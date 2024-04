El Córdoba CF de Iván Ania tiene a tiro un récord histórico de puntos

El Córdoba CF de Iván Ania logró este domingo, en El Arcángel ante el Málaga, una victoria de mucho peso, tanto en lo anímico como en lo práctico, ya que además de imponerse a un equipo que aspiraba a llegar a la segunda posición de la tabla y que acudía al coliseo ribereño invicto en las diez jornadas anteriores (cinco triunfos y cinco empates), el conjunto cordobesista afianzó ese subcampeonato de Liga que le reportaría beneficios en los cruces de las eliminatorias de ascenso a Segunda. Esa posición, la segunda plaza, permite en este caso a los blanquiverdes la posibilidad de resolver con empates sus cuatro partidos en las dos eliminatorias a disputar para lograr el pasaporte a Segunda División A, de ahí la importancia de acabar en la segunda posicion.

Sólo dos equipos llegaron a 80 puntos

Pero además de la importancia estratégica en lo que a la clasificación se refiere, el triunfo ante el Málaga supuso que el Córdoba CF de Iván Ania llegara a los 70 puntos en la clasificación, algo que sólo ha logrado en siete ocasiones más a lo largo de su historia. Sólo esos siete Córdoba CF alcanzaron y superaron esa cifra (contando siempre tres puntos para la victoria) y sólo dos de esos siete llegaron o superaron los 80 puntos: el Córdoba CF de a 1984-85, con 82 puntos y que subió a Segunda División B y el de la 2021-22, en Segunda RFEF, que subió como campeón. Como se puede ver, los dos únicos equipos en la historia del Córdoba CF que superaron la barrera de los 80 puntos lo hicieron en la cuarta categoría del fútbol español, en Tercera o en Segunda RFEF.

Ortundo celebra en Valdepeñas el ascenso a Segunda B en la 1984-85. / CÓRDOBA

El mejor dato en Segunda División B corresponde al Córdoba CF de Cayetano Ré, que militaba en el Grupo 2 de Segunda B (sólo había dos grupos) en la temporada 1980-81. Entonces, el conjunto blanquiverde alcanzó los 53 puntos (la victoria suponía entonces dos puntos) en 38 encuentros, pero traducido al puntaje actual, aquellos 22 triunfos y nueve empates hubieran supuesto, a día de hoy, 75 puntos. Hubo otro equipo con 75 puntos en Segunda División B, un ‘techo’ que supuso el campeonato en el Grupo 4 de Segunda División B de la temporada 1994-95. Aquel Córdoba CF de Rafael Alcaide ‘Crispi’ logró 21 triunfos y 12 empates (sólo cinco derrotas) en la Liga regular, pero de nada le valió al técnico, que fue destituido en mitad de la liguilla de ascenso a Segunda. Esos dos equipos marcan el tope en la puntuación obtenida en una temporada por un Córdoba CF en sus 70 años de historia en la tercera categoría del fútbol español y sólo son superados por los dos citados en la cuarta categoría, en la 2021-22 y 1984-85.

Los diez mejores en la historia

El Córdoba CF actual, el de Iván Ania, se encuentra por lo tanto a sólo cinco puntos de esos dos equipos cabeceros en puntaje después de alcanzar los 70 ante el Málaga este domingo. Dos victorias en las cuatro jornadas que restan dejarían al Córdoba CF actual como el mejor equipo en 70 años en las tres primeras categorías del fútbol español, y son precisamente esas dos victorias las que necesita el actual plantel de Iván Ania para asegurarse matemáticamente la segunda plaza en el Grupo 2 de Primera Federación.

El Córdoba CF que hizo 82 puntos en Segunda RFEF, en un partido en El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Hay que reseñar que, hasta ahora, de entre los 10 mejores Córdoba CF de la historia en lo que a puntaje se refiere, no todos lograron ascender de categoría. De hecho, lo consiguieron sólo el 50%. Además de los dos referidos que subieron a la tercera categoría del fútbol español y el de Cayetano Ré, que ascendió a Segunda en la 1980-81, el Córdoba CF de la 2006-07, que alcanzó 69 puntos en Liga regular también volvió al fútbol de plata, así como el de la 1998-99, que alcanzó los 67 puntos y volvió a Segunda 17 años después, ambos hitos logrados con Pepe Escalante en el banquillo. Esos son los cinco equipos que ascendieron de entre los diez con mejor puntuación en la historia del Córdoba CF. El Córdoba CF de la 1994-95, el referido de Crispi, no ascendió a Segunda pese a esos 75 puntos. En la 1990-91, el Córdoba CF hizo 72 puntos (quinta mejor puntuación histórica), pero tampoco le valió para volver a Segunda División, mientras que en la 1996-97, los 71 puntos de Pedro Campos, primero, y Chato González, después, sirvieron para ser campeón de grupo, pero no para ascender.

El mejor en Segunda, el de Paco Jémez

Finalmente, la mejor puntuación del Córdoba CF en Segunda División quedó fijada en los 71 puntos sumados por Paco Jémez en la campaña 2011-12, un punto más que el Córdoba CF actual de Ania, aunque entonces con 42 encuentros jugados por el equipo del técnico cordobés, que acaba de rebasar los 69 de Pepe Escalante en la 2006-07, los 68 de los 1995-96 (Pedrito y Pedro Campos) y los 67 puntos sumados por el Córdoba CF de Pedro Campos y Pepe Escalante de la 1998-99.

Uno de los Córdoba CF de Paco Jémez en la temporada 2011-12. / SÁNCHEZ MORENO

Por lo tanto, esas dos victorias que necesita el Córdoba CF de Iván Ania para asegurarse matemáticamente la segunda plaza en la actual temporada le llevarían a unos 76 puntos que sería la tercera mejor marca del conjunto blanquiverde en sus 70 años de historia y al mejor puntaje en las tres primeras categorías del fútbol español en toda su existencia. Y aún así, no le alcanzará para ser campeón y ascender por la vía directa, lo cual resalta la gran campaña del Castellón. Pero por lo pronto, ya está metido entre los ocho mejores Córdoba CF de la historia y una victoria, el próximo domingo en Los Cármenes, le metería en el top 5 de los 70 equipos blanquiverdes.

