El policía cordobés que detuvo a un narco en la playa: "Lo perseguí un kilómetro, cuando se abalanzó sobre mí y lo reduje"

"Cuando vi a los narcos bajar de la lancha fui directamente a por uno de ellos, lo seguí durante casi un kilómetro y, tras una pelea, logré detenerlo", así narra José Fernández, agente de la Policía Nacional en Córdoba la persecución de película que protagonizó el jueves en una playa de Lepe (Huelva) mientras se encontraba fuera de servicio.

"Estaba tumbado en la hamaca en la playa de La Antilla cuando escuché el ruido de la lancha y vi cómo se aproximaba a la costa mientras la Guardia Civil iba tras ellos". En ese momento se incorporó y ordenó a los bañistas que despejaran la zona ante el peligro de ser arrollados. Este agente cordobés cuenta con experiencia en la lucha contra el narcotráfico, ya que ha trabajado en la Unidad de Prevención y Reacción y en la zona de La Línea y el Campo de Gibraltar (Cádiz).

Fue esto y esa vocación de servicio "ineludible a cualquier policía", lo que hizo que "no dudara" y se dirigiera a la lancha según quedara encallada. "De ella bajaron tres personas, que huyeron cada una en una dirección", relata. Es entonces cuando empezó una intensa persecución que de "más de 800 metros" que terminó con la detención de uno de los narcos por parte de Fernández.

El agente José Fernández. / CÓRDOBA

Una persecución de película

Fue tan rápida la reacción del cordobés que "comencé a correr tras él en bañador, no llevaba ni chanclas", asegura. "Empezó a zigzaguear y cambiar de dirección para tratar de esquivarme", explica. Mientras trataba de alcanzarle "iba marcando por teléfono la ubicación exacta a los compañeros", narra mientras recuerda con una sonrisa que "no se creían que fuera policía". Esta improvisada y acelerada huida llevó al narco a un callejón sin salida, por lo que decidió saltar al patio de dos casas, aunque no consiguió escabullirse de Fernández. "En la última ninguno de los dos teníamos fuerzas y en un intento desesperado cayó a un terrizo de albero".

Vista de la narcolancha encallada en la playa. / EFE/ Alfonso Belinchon

En el terreno, prosigue su relato el cordobés, el narco intentó esconderse entre unas caravanas estacionadas. En ese momento llegó una patrulla de policías municipales y entre todos lograron cerrar las salidas.

Es ahí cuando el narco se encontró de frente con el agente y comenzó una pelea "cuerpo a cuerpo", cuenta. "Según me ve se abalanza sobre mí y rápidamente consigo zafarme, reducirlo y detenerlo". Instantes después llega la Policía Local de Lepe, que lo introduce en el coche patrulla.

"Estas cosas salen sin pensarlas, es muy importante reaccionar rápido y sin pensar, pueden ser segundos clave y te sale dentro", destaca el agente. Fernández confiesa que acabó la persecución con los pies ensangrentados y con varias heridas. El cordobés agradece el trato del resto de cuerpos, en especial de la Guardia Civil, "se han portado de maravilla conmigo, desde el reconocimiento por la labor a la asistencia médica prestada". También reconoce el trabajo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que dio a conocer el suceso.

La atracción turística de este verano.



Una narcolancha encalla en la playa de La Antilla, Huelva, a plena luz del día al huir de la Guardia Civil#GrupodeRiesgoGCyPN pic.twitter.com/ZjEbLRhE8G — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 26, 2024

El resto logró huir

Por otro lado, la Guardia Civil estableció un dispositivo por tierra de búsqueda y localización del resto de la tripulación, que logró escapar a pie.

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil intervino la embarcación para su custodia, que ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

