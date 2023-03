Armando Shashoua, prueba de vida

Aún no conoce la victoria como jugador del Córdoba CF. Tampoco es que haya tenido excesivas oportunidades (suma 97 minutos) de mostrar su fútbol desde que fuera presentado como jugador blanquiverde, el pasado 26 de enero, por Juan Gutiérrez Juanito y en cuyo acto, el jugador inglés aseguró que llegaba a El Arcángel «no para jugar el play off, sino para ganar la Liga». Eran otros tiempos, claramente, no solo para el Córdoba CF, sino también para un Armando Shashoua que llegaba con vitola de jugador en ciernes, pero habiendo demostrado ya su calidad, de ahí que lo fichara el Ibiza por delante de otros clubs, entre ellos un Córdoba CF que le tanteó el pasado verano, como reconoció el propio director deportivo blanquiverde.

