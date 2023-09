Córdoba CF - Recreativo Granada : el partido en cinco claves

Le toca ganar por un puñado de poderosas razones. Primero, porque juega en El Arcángel, su hogar; segundo, porque no ha sido capaz de sumar ningún punto en sus apariciones caseras; tercero, porque le conviene amasar puntos para estar a tiro de esos puestos altos que siguen siendo, pese a la decepción del arranque, el objetivo del club. El Córdoba CF recibe al Recreativo Granada (sábado, 20.00 horas, El Arcángel, FEF TV) en un partido tramposo, en el que los blanquiverdes tendrán que lidiar con la responsabilidad de su condición de favoritos en Primera Federación ante un incómodo filial.

Lograr la primera victoria en casa

Después de caer el día del estreno ante el recién descendido Ibiza (2-3) y después ante un enemigo tradicional como el Linares (0-1), el Córdoba CF vuelve a El Arcángel con la necesidad de resarcirse ante los suyos y amarrar los tres puntos de una tacada por primera vez como anfitrión. Enlazar un resultado negativo sería un duro golpe a las aspiraciones -aunque aún queda mucho por delante- y a la imagen del equipo como candidato.

Avalado por los dos triunfos que ha logrado lejos de casa -ante el Real Murcia (1-3) y contra el Alcoyano (0-1)-, el equipo de Iván Ania se ha juramentado para batir a un Recreativo Granada que tiene solo un punto menos que el Córdoba en la clasificación general del grupo 2 de la Primera Federación.

La puerta a cero ante un rival poco productivo

Lo venía repitiendo Iván Ania en las últimas semanas, en una mezcla de plegaria y propósito. Su equipo lo logró finalmente. El Córdoba salió del histórico recinto de El Collao con la portería a cero... y con los tres puntos en el maletero. Un gol del malí Diarra valió a los blanquiverdes para hacerse con un triunfo que cortó una mala dinámica de dos derrotas seguidas y contribuyó a pacificar el ambiente.

Carlos Marín, el meta cordobesista, ya declaró durante la semana que el reforzar el aspecto defensivo es una prioridad del equipo y que están trabajando para conseguirlo. Ante el Recreativo Granada será vital, ya que el equipo filial granadinista no se está caracterizando precisamente por su voracidad ofensiva. Solamente ha marcado tres goles en cinco partidos.

Más creatividad y pegada

El Córdoba CF genera muchas situaciones en el área contraria, bastantes oportunidades y una cantidad discreta de goles. Siete lleva en cinco partidos. La producción final dista mucho de estar acorde con el caudal atacante del equipo, que cuenta con amenazas en todo el frente de ataque. En casa, ante un filial, deberá insistir en su sello ofensivo para combatir a un adversario que recibió seis goles, dos menos que el Córdoba.

Con Kike Márquez en la mediapunta -solo faltó, por sanción, ante el Linares, precisamente el único partido en el que los blanquiverdes no marcaron-, el Córdoba gana en opciones por asociación y a balón parado. La irrupción en los últimos partidos de Adilson ha aportado frescura. Faltan aplomo y concreción para finalizar las acciones. Casas va a todas. Lleva tres goles y recibe marcajes muy férreos.

Cuestión de posicionarse

Las primeras semanas de la competición resultan especialmente intensas para quienes parten con el objetivo -declarado o asumido- de estar situados en la zona alta. Es el caso del Córdoba CF, que después de quedarse fuera de los puestos de play off en el curso pasado aborda éste con la pretensión de pelear de nuevo por asomarse a la Segunda División. De momento, ni ha pisado esa zona. Ese es motivo más que suficiente para que la afición se plantee dudas, tal y como ocurre en otros históricos como el Málaga o el Murcia, en grupo 2, o el mismísimo Depor en el grupo 1.

Actualmente, el Córdoba se encuentra a cuatro puntos de los puestos de play off, cuyo límite marca el Ibiza (10), que jugaría a día de hoy las eliminatorias con el Algeciras (11), Málaga (12) y Ceuta (13), mientras que el Castellón sería el ascenso directo. La zona de descenso la tienen los blanquiverdes a dos puntos de distancia, siendo ocupada ahora por San Fernando (4), Murcia (4), Alcoyano (3), Melilla (2) y Atlético Baleares (1). Con los tres primeros ya se ha enfrentado el Córdoba.

Ante el primer filial del curso

El partido ante el Recreativo Granada será el primer duelo frente a un conjunto filial en la presente temporada para el Córdoba, que habitualmente ha tenido siempre un trago difícil frente a los equipos dependientes. Además del cuadro nazarí, el grupo 2 tiene en competición a Real Madrid Castilla y al Atlético de Madrid B.

El Recreativo Granada está sufriendo los efectos de un comienzo duro del calendario. La de El Arcángel será su tercera salida, después de haber visitado Linarejos, donde arrancó un empate sin goles, y La Rosaleda, donde cayó derrotado por un claro 3-0 frente al Málaga. Llegan de conseguir su primer y único triunfo de la temporada ante el Intercity de Alicante (1-0).