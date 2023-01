Carracedo: "Es momento de estar unidos"

Christian Carracedo pasó por sala de prensa tras el entrenamiento del Córdoba CF para hablar de la situación del conjunto blanquiverde y del encuentro del domingo, en el que espera en El Arcángel el Celta de Vigo B (12.00 horas, InSports.TV) y que supondrá el regreso a la competición del extremo cordobesista, que cumplió sanción, el pasado sábado, en San Sebastián de los Reyes.

Carracedo quiso "transmitir tranquilidad" tras sumar el Córdoba CF cuatro de los últimos 15 puntos, ya que "todos hubiéramos firmado llegar a este momento de la temporada en la situacion en la que estamos". Además, el extremo blanquiverde aseguró que en el vestuario, él y sus compañeros son conscientes "de la dificultad de la categoría y de que no iba a ser facil". Carracedo señaló que "no sumamos de tres en tres pero no solo nosotros, los demás también pierden, el Alcorcón perdió en Badajoz, por lo que hay que darle normalidad", pero pese a ello defendió que el Córdoba CF "llega muy bien, con confianza" y, además, vuelve a jugar en El Arcángel, en donde hay que hacerse "fuerte", deseó el jugador cordobesista, ya que en esta segunda parte de la Liga "todo el mundo se juega algo y van a ser partidos complicados".

"El mercado no nos desvía la atención"

En cuanto a las causas de la mala racha del Córdoba CF, Carracedo cree que "son circunstancias, hay partidos mejores o peores, hemos tenido bajas, el tema de mercado no nos desvía de la atención", defendió, "pero es incómodo, todo el día con rumores y rumores. Nosotros estamos dentro y vamos a muerte con el club, estamos deseando que se acabe el mercado y que solo se hable de fútbol, que es lo que nos importa", zanjó.

Sobre el mercado, precisamente, Carracedo aseguró que "esta época no le gusta a nadie, porque se desvía el foco de lo importante. Es un mes que no sirve para nada, y creo que con dos semanas es suficiente, porque demasiado largo", defendió. De hecho, el catalán comentó que al principio de mercado "los clubs no hacen nada" y que se genera "una situación desagradable. Entiendo la situación de algunos jugadores que no tienen protagonismo y que les gustaría salir y tienen su derecho, pero los que estamos, lo hacemos a muerte y este domingo nos vamos a partir la cara, sea el que sea", aseguró el extremo.

Sobre su situación personal, Carracedo valoró que empezó "la temporada a un nivel alto, luego tuve un pequeño bajón, que es normal, y ahora llevo jornadas en las que me siento cómodo en el campo, ayudando al equipo y deseando estar en el campo -el domingo- para ayudar a mis compañeros con el objetivo". "Nosotros dependemos de nosotros", continuó Carracedo, que recordó que el Córdoba CF está situado en la clasificación "a dos puntos del líder teniendo que jugar contra ellos en nuestro campo. El objetivo es mirarnos nuestro ombligo y haciendo las cosas bien se conseguirá el objetivo, pero partido a partido. Ahora tenemos en el horizonte el partido del Celta B y no se puede mirar hacia más adelante", recomendó.

Finalmente, Carracedo hizo "un llamamiento a la afición" del Córdoba CF, a la que recordó que "es momento de estar unidos, que nos dejemos de rumores, de malas rachas, el equipo está segundo, a dos puntos del líder y es momento de estar todos unidos, club, plantilla y afición, y si cada domingo llenamos El Arcángel será dificil que los equipos saquen algo de aquí".