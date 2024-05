1 de Mayo en Córdoba: CCOO y UGT reclaman al Gobierno una agenda de regeneración democrática y laboral

Bajo el lema Por el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios han marchado los trabajadores participantes en la manifestación del Primero de Mayo en Córdoba, que este año ha reunido a los principales líderes sindicales de Andalucía. CCOO y UGT han elegido la capital cordobesa como centro de sus reivindicaciones en una protesta que ha partido a las 11 horas de la glorieta del hospital Cruz Roja (glorieta de la Media Luna) para finalizar en la plaza de Las Tendillas. Las protestas no han obviado la noticia política de la semana, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente de sus funcionestras unos días de reflexión, y han pedido al Gobierno que continúe afrontando reformas para la regeneración democrática y la mejora de la agenda laboral, social y económica.

La manifestación de Córdoba la han abierto el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, y su homóloga en CCOO-A, Nuria López, que han estado acompañados por los secretarios generales en Córdoba de sendos sindicatos, Vicente Palomares (UGT), y Marina Borrego (CCOO). Además, han estado presentes en Córdoba el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, así como diputados andaluces de formaciones como PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

A la espera de datos oficiales de la Policía, los convocantes han cifrado en 5.000 las personas que han asistido a la protesta.

Al término de la primera manifestación, marcharon los representantes del sindicato CTA que han puesto en el centro de sus protestas del 1 de mayo la "inacción de la Inspección de Trabajo" y la "lentitud de los Juzgados de lo Social" en la protección de los derechos de los trabajadores. Aunque el año pasado, Córdoba registró menos accidentes laborales, los ocurridos tuvieron resultados más graves. Según los datos del Ministerio de Trabajo en 2023 se registraron en la provincia 9.522 siniestros que han causado baja, de los que 83 fueron accidentes graves, lo que representa un incremento interanual del 12%.

Regeneración democrática

Al inicio de la marcha, Nuria López ha reivindicado el derecho a tener un pleno empleo en Andalucía y ha expresado su hartazgo por las cifras de paro de la comunidad. "Reivindicamos tener un empleo digno en condiciones adecuadas, que no sea precario y donde no nos juguemos la vida y la salud. Queremos un salario justo y adecuado a la riqueza que nosotros generamos y queremos también reducir la jornada labora, porque queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar", ha exigido la representante de CCOO. Asimismo ha reclamado educación y sanidad públicas, y derecho a la vivienda. En esta misma línea se ha pronunciado su homóloga cordobesa, Marina Borrego, que ha resaltado las cifras de paro juvenil en Córdoba, que ascienden a un 40,24%, muy por encima de la media nacional.

Cabecera de la manifestación del 1 de Mayo hoy en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Por otro lado, Nuria López ha aprovechado el Primero de Mayo para reclamar una España más cohesionada y que progrese para lo que ha dicho es clave que haya más democracia: "Nosotros los trabajadores y las trabajadoras sabemos que los logros en este país han venido de la mano de la democracia, que no hay libertad sin democracia y que no hay derechos laborales y sociales sin democracia". En este sentido, desde CCOO exigen al Gobierno una agenda reformista y de regeneración democrática, que incluya la mejora del sistema judicial y que en las instituciones se hable de los problemas de los españoles. "Queremos que haya una agenda regeneradora, pero también queremos que haya una agenda laboral, económica y social potente y reforzada", ha demandado López, al tiempo que ha rechazado el clima "de toxicidad" y "las mentiras" que se viven a su juicio en España.

Gaza y Ucrania

Por su parte, el secretario de la UGT a nivel andaluz, Oskar Martín, también ha tenido palabras de solidaridad con la clase trabajadora "donde los derechos laborales son pisoteados y donde son maltratados, perseguidos y asesinados" y con los países que están en guerra como Ucrania o Palestina.

Martín, al igual que López, ha afirmado que en la política "no vale todo" y que debe hacerse "una reflexión de regeneración democrática de determinados partidos del arco parlamentario andaluz y estatal". "La democracia no es algo que se puede atacar todos los días y socavar las instituciones de nuestro Estado; hemos tardado 40 años en construir esta democracia y desde luego la UGT va a pelear por mantenerla y por cuidarla, y este es un mensaje a determinados partidos", ha expresado el sindicalista andaluz.

Vicente Palomares, por su parte, ha llamado a movilizarse en Andalucía para reivindicar los servicios públicos como la educación o la sanidad y ha denunciado "la precariedad" y las agresiones que sufren también los trabajadores de la ayuda a domicilio.

Espadas arremete contra Moreno

Por su parte, Juan Espadas, secretario de los socialistas andaluces, ha defendido su asistencia a la manifestación del Primero de Mayo "frente a aquellos que quieren instalar el que la noticia permanente en los medios sea la crispación, el insulto y la falta de respeto" y ha aplaudido la gestión y los datos económicos y de empleo del Gobierno central frente al Gobierno andaluz de Juanma Moreno "que no hace nada ni pone de su parte para que las brechas de desigualdad en nuestra tierra se recorten".

Asimismo, el dirigente socialista ha pedido al Gobierno de Andalucía "que no se ponga de perfil cada vez que haya un conflicto o una reivindicación de trabajadores" y ha reclamado a Moreno Bonilla que los servicios públicos de la comunidad "no sigan deteriorándose a pasos agigantados". "La educación pública, la sanidad pública y los servicios públicos o la dependencia están en juego y se deterioran cada día en Andalucía; ya está bien, señor Moreno Bonilla, de propaganda, de datos falsos y de manipulación informativa", ha espetado al presidente andaluz.

En la misma línea, Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, ha pedido que frente a "una derecha racionaria que niega derechos, frente a un Gobierno andaluz que privatiza los servicios públicos, que desmantela los servicios públicos, necesitamos un Gobierno de coalición que empuje".