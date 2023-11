Carlos Marín: "Nos penalizan mucho las ocasiones que nos generan"

El portero del Córdoba CF, Carlos Marín, pasó por la sala de prensa de El Arcángel después del primer entrenamiento semanal de la plantilla blanquiverde con vistas al vital encuentro que ha de disputar el equipo de Iván Ania el próximo sábado, ante el Atlético de Madrid B, en el Cerro del Espino (16.00 horas, FEF TV). El almeriense opinó y comentó la actualidad de su equipo desde diversos ángulos.

Sensaciones tras el empate ante el Ceuta

"Queríamos ganar. El equipo venía de un partido en Málaga en donde demostró ser superior en un escenario y rival importante. No estuvimos de la mejor manera. Nos siguen penalizando mucho las ocasiones que nos hacen y tenemos que seguir trabajando porque no estamos satisfechos con la situación en la tabla. Somos autocríticos, creo que el equipo tiene potencial para estar más arriba de lo que refleja en la clasificación.

Debilidad defensiva

"El año pasado también nos generaron bastantes ocasiones, pero el año pasado, ocasión que llegábamos, materializábamos más. Si ganas, esos errores se tapan un poco. Desde que estoy aquí es esa sensación de que nos penalizan mucho las ocasiones que nos generan. Somos un equipo ofensivo y es una tarea pendiente en la que tenemos que mejorar. Cuando hemos cerrado nuestra portería se ha demostrado que siendo defensivamente fuertes es más fácil lograr el resultado. Porque el potencial ofensivo es muy bueno".

Partidos de ida y vuelta

"Lo hemos hablado esta semana. No nos benefician ese tipo de partidos. El primer impulso es atacar así, pero a la hora de volver estamos más desordenados y en las transiciones sufrimos. Trabajamos en ello. Seguro que lo vamos a mejorar a partir de este fin de semana".

El Atleti B

"Lo poco que hemos podido analizar de ellos es que también sufren bastante en el área, en las marcas e intentaremos aprovecharlo. Es un filial y tiene problemas en ese aspecto, pero lo importante es cerrar nuestra portería y materializar las ocasiones que tengamos, es lo importante".

En lo personal

"Voy de menos a más. Me voy encontrando cada vez mejor. Si el equipo no saca los resultados pues si lo comparas con la temporada pasada mi rendimiento es malo. Pero si lo analizas semana a semana con la gente que me rodea y la línea de trabajo en estas últimas semanas está siendo buena. Estoy tranquilo, trabajando en mejorar y lo más importante, que el equipo logre las victorias".

Bajas

"Es cierto que tenemos problemas en ese aspecto. No tenemos muchos jugadores, pero los que estemos rendiremos al máximo para sacar el resultado. Una semana de 9 puntos en la que tenemos que aprovcharlo. Queremos ganar, somos el Córdoba CF. Queremos victorias e iremos a por ellas".

Carlos Puga, colchonero

"Hace unas semanas que no hablo con él y la semana pasada fue titular. Me alegro por él, porque empezó con problemas de pubis y todo lo bueno que le pase me alegraré porque es un gran compañero. Espero que juegue esta semana porque será bonito verlo en el campo".

El partido en el Cerro del Espino

"Un partido de muchas transiciones, porque ellos son un equipo con gente rápida, pero eso es precisamente lo que no queremos, un partido de ida y vuelta o loco, tener buenas vigilancias defensivas y materializar las ocasiones que tengamos".