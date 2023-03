Simo: "Gracias a Dios y a los médicos, Dragi Gudelj sigue con nosotros"

"Nos miramos. Se me cayeron las lágrimas y le dije 'casi te pierdo. Casi no lo cuentas', así en broma, empezamos a hablar de la vida, en lo que hay que valorar y no en pensar en tonterías de si me pone el míster o no. No sabes si el día de mañana vas a estar aquí y disfrutar del momento". Así relató Simo Bouzaidi, jugador del Córdoba CF, su reencuentro en el hospital con Dragisa Gudelj después de que su compañero y amigo íntimo sufriera el pasado sábado un episodio de muerte súbita sobre el césped de El Arcángel.

"Es íntimo amigo mío" El de Olot quiso, primero, "agradecer al cardiólogo, a los médicos del club, a los fisios y a todo el que actuó en ese momento, quería agradecerlo de mi parte. No te voy a mentir, llevo tres días sin dormir. Esta noche ha sido la primera que pude descansar bien" desde que ocurrió el incidente con un Dragisa Gudelj, del que relató que "muchos sabeis que es íntimo amigo mío y fue una situación de angustia, de mucho miedo y gracias a Dios está bien, está tranquilo", por lo que el extremo insistía en que había que "darle gracias a Dios y a los médicos de tenerle aquí en vida con nosotros". Además, Simo Bouzaidi reiteró ese contacto espiritual que se mantiene sobre todo en los momentos más difíciles, como lo fue el del pasado sábado. "Cuando [Gudelj] me comentó la jugada anterior" al incidente "y no sé qué, le dije: 'Escúchame, que en ese momento en que te vi en el suelo, si Dios hubiera bajado y me hubiera dicho de dejar el fútbol hubiera dejado el fútbol y que se quedara' él, que estuviera con nosotros. Prefiero que esté bien antes de que esté pensando en algo secundario. El fútbol ahora mismo es secundario y hay que darle esa prioridad a su vida", declaró un afectado Simo. Ramadán Por ello, había que preguntarle por el ramadán, precisamente, que se inició hace una semana y que se prolongará hasta finales del próximo mes de abril y de cómo podía afectarle físicamente, incluso. "Físicamente no, creo que es más mental. He guardado sólo dos días el Ramadán y no lo guardo desde que pasó lo de Dragi Gudelj. Creía que lo más oportuno era comer, descansar bien y cuidar el cuerpo para llegar al fin de semana lo más cuidado posible. Ampliando los momentos más dolorosos del pasado sábado, Simo Bouzaidi recordó que él se encontraba "en el palco y pasé del palco a la grada y de ahí al campo. No recuerdo cómo lo hice exactamente. Vi que estaba rezando Diarra, yo también", y comentó que rezaba porque "este mes, que es sagrado para nosotros, para que le diera la fuerza para salir de esa y gracias a Dios todo ha salido bien". El futbolista del Córdoba CF, en cualquier caso, quiso extraer cosas positivas del incidente con su amigo y compañero. "Cuando Dragi estaba tendido en el suelo, Alonso, que era suplente, iba corriendo hacia él. Ves en ese momento la unión que tenemos entre todos. Una situación complicada en la vida" te muestra que "hay que estar feliz, no sabes el día de mañana lo que te puede pasar y el grupo está más unido que nunca. Creo que es lo que hay que hacer", por lo que Simo valoraba que tras "una situación complicada" hay que dar "gracias a Dios de que todo haya salido bien, estar contentos de que Dragi esté con nosotros, en un grupo unido y el míster con nosotros somos una piña", aseguró el extremo. "Estamos un poquito hundidos" Asimismo, Simo Bouzidi también habló del sentir del vestuario, que tuvo "esa sensación de angustia, algo normal. Vivimos una cosa que muy pocas veces se vive en un campo de fútbol y más con una persona especial para mí y para el grupo. Estamos un poquito hundidos", admitió el futbolista del Córdoba CF, pero "a medida que pasan los días vamos recuperando. Dragi nos transmitió eso, que esa angustia y mal rato hay que darle la vuelta y que sean alegrías, buena vibra y sacar esto adelante, ahora tenemos un motivo más que es Dragi para sacarlo adelante, con una motivación extra". Tras asegurar que "claro" que se ve jugando el domingo en Pontevedra, Simo Bouzidi expresó el deseo del "grupo de dedicarle esa victoria en Pontevedra a Dragi. Lo hemos pasado mal, pero tenemos esa motivación extra de dedicarle la victoria" en un encuentro que es una "final", ya que "ya no hay zona alta, baja o media. Esta temporada se está viendo que los equipos en esta liga necesitan de esos puntos y creo que no hay posición que valga", de ahí que vaticinara "un partido de tú a tú, una final y de aquí a final de temporada solo quedan finales". Finalmente, también habló sobre la consulta realizada por el Córdoba CF para conocer si él puede actuar ya en el encuentro en Pontevedra o le cuenta el partido suspendido como tal. "Aún no me han comunicado nada del club. Sinceramente, ojalá no jugara en Pontevedra", porque eso significaría que ya podría "jugar contra el Racing de Ferrol, porque para mí sería algo especial, ya que no sé si será el último partido de Dragi Gudelj, y sería una ilusión para mí tremenda y poder dedicarle esa victoria a él".