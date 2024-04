El Córdoba CF le gana al Málaga la 'final' de El Arcángel

El Córdoba CF logró este domingo una victoria fundamental ante el Málaga, en El Arcángel, tres puntos que dejan al equipo blanquiverde con la segunda plaza de la Liga «apalabrada» a falta de cuatro jornadas. Esos 12 puntos que restan por competir cuando saca siete y ocho al Ibiza y Málaga, respectivamente, apuntan al subcampeonato para el conjunto cordobesista. El gol de Carlos Albarrán, un cabezazo cuando se jugaba casi la primera hora de juego, deja a los blanquiverdes con esa segunda posición ya casi en propiedad tras un partido pleno de emoción y de intensidad con El Arcángel acogiendo a más de 19.000 espectadores.

Primer tiempo eléctrico

Con aroma a tarde grande se escuchaban por la megafonía de El Arcángel las alineaciones de los dos favoritos al ascenso a Segunda División. El Córdoba CF saltó al terreno de juego con el once previsto, mientras que el Málaga pudo contar finalmente con Juande. Aún hacían cola cientos de seguidores de uno y otro equipo en el albero de El Arenal cuando De Ena Wolf decretaba el inicio del encuentro y el rugido de El Arcángel se escuchaba en el Campo de la Verdad. «¡Qué guapo está El Arcángel!», exclamaba un seguidor cordobesista cuando se iniciaba la primera jugada del encuentro, una llegada blanquiverde en la que Diarra no pudo concretar un disparo sobre la meta de Alfonso Herrero con una mínima claridad.

Isma Ruiz pasa el balón con la oposición de Kevin Medina. / A.J. GONZÁLEZ

Pese a esa jugada y una ocasión de Isma Ruiz, que cabeceó un saque de esquina de Kuki Zalazar (min. 4), el encuentro no se inició bien para el equipo de Iván Ania. Muchos nervios, demasiada tensión, excesiva responsabilidad… El Málaga tuvo mejor control de partido en ese primer cuarto de encuentro y no era el equipo al que había acostumbrado a muchos, ese que se mete demasiado atrás y que, en ocasiones, incluso renuncia en exceso al balón. Ni mucho menos. Sergio Pellicer se empeñó en quitarle el balón al Córdoba CF y lo consiguió. Aunque algo más de un cuarto de hora. Al igual que Isma Ruiz preocupó a los costasoleños a balón parado, Roberto lo hizo en el minuto 7, cuando obligó a emplearse a fondo a Carlos Marín. Un minuto después, un disparo de volea de Victor García encontró una buena respuesta por parte del portero blanquiverde. Quizá por esa sensación de que el Málaga tomaba paulatinamente el control, Adilson forzó la situación en el minuto 9 buscando en exceso al defensor malaguista para que De Ena Wolf pitara penalti, pero el maño no picó. Ahí, posiblemente, acertó el colegiado, pero no en la siguiente polémica, cuando en el minuto 12 Larrubia se marchó solo hacia la portería de Carlos Marín tras una falta previa sobre Calderón. El extremo malacitano se vio ante el almeriense y apenas llegó a lanzar sobre la cara exterior del palo izquierdo del arquero blanquiverde.

El Córdoba CF toma el control

El Córdoba CF, mientras tanto, generaba en lo poco que podía tener algo de control en línea de tres cuartos. En una de ellas, Adilson Mendes realizó un gran quiebro en el área malaguista para ceder atrás a Toril, pero el balear apenas tuvo margen de maniobra para enfocar el disparo.

Sergio Pellicer da instrucciones con Calderón doliéndose de una entrada. / A.J. GONZÁLEZ

El Málaga había conseguido quitarle el balón al Córdoba CF durante un cuarto de hora largo, pero paulatinamente, el equipo de Iván Ania iría imponiéndose, alargando cada vez más cada posesión y consiguiendo llegar a las inmediaciones del área malacitana con cierto peligro.

El aviso de que el curso del partido iba a cambiar lo dio, cómo no, Kuki Zalazar, que merodeó el área del Málaga tras un buen robo de Diarra, pero los visitantes querían seguir manteniendo la tensión cordobesista: una contra de Dani Lorenzo (min. 17) finalizó con un disparo lejano de Kevin Medina que obligó a Carlos Marín a despejar el balón por la línea de fondo.

La primera gran ocasión para el Córdoba CF llegaría en el minuto 21, una prueba de que ese curso de la pelea iba cambiando paulatinamente. Diarra encontró la espalda de la adelantada defensa malaguista y dejó un caramelo a Adilson Mendes. El portugués se plantó solo ante Alfonso Herrero, le regateó, pero perdió excesivo tiempo, el suficiente como para que la zaga blanquiazul evitara el gol cordobesista (min. 21).

