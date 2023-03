Pontevedra - Córdoba CF : el partido en cinco claves

Otra vez la toca examinarse de la asignatura más difícil: la de la credibilidad. ¿Está el Córdoba CF actual en condiciones de pelear por el ascenso? Matemáticamente, sí; futbolísticamente, hay dudas. Y esas son las que intentará despejar en Pasarón, un escenario que rezuma historia, el conjunto de un Germán Crespo que permanece en el disparadero porque es lo que lleva implícito su cargo cuando las cuentas no cuadran en la clasificación. Ahora el equipo está fuera de los puestos de play off y el reto es recuperar un sitio ahí, con la cuenta atrás de las últimas diez jornadas ya en marcha para todos. Con el duelo ante el Racing de Ferrol a la espera de su reanudación -fue suspendido por el desvanecimiento de Gudelj a los once minutos-, el equipo blanquiverde dispone de una oportunidad para recuperar sensaciones y, sobre todo, puntos para no verse aún más comprometido en su objetivo.