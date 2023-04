El Córdoba CF busca en Pontevedra tres puntos con dedicatoria

Si los cordobesistas se acuerdan de Dragisa Gudelj al final del partido para ofrecerle la victoria, tal y como han deseado todos los protagonistas -desde el vestuario al banquillo- a lo largo de una complicada semana, será una buena noticia para un Córdoba CF que anda agobiadísimo por una situación al límite. Se le han venido encima, además de los rigores de la temporada, un montón de contratiempos de la más variada índole. El principal, desde luego, es la baja de Gudelj para lo que resta de temporada por la lesión cardiaca que padece el jugador, que necesitó pasar por el quirófano para que le fuera instalado un desfibrilador después de que el pasado sábado salvara la vida de modo milagroso sobre el césped de El Arcángel en pleno partido ante el Racing de Ferrol. El espíritu indomable del central serbio -que ya ha dejado claro que quiere volver a los terrenos de juego en cuanto sea posible- es uno de los estímulos para el Córdoba CF en su visita a Pasarón, un recinto histórico en el que aguarda un Pontevedra atacado, penúltimo en la tabla y con el descenso apretándole.

Los blanquiverdes, a lo suyo

Los de Germán Crespo van sin un atisbo de misericordia. Necesitan resolver lo suyo, que no es sencillo. Quieren seguir manteniendo su rango de aspirantes al ascenso, por la vía del play off, y para ello no tienen otro camino que amarrar los tres puntos en Galicia. Allí se van a encontrar a un adversario herido, que podría caer al último puesto en caso de ser derrotado y que veía alejarse la permanencia en la Primera Federación. El cuadro gallego, comandado desde el banquillo por el veterano exinternacional Juan Señor, se ha impuesto en sus dos últimas comparecencias caseras y ha vendido la cita ante el Córdoba CF como una finalísima. Nada original en todo caso. Es lo que hacen todos cuando se cuecen las diez últimas jornadas y los objetivos queman entre las manos.

A Germán Crespo le tocará lidiar con una situación complicada. El granadino tiene ante sí un puzle en una zona crucial del campo: la defensa. Ya sin Dragisa Gudelj, su referente en la zaga hasta ahora, se ha encontrado con que el último en llegar en el mercado invernal, Alberto Jiménez, se le cae de la lista por una lesión en las costillas después de un golpe sufrido en El Mirador de Algeciras, donde se estrenó como titular. El canario -que había salido infiltrado ante el Racing de Ferrol en el duelo suspendido la semana pasada- se resintió en una de las sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Los médicos le recomiendan precaución máxima.

No está el asunto para bromas. Crespo solamente tiene sanos a dos centrales de la primera plantilla, el joven Jorge Moreno -cedido por el Rayo Vallecano hasta junio- y José Alonso, uno de los supervivientes del año del doblete y con poco protagonismo... hasta ahora. El onubense se perfila como titular en Pontevedra, donde los blanquiverdes someterán a prueba la enésima vuelta de tuerca en su retaguardia. Calderón -con récord de minutos jugados y apercibido de sanción- y Puga -en el candelero por rumores de ofertas por él- ocuparán los laterales. En la expedición han ido el guardameta Lluis Tarrés y el central Geovanni Barba, habituales en el filial de Tercera RFEF.

Puntos calientes en los extremos

En el resto de la formación hay puntos calientes, especialmente en los extremos. Camus, fichaje de enero, sigue siendo baja, mientras que Carracedo también se queda sin poder salir. Se perdió el último entrenamiento en Córdoba y no viajó a Vigo, donde el plantel de Crespo se ejercitó en las instalaciones del Celta. Otra ausencia de impacto en un momento clave. Simo, que cumplía su partido de sanción ante el Racing de Ferrol -y no estará disponible cuando se reanude-, podrá actuar en Pasarón.

Diarra y Armando Shashoua fueron los que partieron de inicio ante el Racing y podrían mantenerse atornillados al once, aunque no es descartable la inclusión del toque experto del ocupante habitual del mediocentro al lado del malí: el veterano Javi Flores, que volverá 16 años después a un campo en el que vivió una exitosa fase de ascenso a Segunda en la temporada 2006-07. De aquellos tiempos queda el brasileño Charles, icono en el Pontevedra y también en el Córdoba, por el que pasó después. No parece que la jornada se preste a sentimentalismos. El duelo se disputará al máximo de revoluciones, con el gol marcado como tarea para un Willy Ledesma muy enchufado -ya lleva diez- y secundado por tipos con espolones como Kike Márquez o Juan Villar.