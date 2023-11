El Córdoba CF disputa ante el Málaga CF su partido correspondiente a la jornada 11 del campeonato nacional de Liga de Primera RFEF, en su Grupo 2, este domingo 5 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el estadio La Rosaleda (FEF TV). Los blanquiverdes afrontan un nuevo duelo andaluz a domicilio tras superar al Recreativo de Huelva en El Arcángel (1-0), ver suspendido su cruce ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar -debido a la borrasca Bernard- y previamente llevarse la cita frente al Mérida (2-1), correspondiente al cruce anterior y también celebrada en el coliseo cordobesista.

A hilar la tercera

Buscarán su tercer triunfo consecutivo los de Iván Ania en una plaza de extrema exigencia como La Rosaleda, en la que se someterá a examen una vez más el talante real del conjunto blanquiverde después de despachar con victoria sus dos últimos compromisos, ambos bajo el calor de El Arcángel. El resultado no es baladí, el Córdoba CF concurre en la undécima jornada como sexto clasificado con 15 puntos, a solo dos de distancia de la quinta plaza, donde se encuentra el Real Murcia (17), aunque con su duelo en El Palmar todavía pendiente de disputa. En esos tres puntos a la espera, junto a los otros tres que se dirimen en el feudo malaguista, precisamente, residen buena parte de las aspiraciones blanquiverdes de cara a labrarse un hueco entre los cabezas de cartel en el Grupo 2 de Primera Federación, donde también figura un Málaga poco accesible.

Los malaguistas son terceros, con 23 puntos y como dueños de una de las ponencias más serias en casa hasta la fecha. El conjunto dirigido por Sergio Pellicer -que no estará el domingo por sanción- es el segundo mejor local de toda la categoría, con 13 de los 15 puntos disponibles ya en su casillero. Tan solo el Real Madrid Castilla ha conseguido arrancar un punto de La Rosaleda, precisamente en la novena jornada, última alojada por el fortín malagueño, en la que los pupilos de Raúl González consiguieron frenar el empuje casero hasta dejar el encuentro saldado con las tablas inaugurales y el botín en reparto. En lo demás, cada visitante ha salido con el mismo resultado: derrotado. Tanto el Melilla (1-0), el San Fernando (1-0), el Recreativo Granada (3-0) como el Atlético de Madrid (2-1) han hincado la rodilla en sus respectivas visitas, por lo que la carta de presentación rival también sirve como aviso para los de Ania. En La Rosaleda se requiere la mejor versión cordobesista para pugnar por los tres puntos y el titubear se paga a un alto precio.

Juntos cinco temporadas después

El choque del domingo también reaviará las llamas de los clásicos derbis entre malaguistas y cordobesistas, ante una nueva edición tras cinco temporadas en blanco. En el calendario de cruces compartidos, el último se saldó con empate 1-1 en El Arcángel, correspondiente a la jornada 28 de Liga en Segunda División en la 2018-2019, en la que los tantos de Miguel De las Cuevas y Ndiaye nivelaron la partida. Hace falta remontarse algo antes para la visita más reciente del Córdoba CF al icónico feudo de los de Pellicer, concretamente a la quinta muesca del calendario de esta temporada, donde el plantel de José Ramón Sandoval cedió por 3-0.

Más lejos queda el último triunfo blanquiverde a domicilio, concretamente dos cursos antes, con motivo de una ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2016-2017 en la que el conjunto califal barrió al malacitano, con un serio 2-0 en El Arcángel para posteriormente asaltar La Rosaleda con un 3-4, con la firma de Pedro Ríos y Piovaccari en sendos dobletes. Lejanos distan en el tiempo, aunque el histórico ya conoce lo que es un triunfo cordobés en tierras malagueñas, más allá de la competición o el contexto.

Vuelve Kike Márquez

La gran novedad de la cita será el regreso de Kike Márquez, expulsado con roja directa cuando apenas corría el minuto tres de juego en el Córdoba CF - Mérida de la octava jornada. Una acción con fuerza desmedida, con la plancha y por detrás, así, acarreó su segunda expulsión en las primeras ocho citas disputadas en Liga, entre las que también ha visto un total de cuatro tarjetas amarillas para colocarse a un paso del ciclo de amonestaciones. Tras cumplir encuentro de castigo ante el Recreativo de Huelva, por tanto, el sanluqueño sí estará disponible para el duelo ante el Málaga, de cara al que Iván Ania recupera un puntal en su esquema.

El mediapunta, primer capitán blanquiverde esta temporada e intocable hasta la fecha -cuando ha estado disponible-, apunta a ser uno más en la partida después de su pasada ausencia, que también arrojó un dato significativo: el dibujo, más allá de los lógicos movimientos de los futbolistas en el mismo y las variantes que se contemplen, no apunta a moverse demasiado del clásico planteamiento con dos volantes y un enganche para enlazar con el tridente de ataque. Kuki Zalazar heredó los galones en esa demarcación frente a los onubenses, pero ante el retorno del ex del Albacete, todo indica que recuperará su sitio en el once para abanderar la propuesta ofensiva y creativa de los blanquiverdes en busca del asalto a La Rosaleda.

Asaltar el 'play off', una opción real

Otro de los importantes aristas y alicientes de la cita radicará en la zona con billete a la fase de ascenso, a la que el Córdoba CF plantea el asalto, o al menos recortar distancias, tras una decima jornada en la que los tres puntos ante el Decano lo catapultaron a tiro de piedra. El quinto puesto sigue permaneciendo a tan solo dos puntos para el bloque califal, que de embolsarse un triunfo frente al Málaga podría instalarse en la zona noble sin mirar demasiado resultados externos. En la misma terna se encuentran el Intercity, Ceuta y el Antequera, séptimo, octavo y noveno, respectivamente, con 15 puntos en el casillero, que secundan a los blanquiverdes -sextos-, aunque con balance de goles favorable para los de El Arcángel. Por ende, el cruce ante el conjunto malacitano gana peso en trascendencia, tanto en lo moral, lo ánimico, como lo resultadista, que de una forma u otra supondría todo un revulsivo de traducirse en la tercera victoria consecutiva para los de Iván Ania.

FEF TV en directo

La plataforma española FEF TV emitirá el partido de la undécima jornada liguera desde el Estadio La Rosaleda, a partir de las 20.00 horas del domingo 5 de noviembre. El nuevo canal de emisión, que nace como la Televisión del Fútbol Español Federado, podría emitir nuevas competiciones de otras modalidades deportivas disponibles en FEF TV, que en ningún caso supondrán un aumento de coste para el usuario. El acuerdo con ATM Broadcast es por tres años con la RFEF.

Los aficionados que deseen ver estas competiciones en directo y/o a la carta, podrán suscribirse a la plataforma a través de cualquiera de los dos planes disponibles: un plan de temporada por un pago único de 99 euros, que incluye en Primera Federación todos los partidos de la temporada regular y los de playoff de ascenso a Segunda División, y de la Primera División Futsal todos los partidos de la temporada regular y playoff por el título; o un plan mensual por una cuota de 12,99 euros.

Para los interesados en ver solamente la Primera Federación, FEF TV lanza un abono de 69'99 para toda la fase regular y 9'99 por los play offs. Para el fútbol sala se establecen los mismos precios, separando la fase regular y las eliminatorias por el título de Primera División. La posibilidad de pagar mensualmente por ver los partidos de Primera