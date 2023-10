Gudelj y Diarra, la pareja que lo juega todo en el Córdoba CF

El Córdoba CF vive el mejor momento del inicio de temporada tras las dos victorias consecutivas, en El Collao y contra el Recreativo Granada, en El Arcángel, en las que dejó su portería a cero y que le ha lanzado desde el décimo puesto de la tabla hasta el sexto, a tres puntos de la zona de play off, zona que podría alcanzar el próximo sábado (18.00 horas, FEF TV), si se impone en el Nuevo Mirador al Algeciras por dos goles de diferencia. Plaza que ocupa, precisamente, el Algeciras, ex equipo de Iván Ania.

Fijos para Iván Ania

El asturiano tiene un once definido o, al menos, un porcentaje alto de ese once fijado. No es muy difícil, en realidad, dada la justeza de la plantilla blanquiverde esta temporada, pero está claro que Iván Ania ha apostado por un número determinado de jugadores para construir el armazón del conjunto blanquiverde. Y en ese armazón destacan dos nombres: Dragisa Gudelj y Youssouf Diarra.

A pesar del contratiempo físico con el que empezó la temporada, derivado de la pasada, el central blanquiverde es indiscutible para Iván Ania. Tanto, que es el único jugador que ha disputado los 540 minutos de competición jugados hasta ahora. Gudelj no sólo ha salido de inicio en las seis jornadas disputadas, sino que ha completado todos los encuentros, ya que el único compañero que les mantenía el pulso, José Manuel Calderón, fue sustituido ante el Recreativo Granada por un problema físico derivado de una acción en la primera parte, por lo que se perdió los últimos 15 minutos del encuentro de El Arcángel.

Lo mismo ocurre con Youssouf Diarra. A pesar de ser integrante de la zona más reforzada del equipo para esta temporada, en la que debe competir con cuatro compañeros más por dos puestos, Diarra también se ha hecho imprescindible para Iván Ania, que lo puede utilizar hasta en tres posiciones distintas del centro del campo. Esa versatilidad juega a favor de un Diarra que, junto a Gudelj, completa los 540 minutos de competición jugados hasta ahora en Liga.

Tras ellos hay tres jugadores que son tan importantes como Gudelj o Diarra, aunque por diferentes motivos no han completado los seis encuentros de Liga hasta ahora. Christian Carracedo suma 529 minutos, tan sólo 11 que la pareja Diarra-Gudelj, mientras que Calderón llega a los 525, ya que le faltan los 15 finales que no pudo jugar contra el filial nazarí. Finalmente, Carlos Albarrán llega a los 512 minutos y confirma que es el verdadero jugador-fetiche de Iván Ania tras traerlo el pasado verano desde el Algeciras, próximo rival del Córdoba CF, que se juega en el Nuevo Mirador, el sábado, el asalto a la última posición de play off.

El asturiano, tras las primeras seis jornadas de Liga, tiene diez futbolistas que han intervenido, al menos un minuto, en todos los partidos de Liga. Casi un once conformado por Carlos Albarrán, Dragi Gudelj, Calderón, Álex Sala, Diarra, Christian Carracedo, Simo, Adilson, Antonio Casas y Alberto Toril.

Entre los menos utilizados se mantienen Cristian Delgado y Adri Castellano, que aún no han debutado esta temporada. Hay que reseñar que el defensa cordobés lleva lesionado tres semanas, ya que se produjo la rotura del recto anterior de su pierna derecha en la semana previa al encuentro contra el Linares Deportivo, en El Arcángel, cuando apuntaba a la titularidad. Y justo antes de ellos se encuentra Recio, que tan sólo jugó 15 minutos en la jornada inaugural de Liga, ante el Ibiza. Un Recio que será importante esta semana, ya que está previsto que complete entrenamientos con el grupo y pueda estar disponible para el trascendental encuentro del próximo sábado en Algeciras. El entrenador y los servicios médicos deberán valorar si está para completar todo el encuentro o para participar en él si Ania lo estima conveniente a lo largo del mismo. Lo realmente vital para el asturiano y el Córdoba CF es que el malagueño no recaiga de sus molestias, ya que debe convertirse en uno de los hombres importantes de este Córdoba CF en la temporada 2023-24.