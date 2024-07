El nuevo Córdoba CF se marcha sin conclusiones de su estreno en Sanlúcar

Pocas conclusiones de balance le quedaron a un Córdoba CF que se fue como llegó de su primera cita de la pretemporada. Con dos empates en el zurrón, las primeras carreras en las piernas y algunos detalles interesantes, aunque con cuentagotas, los de Iván Ania se foguearon en el Trofeo Sanlúcar Gastronómica sellando tablas sin goles frente al Cádiz (0-0), rival esta temporada 2024-2025 en Segunda División, y también ante el anfitrión Atlético Sanluqueño (0-0), con el que mejoró la imagen pero no la puntería. Todos los fichajes debutaron, se atisbaron los primeros conceptos, aunque la falta de ritmo fue evidente, que no de voluntad ni mimbres para ilusionar a corto plazo.

Cádiz CF - Córdoba CF (0-0)

Nadie quería defraudar, del primero al último. De inicio, Iván Ania no se lo pensó y salió con su vieja guardia, el bloque de confianza. Prueba de ello, tan solo un refuerzo estival quedó enmarcado entre los once primeros futbolistas sobre el verde en esta pretemporada: Jacobo González. Mordiente llevó, no obstante, su contraparte por la otra banda, un Carracedo que al minuto de juego por poco habilita a Antonio Casas para abrir la lata. Cabeceó hacia abajo y sin éxito el rambleño, aunque el mensaje fue el mismo.

Se fue estirando el cuadro cadista, recién descendido desde Primera División y uno de los presumibles gallitos de la nueva categoría que se avecina en el escalón de plata, conforme avanzó el minutero, aunque sin excesiva profundidad. En una de sus contadas aproximaciones Carlos Marín echó la persiana, tapando con la mano fuerte un chut escorado aunque potente de Chris Ramos. Hasta el ecuador no volvió a aparecer el atacante gaditano, llegando forzado a un balón en el área cordobesa que se marchó a la grada, con un suspiro.

Llegó la réplica de Adilson Mendes, que exigió una buena intervención defensiva de Zaldúa, aunque antes metió miedo Fali, remachando un envío medido de Ontiveros desde la esquina para acariciar la madera del arco blanquiverde. Poco más quedó en el tintero del encuentro, derramado durante una tanda de penaltis -solo para aventajar en caso de empate a puntos- en la que el combinado amarillo acabó llevándose el gato al agua, con un balance de tres anotaciones por la única de los de Iván Ania, que cerraron con cierto sabor agridulce.

Lance del encuentro entre el Cádiz y el Córdoba CF en El Palmar. / LOF

Ficha técnica: 0 - Cádiz CF: Caro, Zaldua, Fali, Glauder, Julio, Álex Fernández, Alarcón, Ontiveros, Sobrino, Mwepu (De la Rosa, 18’) y Chris Ramos. 0 - Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán, Lapeña, Martínez, Calderón, Isma Ruiz, Álex Sala, Jacobo, Carracedo, Adilson y Antonio Casas. Tanda de penaltis: Gol (Álex Fernández); Fallo (Álex Sala); Gol (Ontiveros); Gol (Jacobo); Gol (Alarcón). Incidencias: Partido correspondiente al primer encuentro del triangular del Trofeo Sanlúcar Gastronómica (Sanlúcar de Barrameda).

Atlético Sanluqueño - Córdoba CF (0-0)

Cambió la papeleta poco más tarde. El segundo plato del menú enfrentó a verdiblancos y blanquiverdes, con una andanada de permutas califas por el camino. En calidad de titulares saltaron Vilá, Adrián Vázquez, Sintes, Théo, Matías, Castellano, Genaro, Álvaro Vázquez, Zalazar, Antonio y Obolskiy, sinónimo del estreno del resto de fichajes del mercado en El Palmar. Solo cinco minutos necesitó el ariete sovíetico, en esa línea, para dejar los primeros detalles, seguido de cerca por Zidane, que también regaló buenas acciones asociándose.

Contra los sanluqueños ganó convicción y altura el Córdoba CF, igualmente en la presión, que se encaramó a la frontal del área local en busca de asfixiar la creación del juego. Ahí cogieron fuerza las bandas, con hasta dos centros en busca de Obolskiy que el ruso no pudo acomodar. Muy activo se mostró Antonio Molina, del filial, al igual que Adri Vázquez, también Kuki, aunque el primer aviso serio lo puso José Enrique, inventándose un voleón en el área cordobesa para atemperar los ánimos.

Tras la pausa de hidratación se igualó el guion. Si el Sanluqueño ya había recuperado terreno instantes antes del tiempo de refresco, los siguientes minutos lo acentuaron. Volvió a tenerla el sector de ataque local tras un pase picado a la espalda de Matías Barboza, pero Xintes apagó el fuego, apareciendo providencial. Un par de lances después Zalazar se activó por banda derecha, así como Álvaro Vázquez, que con una carrera del exterior hacia dentro probó a Samu Pérez con un buen chut lejano.

Desde ahí se agotaron las ideas y la puntería. Incluso se embarró el pleito, con un reguero de tarjetas amarillas poco habitual en duelos de carácter amistoso. Ni se movió el resultado inaugural ni estuvo cerca de hacerlo, aunque los ajustes no faltaron ni tampoco la intención. El ritmo, eso sí, tendrá que seguir escalando, con el punto de mira ya puesto en la próxima prueba de la agenda veraniega: ante el Rayo Vallecano en el Trofeo Puertas de Córdoba, el próximo miércoles en El Arcángel.