Córdoba CF : las notas de la jornada 5 en Primera Federación

Se cumple el primer mes de competición en el Grupo 2 de Primera Federación y, más allá de lo realizado por el Córdoba CF, ya se confirman algunos aspectos que se adivinaban antes del inicio de competición, algunos pocos sorprenden -agradable y desagradablemente- y otros no dejan de resultar curiosos. Los presupuestos más altos del Grupo 2, salvo el Real Murcia, van tomando posiciones en la tabla ya desde el inicio, mientras que los llamados a pelear por la permanencia ya compiten para evitar los últimos lugares. El Antequera y el filial nazarí sumaron su primer triunfo de la temporada. El neerlandés Dick Schreuder no sólo ha logrado colocar líder al Castellón, sino hacerlo también dando buena imagen, mientras que el Ceuta es uno de los cuatro equipos del grupo que aún no conocen la derrota y demuestra en el campo la potencia de su presupuesto. Por su parte, la fiesta del fútbol se disfrutó en Linarejos con más de dos millares de seguidores malaguistas que celebraron la victoria de su equipo, mientras que los seguidores granas son los más preocupados por el arranque de un Real Murcia en el que Gustavo Munúa no da con la tecla.

Y de repente, goleada del Antequera Uno de los resultados más llamativos de la jornada se dio en El Palmar, en donde uno de los equipos revelación, el Atlético Sanluqueño de ‘Paquito’ Mwepu recibía al Antequera de Alberto Aguilar, que aún no había conseguido cantar una victoria. El ex del Córdoba CF Luismi Redondo asestó el primer golpe a los sanluqueños desde el punto de penalti y los antequeranos apuntillaron a los locales con dos goles en la segunda mitad. El Antequera salía así de puestos de descenso, al igual que un Recreativo Granada que también estrenó su casillero de triunfos en esta jornada en la Ciudad Deportiva nazarí, ante el Intercity. Jugar bien, jugar bonito Quizá el equipo que mejor está arrancando en esta temporada es el Castellón. No porque ostente el liderato, una circunstancia que podía adivinarse según los presupuestos y candidaturas al ascenso, el pasado verano, sino porque además de sumar puntos lo está haciendo ofreciendo una buena imagen, en lo que a juego se refiere. Y la sorpresa es aún mayor si se detalla que su entrenador Dick Schreuder no conocía nada del fútbol español, aún menos de la tercera categoría y que maneja un grupo con hasta diez nacionalidades distintas, convirtiéndose en la particular ONU de la Primera Federación. El segundo gol de los blanquinegros al Recreativo de Abel Gómez (que era el equipo menos goleado de la Liga) ha sido muy comentado en redes y en prensa. El cambio del Ceuta De lograr una salvación inaudita y agónica a ser candidato al ascenso. La progresión presupuestaria del Ceuta ha tenido respuesta en el campo y con el mismo técnico: José Juan Romero. Los caballa lograron su cuarto triunfo en cinco jornadas en su visita al colista del Grupo 2, el Atlético Baleares, y son el equipo con mejor defensa de la Liga, con sólo dos goles encajados en cinco jornadas, uno de ellos de los balearicos. Romero rentabiliza al máximo los siete goles anotados y deja a las claras que quien quiera ocupar una plaza de play off tendrá que peleársela a él. Fiesta boquerona en Linarejos Mäs de 2.000 malaguistas viajaron desde la Costa del Sol hasta Linarejos para ver la victoria de su equipo por la mínima ante un Linares Deportivo que estuvo lejos de dar la imagen que dio ante el Córdoba CF, sin ir más lejos. La fiesta en el campo linarense, próximo a sufrir una reforma completa de sus instalaciones, fue completa y el equipo de Pellicer se encarama también a la parte de alta de la tabla. Lejos de ella está un Murcia que salvó un punto en su visita al Iberoamericano de penalti y en el último minuto (anotado por Guarrotxena) que, si bien silencia los sables para un relevo en el banquillo, sí que mantiene la preocupación sobre el arranque liguero de los granas, en puestos de descenso y ya a seis puntos de los play off. ¡Llega el autobús del @MalagaCF a Linarejos! pic.twitter.com/zIRIf3WVHh — La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) 24 de septiembre de 2023