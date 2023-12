Su imagen celebrando el gol al Castellón, elevado por sus compañeros delante de las cámaras, escenificó un momento singular para Simo Bouzaidi, un futbolista que subió al tren del Córdoba CF en los tiempos más duros -el año en la cuarta división- y que ahora, inmerso en la vorágine de felicidad que proporciona el excelente momento del grupo en la Primera Federación, admite que está "esperando el momento".

El extremo marroquí, nacido en Olot, expresó ante los medios sus sensaciones ante el momento de auge del Córdoba CF tras el acto de presentación de los nuevos vehículos oficiales BMW -"unos coches que disfruto", dijo- en los alrededores de El Arcángel. Apagados ya los ecos del valiosísimo triunfo ante el líder liguero y con el foco puesto en el duelo del domingo en Palma de Mallorca, Simo recordó que fue "bonito y especial" el encuentro frente a los albinegros, ya que "era el último en casa en este año". "Y qué mejor que ganar de esa manera", resaltó. Suyo fue el gol que decidía definitivamente el marcador, que fue abierto por su compañero Kike Márquez.

Va por Gudelj

Ambos dedicaron su gol a Dragisa Gudelj, que se encuentra siguiendo un entrenamiento específico al margen del resto del equipo después del desvanecimiento que padeció en el Estadio Álvarez Claro de Melilla. "Está bien, tranquilo, cuando él tenga que decir algo ya lo dirá", indicó a propósito del jugador serbio, que tiene implantado un desfibrilador automático tras el episodio de "muerte súbita" que sufrió en marzo pasado.

"Estamos con él todos, como se ha visto en el campo", subrayó el marroquí, que guarda una profunda amistad con el central serbio, quien se incorporó al Córdoba CF unos meses después que él. El extremo llegó desde el filial del Sevilla y el defensa recaló desde el Cádiz B. Desde entonces son inseparables.

La receta para Palma

El domingo juega el Córdoba CF en el Estadio Balear frente al Atlético Baleares, un equipo que va al alza pero cuya reacción no llega a los niveles de excelencia de los blanquiverdes, que con cinco victorias consecutivas están derribando barreras en esta categoría. Simo tiene clara la fórmula para combatir a los isleños. "Tenemos que ir igual,con la misma ilusión y con humildad", recalcó el joven punta de 24 años, que advierte de que no hay que relajarse. "Es verdad que llevamos una buena dinámica, pero hay que seguir en la misma línea", manifiesta, ya que "aunque ellos no están bien en la clasificatoria", en esta categoría "el que menos te lo esperas te da la sorpresa".

El momento y el mensaje

Para Simo, su rol en el equipo es el que le toca en la actualidad. Ania le sacó del banquillo en el último partido en casa -apostó de principio por Adilson, que también está en una fase inspirada como goleador- y el marroquí acepta la situación porque "es parte del fútbol".

Asegura que está "contento, esperando mi momento", y reflexiona con serenidad sobre las circunstancias. "Vivimos de esto, hay que saber esperar el momento y si puedo meter gol, dar una asistencia o ayudar al equipo, mejor", indicó antes de lanzar un mensaje al cordobesismo: "Es el mismo de toda la primera vuelta, porque su apoyo para nosotros es fundamental y el objetivo o podemos conseguir todos juntos".