Adilson: "Todos los jugadores quieren ser titulares"

El Córdoba CF realizó este martes la segunda presentación oficial de un jugador para la temporada 2023-24. Se trataba de un jugador por el que el director deportivo blanquiverde, Juanito, ha peleado durante dos años, según reconoció en la propia rueda de prensa, ya que Adilson Mendes, extremo portugués formado en el Mónaco era seguido desde hacía tiempo por la entidad cordobesista. El futbolista firma por dos temporadas y peleará el puesto por otra apuesta del gaditano, Simo Bouzaidi.

Al segundo intento

Juanito reconoció en la presentación que "ya el año pasado lo pretendíamos y nos ha costado trabajo pero ya está aquí. Amplió con el Badajoz pero al descender ya es jugador del Córdoba CF. Estamos muy contentos de que estés aquí", aseguró el director deportivo cordobesista en referencia a que el futbolista firmó un precontrato con el Córdoba CF, posteriormente, renovó con el Badajoz, pero esa novación quedó en agua de borrajas con el descenso del equipo pacense, precisamente en El Arcángel.

Juanito quiso destacar la actitud de Adilson Mendes en aquel encuentro, en el que fue "un profesional y de hecho nos hizo un gran gol aquí. El jugador demostró esa profesionalidad, que por eso también estamos contentos de que esté aquí, porque demostró que puede pensar en dos escenarios y lo hizo bien con el club que le ha pagado y lo ha cuidado".

Adilson Mendes se mostró "muy contento" con su llegada al Córdoba CF, "un equipo que desde que llevo en España he seguido y que me gusta bastante". El extremo se mostró "a gusto" en sus primeros días en Córdoba y aseguró que "todos los jugadores quieren empezar siendo titulares, pero eso lo decidirá el míster. Yo vengo para ayudar al equipo y dar el máximo que pueda. Daré el cien por cien y si me toca jugar bien, pero si no, esperaré mi momento", aseguró.

Curiosamente, Adilson Mendes desveló cómo fue su llegada al Córdoba CF, con el que se enfrentó en el último encuentro de Liga en El Arcángel, que significó el descenso de su club de entonces, el Badajoz. "En ese momento estaba más metido en mantener al Badajoz en la Liga. Y el tema del Córdoba CF, como ha dicho Juanito, al descender con el Badajoz he tenido la posibilidad de venir aquí. Si no hubiera descendido el Badajoz, tenía firmado un contrato con ellos y a lo mejor me hubiera quedado allí", admitió el portugués.

Finalmente, Adilson Mendes habló sobre su nuevo equipo, el Córdoba CF. "Es verdad que hay muchas caras nuevas y nos estamos conociendo, pero en el vestuario hay ya una buena dinámica y eso es muy bueno. Esperamos hacer la mejor temporada posible para cumplir los objetivos", señaló.