Atlético Baleares-Córdoba CF: prueba de nivel para un equipo a tope

Si el fútbol se pudiera explicar solo con números, el Córdoba CF estaría tranquilo ante su visita al Atlético Baleares. Los blanquiverdes atraviesan una fase de voracidad ofensiva intimidante y son el segundo equipo más poderoso en ataque de la categoría (31, igual que el Ibiza, que es segundo, y solo por detrás del líder Castellón, que anotó 38). Los insulares son los más endebles en la retaguardia: nadie recibe más goles (29). Las matemáticas marcan el camino, pero la lógica no existe en el fútbol, que se mueve entre códigos ingobernables.

[Sigue en directo el Atlético Baleares-Córdoba CF]

El foco en lo esencial

Bien lo sabe Iván Ania, que no desaprovecha ninguna ocasión para advertir de que no se puede mover el foco de lo esencial. El partido a partido, la cadena de finales... Hay tópicos que encajan bien en esa idea de examen permanente que impregna el trabajo del Córdoba, que ya sabe lo suficiente como para entender el valor de lo logrado. Su despegue no es casual. Todos saben por qué ha llegado y la cuestión ahora es mantenerse aquí, resistiendo la bendita presión de ser un enemigo a batir.

Sin hinchar el pecho, eso sí, Llegó a apuntar el técnico, tras noquear al Castellón, que el reto principal era «la permanencia». Quizá ahí se pasó de frenada, pero su sorprendente declaración se enmarca en un ideario que está escrito con la tinta del realismo. «La clasificación del Atlético Baleares es irreal», avisó el asturiano en las vísperas. Los mallorquines llevan en posición de descenso desde que empezó el campeonato, a finales de agosto, y tienen la primera oportunidad de poder salir de ese pozo para terminar el año. Están en su mejor momento y juegan en casa, donde han ganado en sus tres últimas apariciones.

Motivos hay para tener todos los sentidos en alerta. Tienen los cordobesistas más del doble de puntos que su adversario, pero todo eso se aparca ante el partido «más largo del año», como reflejó Ania. No se vuelve a competir hasta el 4 de enero y a nadie le apetece estar veinte días rumiando una derrota y el fin de la mejor racha del presente curso. Que, en caso de victoria, puede ser la más brillante del club en su actual categoría. Por ese suculento premio merece la pena dejarse el pellejo en el Estadio Balear en la mañana del domingo.

Tres ausencias en el grupo

A Ania le faltarán en la lista tres jugadores: Adri Castellano, Alberto Toril y Dragisa Gudelj. El primerto, el único de la primera plantilla que aún no se ha estrenado, reaparecerá en enero, fecha marcada también para Toril. El retorno del central serbio sigue siendo una incógnita.

El buen rendimiento del equipo se ha reflejado en la capacidad para resolver contratiempos -y algo más, como es el caso de Gudelj, una baja de mucho peso porque era el jefe atrás- y para exprimir la competencia interna, con jugadores que se ven forzados a dar lo mejor de sí para afianzar su rango. Son los casos de Kike Márquez, reivindicándose como una pieza referencial en el césped, el extremo Carracedo -el mejor asistente, con nueve pases de gol, de las cuatro primeras categorías de España-, o el duelo en la banda izquierda entre Simo Bouzaidi y Adilson Mendes, que andan finos ante el gol y en el desborde.

Con Diarra fijado en el mediocentro y Isma Ruiz entonado -Álex Sala, recuperado, espera su ocasión-, el Córdoba mantiene un sistema defensivo que está superando el examen de cada semana con buena nota. Albarrán y Calderón van en las alas, con Lapeña erigido en soporte en el centro al lado del joven Carlos García. Llevan los blanquiverdes 333 minutos sin encajar gol en la meta de un Carlos Marín muy eficiente. La amenaza a esa racha se llama David Rodríguez, el eterno pretendido, que a sus 37 años es el mejor delantero baleárico con media docena de tantos facturados.