«El vestuario está con ganas de dedicarle los tres puntos a Gudelj, de conseguir una victoria», asi comenzó su alegato un Germán Crespo todavía dividido entre lo emocional y lo deportivo, de nuevo en vísperas de otra batalla. Una visita tan trascendental como atípica a Pasarón para medir fuerzas y necesidades con el Pontevedra (domingo, 19.00 horas, InSports TV), escenario de doble complejidad frente al que el preparador aprovechó para valorar la actualidad de un Córdoba CF todavía buscando recuperar el equilibrio tras el duro golpe producido por el desvanecimiento del zaguero -que se ha sometido con éxito a una cirugía para el implante de un desfibrilador automático- en el pasado cruce ante el Racing de Ferrol en El Arcángel. Un condicionante, aunque también estímulo, para un grupo que llega con un renovado propósito en mente: dedicarle sus triunfos al serbio-neerlandés.

Un motivo más para luchar

La cita en tierras gallegas, precisamente, tendrá inscrita una abrumadora dosis de carga emocional en torno a la figura del «8» blanquiverde, principal ausencia -en un amplio parte de bajas- para un retorno singular a Pasarón. «Ha sido una semana complicada, por la situación que se vivió el otro día en el estadio, con un jugador que todos queremos, que se ha ganado el vestuario. No esperas que te vaya a llegar eso nunca, lo ves por televisión y, a pesar de ello, impone, pero más todavía cuando es un jugador tuyo. Los primeros días han sido sobre todo complicados, te venían imágenes. Por la cercanía que tuve a él, lo que transmitía su cara, su cuerpo... Han sido noches complicadas, cuesta conciliar el sueño. Hasta que pude darle un abrazo en el hospital tuve una sensación rara. Gracias a Dios se ha quedado todo en un susto y ojalá no volvamos a vivir nunca más la situación que se vivió el otro día», señaló el técnico tras la penúltima sesión de trabajo del grupo antes del duelo frente al combinado pontevedrés.

El factor anímico, de esta forma, será también un importante elemento en juego de cara a la cita del domingo, para la que el granadino suscribió el compromiso del vestuario, ahora más «unido», «tranquilo» y enfocado en dar un giro a su mala racha: «En el vestuario los primeros días, conforme iban conociendo las noticias, había un poco de intranquilidad. El día siguiente a lo ocurrido se notaba, esa incertidumbre que teníamos todos. Conociendo esas noticias, positivas, está con ganas de dedicarle los tres puntos, con ganas de conseguir una victoria. Si este equipo los domingos lo intenta dejar todo en el campo, ahora más con lo ocurrido. Nos gustaría dedicarle una victoria porque creo que se la merece», admitió.

El futuro de Gudelj y un rival engañoso

La intervención para el implante del DAI y la plantada “vuelta al fútbol” del defensor, por otro lado, también fue analizada por Crespo, incidiendo en la importancia de la recuperación del futbolista antes que su deseado retorno a los terrenos de juego. «Eso es secundario ahora mismo. Lo más importante es que el jugador sea recuperado, hoy lo han operado y según me comentan ha salido todo bien. Lo más importante es que se recupere bien. Va a ser muy complicado poder contar con él esta temporada. Ojalá que podamos volver a verlo en los campos, que por lo que nos llega de los médicos así va a ser. Me gustaría felicitar a todas las personas que han hecho posible que Dragi esté en la situación que está. Tanto el cuerpo médico del club como la gente que ayudo y, sobre todo, por cómo lo hicieron, no cabe otra cosa que felicitarlos, también a los dos cardiólogos que salieron, hicieron un trabajo espectacular, gracias a ellos podemos estar hoy hablando de Dragi Gudelj y de que podamos volver a tenerlo en los terrenos de juego», manifestó emocionado.

De la misma forma, la contraparte del choque, el Pontevedra, también fue objeto de balance por parte del preparador, confirmando la línea ascendente del rival, sobre todo en la parcela casera, tras la llegada de Juan Señor a su banquillo. «En las últimas jornadas, con el cambio de entrenador, ha conseguido dos victorias en casa. Han tenido ese cambio, creo que ha servido para estimular al equipo. Están haciendo buenos números como locales. Es un campo que, por dimensiones, son buenas para nuestro estilo de juego, imagino que habrá mejorado respecto a la última vez que estuve. Va a ser un partido entre dos equipos que van a ir a por los tres puntos», confirmó, desmarcando la situación actual, a su vez, de uno de los dulces últimos antecedentes ante los granate, que culminó con ascenso: «No podemos mirar lo que ha pasado en ese estadio. Lo que tenemos es que ir con la idea de sumar esos tres puntos, volveríamos a hacerlo fuera de casa, además luego tendríamos una salida muy complicada. Es el partido idóneo, por todo lo que ha pasado, para darle un vuelco total a la situación», insistió.

«En las jornadas que quedan, todas las semanas va a ser importante ganar. Cada vez cuesta más trabajo, en casi todas hay resultados sorprendentes. Intentaremos conseguir ese triunfo que nos mantendría con la posibilidad de meter la cabeza una vez más en la fase de ascenso, a falta también de los minutos por disputar ante el Racing de Ferrol en El Arcángel. Queremos estar cerca de esos playoff a pesar de tener un partido menos», aseguró.