Un Córdoba CF casi imbatible

El Córdoba CF de Iván Ania continúa protagonizando una gran temporada en la actual 2023-24, encuadrado en el Grupo 2 de la tercera categoría del fútbol español, una Primera Federación que reemplaza de alguna manera a aquella Segunda B en la que el conjunto blanquiverde, por desgracia, tanta experiencia adquirió. Ahora, el actual equipo que dirige el técnico asturiano está a un paso de amarrar la segunda plaza para los play off de ascenso que se han de disputar en junio y lo hará como favorito.

El segundo mejor en la categoría

Los números así lo dicen. De entre los 40 equipos que conforman la Primera Federación, sólo uno, el Castellón con 25 victorias, supera la marca de 21 triunfos obtenida por el Córdoba CF. El líder del Grupo 1, el Deportivo de La Coruña, así como el segundo clasificado, el Barcelona Atlétic, ocupan esas privilegiadas posiciones con dos triunfos menos, 19, que el conjunto blanquiverde, demostrando también así la mentalidad que Iván Ania ha inculcado al grupo y que repite en sala de prensa cada vez que tiene ocasión. Su equipo sólo sabe jugar hacia adelante y busca la victoria continuamente. De hecho, ese comportamiento le ha costado sumar puntos en alguna ocasión, en la que quizá era más aconsejable nadar y guardar la ropa, como en los partidos ante el Castilla o el Intercity, en El Arcángel.

Iván Ania, en un entrenamiento del Córdoba CF de esta temporada. / A.J. GONZÁLEZ

Ese afán por buscar el triunfo ante el rival ha llevado a este Córdoba CF, además, a ser uno de los que más victorias ha sumado en la historia de la entidad blanquiverde. De hecho, la victoria del pasado domingo, ante el Málaga, hizo que el conjunto cordobesista que dirige Ania sobrepasara al que dirigía Jémez, en Segunda, en la 2011-12, que con 20 victorias llevó al Córdoba CF a disputar sus primeros play off de ascenso a Primera en su historia. También con 20 triunfos se quedó el Córdoba CF de la 2006-07, dirigido por Pepe Escalante, que eliminando después al Pontevedra y al Huesca terminó ascendiendo a Segunda División A. Ahora, con 21 triunfos, el Córdoba CF de Ania iguala al de la 1994-95, que fue campeón del Grupo 4 de Segunda División B y al de la 1990-91, que disputó los play off de ascenso a Segunda.

Los que más ganaron

En datos de las tres primeras categorías del fútbol español, sólo hay dos equipos con más victorias que el actual Córdoba CF: el de la 1980-81 que dirigía Cayetano Ré, que llegó a 22 triunfos para ascender a Segunda División A, y el de la 1996-97, que terminó siendo campeón en Segunda División B y que cayó en la liguilla de ascenso. Pero hay que recordar que con el actual formato, aquel Córdoba CF que comenzó entrenando Perico Campos y terminó dirigiendo Chato González hubiera ascendido a Segunda División. El Córdoba CF de Iván Ania les igualará en caso de lograr una victoria, el próximo domingo en Los Cármenes, ante el Recreativo Granada y aún tendría tres jornadas de Liga por delante para rebasarlos con 23 triunfos y ser el equipo blanquiverde con más victorias en una Liga de entre las tres primeras categorías del fútbol español en toda la historia del Córdoba CF.

Iosu Ortuondo, en diciembre del 2005, en El Arcángel. / CÓRDOBA

Hay un equipo al que no podrá alcanzar el Córdoba CF actual en número de victorias en cualquier categoría y no es el de Germán Crespo, en Segunda RFEF, de hace dos campañas. Aquel se quedó en 25 triunfos en Liga, uno menos que el Córdoba CF más ganador de la historia, que no es otro que el de Iosu Ortuondo, en Tercera División, en la temporada 1984-85. Aquel equipo sumó 26 victorias en una temporada, por lo que el actual Córdoba CF de Iván Ania no podría alcanzarlo aun contando por victorias el resto de jornadas que restan. Sí llegaría, sin embargo, al de Germán Crespo, aunque éste sumó esos 25 triunfos, como se ha referido, en una categoría por debajo de la actual.

En todo caso, Iván Ania ha conseguido que el actual Córdoba CF sea un equipo casi imbatible y uno de los más ganadores en la historia de la entidad blanquiverde.

