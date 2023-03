En un contexto convulso, decidido a cambiar el rumbo, aunque con poco más que una final anticipada por delante. La llave para seguir en la pelea para el Córdoba CF pasa por sumar de tres -casi de cualquier forma- el próximo sábado ante el Racing de Ferrol en El Arcángel (19.00 horas, InSports TV), rival y prueba de la ocasión en la manida búsqueda por cerrar la mala racha. Ante dicho escenario, con menor margen de maniobra y su posición en entredicho, Germán Crespo destacó la necesidad de volver a hacerse fuertes en el que hasta hace no mucho era su fortín. «Si consigues ganarle a un rival directo, que viene en dinámica positiva, el valor va a ser doble. Es la mejor manera de cortar. Es motivante que venga un rival como el Racing de Ferrol, si se quedan los tres puntos aquí puede ser un punto de partida para mirar hacia arriba», destacó el técnico blanquiverde tras la última sesión de trabajo del equipo antes del duelo ante el cuadro gallego.

Un rival crecido y la identidad en El Arcángel

Y es que el conjunto ferrolano llega al alza tras sobreponerse de su particular mala racha esta temporada, un capítulo gris aplacado de un portazo para encarar el tramo final de temporada como uno de los conjuntos más en forma, a la par que mirando de frente al liderato que guarda el Alcorcón. «Tenemos que intentar hacernos dueños de la posesión, sabemos que enfrente tenemos un rival que también quiere mandar. Hemos trabajado mucho en las transiciones. Son un equipo que se siente cómodo en ellas, tienen gente rápida por banda, también lo está con el resultado a favor. Va a ser un partido parecido al de allí, dentro de él va a haber otros muchos. Buscaremos intentar dominar, ser verticales, ser atrevidos y tratar de tapar un poco su fuerte», avisó el granadino, marcando la línea para superar al enrachado cuadro coruñés en el choque directo.

Una tarea, no obstante, que también requerirá de la mejor versión blanquiverde, reaparecida en fugaces destellos durante ciertos lances de las últimas citas caseras, aunque con un saldo insuficiente, sostiene el técnico: «Lo que queremos es ser el Córdoba CF reconocible de hace varias semanas, sobre todo también de algunos minutos en los tres últimos partidos en casa. Hay minutos muy buenos. Hemos hecho ver al grupo que queremos esa regularidad, intentar que no sean solo 30, sino los máximos posibles», indicó, puntualizando, además, en la reciente fragilidad como local en la parcela de la estrategia y el balón parado. «En casa nos ha penalizado, tanto ante el Real Madrid Castilla como el Ceuta encajamos. Hemos hecho mucho hincapié en ello, mantener la misma intensidad y concentración que ahí sí estamos teniendo fuera de casa», apuntó acto seguido.

«El equipo trabaja muy bien, llega a los partidos con lo que queremos, sin perder la intensidad, esa verticalidad, todo lo que nos ha ido bien hasta ahora. Luego van pasando los minutos y hay momentos muy buenos, aunque también muy malos. Estamos intentando es que si pueden ser 70 buenos, mejor que 60. En lo personal, es un partido más. Me quedo con la sensación de que esta semana he visto al equipo trabajar, con ganas de que llegue el partido de mañana. Eso me transmite tranquilidad. Es un partido importante por el rival, pero el pensamiento que tengo es ese, que mañana a las nueve de la noche vamos a estar en playoff y, después, mirar los partidos del día siguiente», manifestó, reconociendo su ambición, aunque también la evidente implicación personal y profesional que esconde el cara a cara entre aspirantes al ascenso de este sábado.

Obligados a reinventarse

El futuro del banquillo califa, de esta forma, quedará una vez más sometido a examen en el encuentro. «Ayer lo dijo Javier González Calvo. Esto es fútbol, los resultados son los que mandan, en función de él imagino que el club tomará una decisión», resolvió Crespo, admitiendo la delicada situación que atraviesa el cuerpo técnico, también en la faceta emocional: «No creo que se haya sido injusto conmigo. Esto es fútbol, es lo que hay. Cuando los resultados salen bien, al final es porque hay buena plantilla, pero si salen mal, todas las flechas apuntan siempre al entrenador. Es verdad que sí me han molestado ciertos comentarios, que van a lo personal, no a lo deportivo», lamentó.

En mitad de una tormenta de sensaciones y exigencias, por otro lado, al preparador también le tocará lidiar con el enésimo de sus rompecabezas en el once esta temporada, ahora focalizado en el extremo izquierdo del ataque, sin las bazas de Simo Bouzaidi -sanción- y Marco Camus -lesión- para ocupar el costado ante el Racing de Ferrol. «Hemos trabajado durante la semana con varios jugadores. Con bandas, tanto mediocentros como mediapuntas, también con el dibujo de la semana pasada. Tenemos un abanico de posibilidades. No tenemos esos jugadores verticales como Simo y Marco, pero de aquí a mañana decidiremos», apostilló.