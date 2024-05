El Córdoba CF y el ensayo de 'Alfredo y los rensiosos'

A diferencia de algunos dirigentes anteriores del Córdoba CF, no se ha ganado fama Antonio Fernández Monterrubio desde su llegada a El Arcángel por ir abrazando hasta al Volteretas, saludando más que la jaca de Peralta o cogiendo el teléfono hasta a los vendedores de seguros. Mucho menos, por tener noches cordobesas más “inquietas” que Doraemon pasando la aduana. El perfil del sevillano ha sido entre bajo y nulo, mediáticamente hablando, por lo que se hace complicado creer ese mensaje enviado por línea interna desde Granada de que el actual CEO del Córdoba CF intentaba saldar alguna cuenta personal pendiente con su exclub. Además, el mensaje llegaba desde un Granada del que su director general, el asturiano Alfredo García Amado, también lo fue en El Arcángel, con un paso por el Córdoba CF más que movido. El entrenador de la primera plantilla, José Ramón Sandoval, también. Varios trabajadores en el club nazarí también desarrollaron su labor en el Córdoba CF en una etapa para olvidar, y el entrenador del filial, Germán Crespo, sin ir más lejos, no sólo cobra aún del Córdoba CF, sino que lo hará el año que viene y el siguiente, gracias a aquella renovación de la que sólo obtuvieron beneficio los renovados, precisamente. Aquellos 500.000 euros que debe abonar el Córdoba CF al cuerpo técnico que ascendió a Primera Federación –por más que desde el club se intentara en las semanas posteriores negar la cantidad- aún lastran de alguna manera el proyecto deportivo de la entidad blanquiverde –bien lo sabe Monterrubio- y la salida de El Arcángel de algunos –mejor no señalar- no fue, precisamente, amistosa. Por lo tanto, si de cuentas pendientes en lo personal se trata, es más legítimo pensar en dirección hacia Córdoba que hacia Granada, entre otras cosas, porque la cuita judicial de Monterrubio con el Granada fue ganada, precisamente, por el sevillano.

Excusas de mal pagador

Por si fuera poco, tras errar el tiro con el dirigente del Córdoba CF y seguir desviando la atención, desde el Granada se intentó también echar la culpa al empedrado. Se tiró primero de soberbia, con aquello de “nosotros ponemos los precios”, una perogrullada que no necesitaría de ningún tipo de excusa adicional ni señalamiento exterior. Pero la conciencia no andaría tranquila y se buscaba el daño cuando se añadieron otros argumentos, como el de que había que añadir generadores externos, que obviamente tienen un coste económico. En la primera jornada de Liga, el Granada CF recibió a las 21.30 horas al Real Murcia en Los Cármenes, y otro de los encuentros posteriores, en el que se enfrentó a uno de los gallitos del Grupo 2, se disputó a partir de las 18.00 horas, hace ya tres meses. Finalmente, otro mensaje que denota la ausencia de tranquilidad en la conciencia, algún tipo de resentimiento o ganas de pasar alguna factura es aquello de que si el Córdoba CF se hubiera puesto en contacto convenientemente, se podría haber negociado y rebajado el precio. Aparte de la mentira o, para ser más exactos, la media verdad, aceptando el falso argumento, se comprueba que la afirmación supone el reconocimiento de que se pretendía jugar a trilero de mercadillo: te inflo el precio y ya iré rebajando hasta el límite que tengo realmente pensado.

De izquierda a derecha, José Mesas, Víctor Ruiz y Alfredo García Amado. / CÓRDOBA

Los aficionados del Granada -a diferencia de algunos que pisan moqueta-, tuvieron más elegancia y representaron mejor al club nazarí que los que cobran por ello y pusieron abonos a disposición de los cordobesistas que quisieran acudir a Los Cármenes. Monterrubio dijo aquello de que “los clubs están por encima de las personas”, algo que se podría comprobar ya, incluso, la próxima temporada. Es posible que el Granada descienda y también entra en lo probable que el Córdoba CF ascienda, por lo que coincidirían ambos en Segunda División A. Monterrubio parece seguro que estará en El Arcángel la próxima temporada, mientras que otros no tienen su puesto tan asegurado como el sevillano. Pero en caso de que tengan que regresar a su casa, las instituciones se verán las caras en el fútbol de plata y tendrán que resolver el desagradable y feo incidente ocurrido esta semana. A ellos les dará igual, porque lo verían, en caso de cumplirse algunos presagios, desde el salón de su casa, después del ensayo sabatino de su banda de nombre asturiano, por supuesto: Alfredo y los rensiosos.

Suscríbete para seguir leyendo