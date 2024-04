El Córdoba CF y el Málaga escenifican un ensayo del 'play off'

Por jugar partidos como este se trabaja toda una temporada. Seguramente, ese será uno de los mensajes que enviará el entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, en las horas o minutos previos del enfrentamiento que tiene previsto frente al Málaga, en El Arcángel (16.00 horas, FEF TV), correspondiente a la jornada 34 del Grupo 2 de Primera Federación. Un encuentro en el que se pone en juego, directa e indirectamente, el segundo puesto de la tabla clasificatoria. Una segunda posición más importante de lo que parece, ya que el equipo que finalice la Liga en dicho puesto puede llegar a Segunda División empatando los cuatro partidos de las dos eliminatorias que debe dilucidar. Lo saben todos, de ahí la importancia de la pelea que tendrá lugar en El Arcángel.

Una 'final', sobre todo para el Málaga

El Málaga llega al coliseo ribereño con cinco puntos de desventaja con respecto al Córdoba CF, por lo que un triunfo boquerón, junto con un buen resultado en El Maulí, en donde el Ibiza no debería pasar del empate ante el Antequera, dejaría al equipo de Sergio Pellicer a sólo dos puntos del segundo clasificado, que seguiría siendo el Córdoba CF, pero subido en una ola en la que la pelea estaría más abierta que nunca a falta de cuatro jornadas. Por el contrario, si el Córdoba CF logra imponerse al equipo de la capital de la Costa del Sol, descartaría completamente al Málaga para el segundo puesto (se quedaría a ocho puntos más el golaverage) y, si ese partido en El Maulí ayudara, los cordobesistas rozarían con la yema de los dedos ese lugar privilegiado para afrontar las eliminatorias de ascenso.

Adilson Mendes, en el encuentro de La Rosaleda de la primera vuelta. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Por lo tanto, el encuentro en El Arcángel es decisivo, una final. Desde luego lo es para un Málaga que acudirá al coliseo ribereño acompañado de una legión de seguidores malaguistas que podrían duplicar las cifras oficiales. La entidad blanquiverde envió una remesa de unas 1.700 localidades al club de Martiricos, pero es indudable -por la atípica velocidad a la que volaron las entradas- que habrá mucho seguidor de la Costa de Sol infiltrado en todas las gradas de El Arcángel. No será un inconveniente en lo que a convivencia se refiere, ya que ambas aficiones son «veteranas» en este tipo de derbis andaluces y la fiesta del fútbol será completa en El Arcángel. Pero por aquello de los desplazamientos masivos y de controlar unos flujos tan grandes de aficionados, la junta local de seguridad trató de manera especial el encuentro y habrá cerca de un centenar de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil y se contará con el enorme trabajo que desarrolla siempre la Policía Local. El Arcángel transmitirá sensación de lleno, aunque éste no se producirá por el clásico absentismo de algunos miles de abonados cordobesistas. En todo caso, el consejo de siempre hay que darlo: llegar a El Arcángel con al menos una hora de antelación sobre el horario de inicio del partido, ya que ni el coliseo ribereño ni ningún estadio del mundo está preparado para facilitar el acceso en 15 minutos a 15.000 o 20.000 personas.

Bajas para Pellicer, todos para Ania

Porque será importante no perderse ni un minuto de lo que no dejará de ser un claro ensayo de play off. Ambos adversarios, Córdoba CF y Málaga, serán dos de los equipos más fuertes que se darán cita en las rondas finales por el ascenso dentro de poco más de un mes, por lo que el encuentro en El Arcángel servirá como calentamiento o práctica de lo que ha de venir para blanquiverdes y blanquiazules.

Iván Ania, en la banda de La Rosaleda, durante el encuentro de la primera vuelta entre el Málaga y el Córdoba CF. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

En lo deportivo, Sergio Pellicer cuenta con alguna baja, pero sobre todo una muy importante: David Ferreiro. La importancia de extremo gallego se demuestra en que el club de Martiricos acudió incluso a apelación para que le fuera retirada la segunda cartulina amarilla que vio la pasada jornada en La Rosaleda, ante el Murcia. Pero no hubo forma, por lo que el atacante llegado en el mercado invernal desde el Cartagena será una ausencia importante en el esquema del Málaga. Por el contrario, Sergio Pellicer recupera al central Einar Galilea y al extremo Juan Hernández, aunque lo harán después de un mes y mes y medio de ausencia, respectivamente, por lo que no parece lógico que estén en el once inicial, por más que el central haya sido habitual pareja durante la temporada de Nelson Monte. Tampoco estará en la convocatoria el mediocentro Juanpe, que llegó en verano como pilar fundamental para el proyecto de ascenso malaguista, pero al que las lesiones le están haciendo pasar un calvario esta temporada.

El Málaga llega a Córdoba con la mejor defensa del Grupo 2 de Primera Federación, también como único equipo invicto en las diez últimas jornadas (cinco triunfos y cinco empates) y con 378 minutos consecutivos como visitante sin encajar un gol. El melillense Siddiki, el pasado 11 de febrero, fue el último en conseguir batir la meta malaguista, gol al que pretenderá dar continuidad en El Arcángel el Córdoba CF.

Un Córdoba CF que alarga desde hace semanas su mejor momento de la temporada en lo que a la enfermería se refiere. Adri Castellano volvió a una lista la pasada jornada y todos los jugadores están a disposición de Iván Ania, que debe hacer regresar a su equipo a la fortaleza en casa. Es la única asignatura pendiente de este Córdoba CF que es el mejor visitante de la Liga, pero que en sus actuaciones en casa ha sufrido lagunas, sobre todo en las rectas finales de los encuentros. En todo caso, la ansiedad debe viajar más en el barco malaguista que en el cordobesista, ya que es a los visitantes a los que les vale un solo resultado. Tras las modificaciones en el once de la pasada jornada, algo previsibles, no hay previstos grandes cambios en el once inicial, a priori, salvo en la punta de lanza, en la que Antonio Casas podría discutirle la titularidad a un Alberto Toril que, hay que recordar, cerró su participación hace siete días con una asistencia.

Lo que sí está claro es que el Córdoba CF y el Málaga realizarán un ensayo de los play off de ascenso en El Arcángel en lo que será una fiesta del fútbol: el mejor partido que se puede ver, hoy por hoy, en Primera Federación.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Ruiz o Sala, Yussi Diarra, Christian Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril.

Málaga CF: Alfonso Herrero, Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Juande, Víctor García, Dani Lorenzo, Genaro Rodríguez, Manu Molina, David Larrubia, Kevin Medina, Roberto Fernández.

Hora: 16.00 (FEF TV).

Árbitro: De Ena Wolf (C. Aragonés).

Estadio: El Arcángel.

