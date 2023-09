El Córdoba CF regatea a la crisis y suma su segundo triunfo ante el Alcoyano

El Córdoba CF logró la segunda victoria de la temporada al imponerse con un gol de Diarra, mediada la primera mitad, en El Collao al Alcoyano en el primer encuentro de la campaña en el que conseguía dejar su portería a cero. Un partido, el del equipo blanquiverde, fuera de su estilo, lejos de la idea de tocar y triangular, en parte por las características del rival, en parte por el terreno de juego y en parte por la propia incapacidad de un Córdoba CF que, en todo caso, se trajo de Alcoy lo más importante: los tres puntos.

Sin cambios y con sufrimiento de inicio

Finalmente, no hizo cambios Iván Ania sobre su once inicial, más allá del previsible regreso a la titularidad de Kike Márquez tras la sanción sufrida y cumplida ante el Linares Deportivo. El asturiano insistió en la misma línea de cuatro y ésta le respondió, más allá de detalles que gustaron menos, como que antes del primer minuto Armental se fuera de Carlos García para generar la primera ocasión del encuentro. No fue más peligrosa esa llegada porque el extremo blanquiazul dudó, una vez dentro del área, con qué hacer con el balón y decidió finalmente disparar, demasiado flojo, por suerte, para el Córdoba CF y un Carlos Marín que previendo un disparo más duro despejó el balón por la línea de fondo, cediendo un córner para el Alcoyano.

En el primer cuarto de hora se impuso el conjunto de Vicente Parras gracias a su presión y también al estado del terreno de juego, todo hay que decirlo. Recordaba el equipo alicantino al fútbol, planteamiento y escenario de otros tiempos. Aguerrido, presionante, el Alcoyano finalizaba casi siempre con un balón arriba para ver si lo cazaba Pradera. Pero fue que no. Lo mejor para el Córdoba resultó, precisamente, que el encuentro se convirtió en una clase para aprender a ir por arriba, a despejar al patadón, a mostrar contundencia en el área... En fin, a todo eso que no le gusta a Iván Ania, que prefiere balón raso y triangulación, pero que en campos como este y ante rivales como el Alcoyano, es la mejor fórmula para evitar errores. El Alcoyano rebajó la presión a partir del primer cuarto de hora y el Córdoba CF tocó algo más el balón, aunque se mantenía el peligro en las entregas. Esos pases atrás a Carlos Marín también generaban inquietud, ya que el balón saltaba como un conejo y ninguno resultaba fácil para el arquero blanquiverde.

En ese primer cuarto de hora, apenas se acercó el Córdoba CF por el área de Perales por una buena progresión de Calderón por dentro con disparo final de Carracedo (min. 6), pero a partir de ese cuarto de hora, cuando el Alcoyano comenzó a perder algo de fuelle se vio más a los blanquiverdes, con un centro de Kike Márquez al que no llegó nadie por poco (min. 15) o un disparo lejano y desviadísimo de Álex Sala (min. 16).

Gol de Diarra a balón parado

Como sorprendió el Córdoba CF no fue con una jugada construida desde atrás, ni por una triangulación fina de sus mediapuntas, sino a balón parado y por arriba. Una falta lateral botada por Álex Sala fue cabeceada por Diarra (min. 23), incrustado entre los centrales blanquiazules llegando desde atrás para sorprender a Perales.

El partido cambió porque el gol afectó al Alcoyano, que durante un cuarto de hora ni apareció por las inmediaciones de Carlos Marín. Sin embargo, el Córdoba CF sí lo hizo a través de Calderón (min. 35) y de Carracedo (min. 36). A pocos minutos del final, los locales empujaron un punto más, aunque muy lejos de la imagen ofrecida en los primeros minutos de partido.

El Córdoba CF se marchó al vestuario con la tranquilidad de que había hecho lo más difícil, adelantarse en el marcador, que es lo que siempre remarca su técnico, que describe a su Córdoba CF como un conjunto en el que marcar el primero es vital. Lo más preocupante, la carga de amonestaciones, a imagen y semejanza de anteriores encuentros.

En determinadas formas, el encuentro seguía recordando a aquel 3-3 de hace más de 11 años, el último que había jugado hasta ahora el Córdoba CF en El Collao y, de nuevo, el Alcoyano salió con ánimos renovados tras su paso por vestuarios. Pradera le generaba problemas a Carlos García para provocar una llegada por las inmediaciones de Carlos Marín y los locales parecían resurgir. Pero ese arranque de la segunda mitad tuvo menos recorrido, aún, que el del inicio del encuentro. Tras una buena jugada del Córdoba CF, que asedió a Perales con tres centros consecutivos al área y con Adilson, Carracedo y Kike Márquez como protagonistas, Vicente Parras se decidió por dar un cambio de cara a su equipo con tres sustituciones de una tacada (entraron Sergi López, Sergi García y Alcaína) y metiendo más envergadura en la vanguardia para seguir probando la contundencia real de la defensa blanquiverde.

No le resultaron los cambios a Parras, ya que el Córdoba CF ampliaba su control de partido e incluso llegaba a tocar con cierta comodidad por primera vez en todo el encuentro. Los blanquiverdes combinaban e incluso merodeaban el área de Perales, aunque no con el suficiente peligro como para vislumbrar el segundo gol. El técnico local se dio cuenta y reforzó el centro del campo con Albisua unos minutos después. Y le resultó el cambio al equipo blanquiazul, que pudo presionar con mayor comodidad en el centro del campo y en los últimos metros. Tanto como para disfrutar de su mejor ocasión en todo el encuentro con una jugada de Sergio García que terminó en un balón al borde del área pequeña en donde Alcaina, totalmente solo y cuando se cantaba el gol en la grada, se topó con el larguero (min. 71).

El Córdoba CF respondió con un disparo desde la frontal de Kike Márquez que rechazó Perales con dificultad (min. 73) y el encuentro entró en su recta final con más viveza de la que hubiera preferido al Córdoba CF.

Kike Márquez salvaba bajo palos un cabezazo de Albisua tras un saque de esquina blanquiazul (min. 75) y, definitivamente, estaba claro que el Córdoba CF iba a sufrir de lo lindo. Por si había duda de ello, Kike Márquez volvía a salvar bajo palos, de nuevo tras un cabezazo de Albisua, y Sergi García lanzaba un disparo un minuto después que salía rozando el palo izquierdo de la meta defendida por Carlos Marín (min. 80). Viendo el cariz de los acontecimientos, Ania introdujo cambios para relevar la punta de ataque y hacer oficial el 1-4-3-3 que ya apuntaba con Kike Márquez incrustado en el mediocampo. Poco después, intentó tapar la banda derecha con un doble lateral y dando oxígeno a la banda izquierda dando entrada a Simo por un gris Adilson.

En cualquier caso, los minutos de añadido fueron más tranquilos que la recta final del encuentro. El Alcoyano se quedó sin fuelle para ese último arreón y el Córdoba CF lo agradeció, ya que a pesar de mostrar dudas en defensa (dos balones salvados bajo palos, un disparo al larguero...) logró un hito: dejar por primera vez la portería a cero en lo que se lleva de temporada. Y le valió para sumar los tres puntos.

Ficha técnica