El Córdoba CF pasaba a controlar el ritmo de partido, pero la intensidad, lógicamente, decreció. Ese ritmo era imposible de mantener y se entró en un escenario de encuentro más habitual. Herrero sacaba una mano a un disparo cruzado de Isma Ruiz (min. 28) y durante 10 minutos apenas ocurrió nada. Eso sí, la emoción continuó y algunas decisiones de De Ena Wolf caldearon el ambiente. Kuki Zalazar continuaba generando dolores de cabeza al Málaga y un disparo lejano de Diarra (min. 39) fue lo último reseñable para los locales en el primer acto, que tuvieron que suspirar ante una ocasión generada por Roberto con disparo de Larrubia que se marchó rozando el palo de la portería de Carlos Marín (min. 43).

Un primer tiempo intenso, emocionante, con fútbol, ocasiones y hasta polémica. Todo lo que se prometía en la previa: un partido grande.

Gol y control de partido

La segunda mitad fue significativamente distinta y se inició con una contra fulgurante de Adilson Mendes, que condujo el balón a lo largo de 40 metros para cederlo a un Carracedo que, solo en el área, cruzó demasiado su disparo cuando ya en la grada se cantaba el gol.

El encuentro siguió discurriendo por los mismos cauces que lo hiciera en la recta final del primer acto en lo que a dominio se refiere. Ya se veía un partido «clásico» del Córdoba CF en El Arcángel, con el equipo de Iván Ania teniendo más posesión y, sobre todo, generando la sensación de que podía marcar.

Kuki Zalazar manda un centro con la oposición de Manu Molina. / A.J. GONZÁLEZ

Pero lo hizo de la manera más inesperada, a balón parado. Cierto que este Córdoba CF es el tercero que más lo hace de esa manera en Liga, pero Alfonso Herrero llegaba a El Arcángel manteniendo su portería inmaculada como visitante durante 378 minutos, nada menos. Dejaría la marca en 436 minutos Carlos Albarrán, ya que el carrilero blanquiverde cabeceaba un saque de esquina botado por Kuki Zalazar provocando la explosión de El Arcángel, entonando el «volveremos a ser grandes…».

Sergio Pellicer tuvo que mover piezas e introdujo a Dioni, cayendo a la banda derecha, como acompañante de Roberto. El delantero malaguista buscaría la debilidad blanquiverde en banda izquierda, con un Isma Ruiz que comenzaba a acusar el desgaste del encuentro y a punto estuvo de sacar petróleo de ella. Por su parte, Iván Ania introdujo a Simo y a Antonio Casas, en un primer movimiento, y a Álex Sala y a Álvaro Leiva, después. El mediocentro cedido por el Girona entró por un gran Kuki Zalazar, conformando un trivote con el que aspiraba a frenar las pocas ideas que mostraba el Málaga en la recta final del encuentro. Minutos después, lo apuntalaría cambiando a Isma Ruiz por Recio.

En cualquier caso, apenas inquietó el Málaga en esa fase final del encuentro. Un cabezazo de Juande tras un saque de esquina con el balón llegando mansamente a las manos de Carlos Marín fue todo el peligro real generado por el equipo de Sergio Pellicer, que lo intentó de todas las maneras, cambiando incluso a sus mejores armas, las bandas, para intentar generar problemas a un Córdoba CF exhausto. La ocasión al Málaga le llegaría en la última jugada del encuentro. Un saque de esquina para el que incluso subió Alfonso Herrero a rematar, culminó tras varios rechaces con un disparo de Antoñito desde el punto de penalti que atajó Carlos Marín. El Arcángel explotó de nuevo al decretar De Ena Wolf el final del encuentro con un cántico como banda sonora del encuentro: «Volveremos, volveremos, volveremos a ser grandes…».

Ficha técnica

1-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios: Simo por Carracedo (68’), Antonio Casas por Alberto Toril (68’), Álex Sala por Kuki Zalazar (77’), Álvaro Leiva por Adilson Mendes (77’), Recio por Isma Ruiz (89’). Entrenador: Iván Ania. 0-Málaga CF: Alfonso Herrero, Murillo, Nelson Monte, Juande, Víctor García, Manu Molina, Genaro, Larrubia, Dani Lorenzo, Kevin Medina, Roberto. Cambios: Gabilondo por Murillo (46’), Ramón Enríquez por Manu Molina (58’), Dioni por Genaro (68’), Javi Avilés por Kevin Medina (77’), Antoñito por Larrubia (77’). Entrenador: Sergio Pellicer. Gol: 1-0 (58’) Carlos Albarrán. Árbitro: De Ena Wolf (C. Aragonés). Mostró amarilla a Roberto (23’), Murillo (26’), Albarrán (40’), Dani Lorenzo (52’), Carlos Marín (80’), Nelson Monte (90’), Adrián Lapeña (90’). Incidencias: El Arcángel. 19.233 espectadores. Cartel de «no hay billetes». Jornada 34 de Liga en Primera Federación, con unos 2.500 aficionados malaguistas.

Suscríbete para seguir leyendo