vamos a engañar, en lo individual estoy contento por seguir sumando y aportando al equipo y que la racha del equipo siga, que estamos todos a un nivel muy bueno».

Carracedo reconoció que le sabe «mejor» dar el pase de gol «que meterlo». «Pero sea meterlo o darlo lo importante es sumar de tres en tres», aseguró.

Sobre el duelo del domingo ante el Atlético Baleares, Carracedo opinó que «va a ser un partido muy exigente, ellos están mejorando mucho, pero como dije la semana pasada va a depender de cómo estemos nosotros. Si nosotros estamos a nuestro nivel, pocos equipos pueden batirnos», aseveró el extremo cordobesista. «Lo hemos demostrado en diferentes campos y creo que más que del rival depende de nuestro rendimiento. Si damos nuestra mejor versión seguro que el resultado será satisfactorio», aventuró finalmente el extremo del Córdoba CF.

Adri Castellano

Por su parte, Adri Castellano habló tanto de su lesión, que le ha tenido en el dique seco varios meses, como el final de esta, que ya se vislumbra, ya que este martes finalizó un entrenamiento completo con el grupo. «Llevo bastante tiempo, el fútbol tiene esto, son gajes del oficio, estás expuesto a esto y estamos ya en la recta final, por suerte», comentó el defensa cordobés, que recordó que «haciendo las cosas como las estamos haciendo, una vez que entre, me sentiré supercómodo, porque el equipo está compitiendo superbien y espero que de aquí a final de temporada me respeten las lesiones y pueda disfrutar en el verde como hacen mis compañeros» en la actualidad, que han llevado al equipo hasta el tercer lugar de la tabla después de derrotar al líder, el Castellón, el sábado en El Arcángel (2-0). Castellano reconoció que «no te lo esperas cuando firmas aquí, tras tantos años y con la ilusión de aportar desde dentro, no te esperas que pase esto pero son situaciones que se dan en el fútbol y hay que saber llevar», por lo que en estas semanas le ha tocado «aportar desde otra perspectiva, que también es importante, todo lo que sea sumar y aportar al compañero es bueno y he estado dispuesto hasta ahora . Espero hacerlo ahora desde dentro» del grupo, deseo el zaguero cordobés.

Sobre su regreso, Adri Castellano comentó que no se quiere dejar llevar por la precipitación, «ahora entreno con el grupo y según sensaciones. Estamos un poco en déficit de jugadores atrás y vamos a ir con tranquilidad. Si las sensaciones son buenas iremos hacia delante ahora y si no, después de Navidad». En cualquier caso, Castellano señaló que tan sólo queda un partido del 2023 y «tampoco merece mucho la pena forzar esta semana si después tienes dos semanas más para fortalecer», por lo que celebró que ahora ya puede ir «sumando desde el verde, que es lo que llevo mucho tiempo buscando». Además, descartó la posibilidad de jugar el amistoso en Montilla del día 29, ya que «pueden ser buenas mis sensaciones y que no merezca la pena entrar en un partido así y sí en competición, que es lo realmente importante».

Casas

Finalmente, Antonio Casas aseguró que es «un orgullo y un privilegio llevar la camiseta del equipo de mi ciudad y también llevar el nombre de mi pueblo. Córdoba no es sólo la capital, sino que hay muchos abonados que vienen de la provincia».

Sobre la situación del equipo en competición, el máximo goleador del Córdoba CF opinó que «tenemos que ir partido a partido, como ha dicho el míster» e indicó que el último partido del 2023, en Palma de Mallorca, «es superimportante porque después te vas con el resultado hasta el 4 de enero y se desconecta en casa con la familia para volver fuerte después de las vacaciones».