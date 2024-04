El Córdoba CF hace números para zanjar la pelea por la segunda plaza

El Córdoba CF está llegando a la recta final de la temporada 2023-24 con el paisaje más claro de lo que cabía esperar, al menos, en lo que se refiere a su situación en las eliminatorias de ascenso a Segunda División. En principio, sí que se tenía previsto que el conjunto blanquiverde peleara –y consiguiera- una plaza entre los lugares privilegiados, esos que van desde el segundo al quinto lugar, aunque lo cierto es que las previsiones se centraban más en esas últimas plazas, la cuarta o quinta, más que en la segunda.

Mira de reojo al Castellón

Pero el buen rendimiento que ha conseguido extraer Iván Ania del plantel cordobesista ha hecho que este Córdoba CF se asiente en la segunda plaza de la tabla clasificatoria e incluso haya discutido la primera, la del ascenso directo, durante varias jornadas al Castellón. De hecho, en la próxima jornada, el conjunto orellut visita a un Murcia que ha cogido la ola buena con Pablo Alfaro y está peleando la quinta plaza de la Liga, por lo que no sería descabellado pensar en una posible derrota de los blanquinegros en la Nueva Condomina, lo que combinado con un triunfo del Córdoba CF, el domingo, en Los Cármenes ante el Recreativo Granada (16.00 horas, FEF TV), dejaría a los cordobesistas a cinco puntos de ventaja del líder debiéndose disputar sólo nueve puntos. Quizá por eso y también porque tanto el Castellón como el propio Córdoba CF deben verse las caras con el Ibiza –que destituyó a su técnico, Fernández Romo-, Iván Ania hablaba tras la victoria del Córdoba CF sobre el Málaga de que seguía mirando arriba, hacia el liderato.

Antonio Casas celebra su gol al Castellón en Castalia. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Sea como fuere, lo que sí parece claro es que ya la próxima jornada el Córdoba CF puede cerrar definitivamente la pelea por la segunda posición de la Liga y hacerse con ella de forma matemática. Será el primer intento de asalto por parte del conjunto blanquiverde, que debe tener a su favor una serie de resultados.

Crisis en Ibiza, tristeza en Málaga

El primero, el suyo propio, ganar al filial nazarí en Los Cármenes, el domingo, y alcanzar los 73 puntos. Antes, el mismo domingo pero a las 12.00 horas, el Ibiza recibe en Can Misses al Real Madrid Castilla, que ya está a nueve puntos del descenso, por lo que Raúl González tiene su tren casi entrando en la estación de la permanencia. Pero un triunfo del filial madridista dejaría a los celestes a diez puntos de los blanquiverdes a falta de disputarse tres jornadas (una de ellas con enfrentamiento directo). El otro rival al que debería mirar el Córdoba CF es al Málaga, que juega en La Rosaleda ante el Mérida después de que se celebre el Recreativo Granada-Córdoba CF. Los blanquiazules no deberían pasar del empate ante los romanos, que aún luchan por no bajar a Segunda RFEF y tienen la zona roja a cuatro puntos de distancia. Con esta segunda etapa de Rocha en el banquillo blanquinegro, el Mérida es el octavo mejor equipo de la Liga, por lo que no será un partido plácido para Sergio Pellicer, sobre todo después de la derrota en El Arcángel.

Adilson Mendes pelea con el malaguista Nelson Monte un balón, el domingo, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Por lo tanto, este fin de semana el Córdoba CF puede dejar zanjada la pelea por la segunda plaza de la Liga. Un Ibiza en crisis tras la destitución de Fernández Romo podría sufrir una nueva derrota (sólo ha ganado dos partidos de los últimos 12) ante el Castilla, mientras que el Málaga –que ya se quedó en tablas ante el Murcia- podría firmar un nuevo empate en La Rosaleda, en este caso ante el Mérida, para otorgar ese subcampeonato al Córdoba CF de Iván Ania.

