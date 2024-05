Una familia del barrio de Sagunto, a un día de quedarse en la calle

A un día de quedarse en la calle, Pilar García no es capaz de enlazar dos frases seguidas sin romperse. Llora a mares tras salir de los juzgados, de camino a su casa y allí, en el número 8 de la calle Platero Pedro de Bares, en el barrio cordobés de Sagunto, junto a su hijo de 26 años de edad, que también sufre las consecuencias de ser conscientes de la grave situación en la que se encuentran, sin una alternativa habitacional.

Este jueves será desahuciada si una decisión de última hora no lo impide. La afectada tiene una discapacidad y es desempleada, por lo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, explican desde Anfane (la Asociación de Familias Necesitadas), que trata junto a su abogado de buscar una solución a un drama que lleva sufriendo desde hace años y que, al fin, parece consumarse con el peor de los desenlaces para ella.

"Se han presentado muchos papeles pero no han salido, no hay ninguna alternativa, el jueves me echan de mi casa", lamenta la afectada, entre lágrimas. "Me quedo en la calle…", balbucea nerviosa. La situación le está afectando tanto a nivel psicológico que, según ella, lleva tiempo sin dormir en condiciones.

Soluciones a la ejecución

Como explica Rafael Cidres, presidente de Anfane, el caso llegó a sus manos bastante tarde y tratan de que el juez revoque la decisión o, al menos, demore la ejecución. "Es un caso de hace muchísimos años, pero nos llega en el mes de febrero de este año y por mucho que hemos corrido ha sido prácticamente imposible. Además, no negocias con entidad financiera, sino con un fondo", precisa.

"Se aportó documentación para que se pudiera acoger a la moratoria antidesahucios (que, por otro lado, finaliza el 15 de mayo de no prorrogarse) pero no se admitió a trámite", añade Cidres, quien se muestra sorprendido mientras explica que el fondo que reclama la vivienda ha aceptado demorar la ejecución hipotecaria. Es, según apostilla, el juez quien mantiene firme la decisión. Desde Anfane, han contactado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba para que trate de mediar y para conocer si existe una alternativa para la mujer y su hijo.

En este caso concreto, como apuntan desde Anfane, la repuesta ha sido negativa. Contactada por este periódico, la delegación de Servicios Sociales indicó ayer que está "atendiendo conforme a los recursos y al perfil del usuario". Anfane asegura que el Ayuntamiento no ha ofrecido ningún recurso habitacional. La asociación, además, tiene ocupadas las suyas.

Suscríbete para seguir leyendo