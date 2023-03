El Córdoba CF ve alejarse el 'play off' tras empatar en Algeciras

El Córdoba CF sigue sin funcionar. El conjunto blanquiverde no pasó del empate en Algeciras tras anotar un gol Diarra (min. 68), que fue neutralizado poco después por el algecirista Roni (min. 74) y que prolonga la crisis blanquiverde, ya que el equipo de Germán Crespo ha logrado solo 11 puntos en las últimas 13 jornadas y ahora ve los puestos de play off a dos puntos de distancia. El partido del Córdoba CF fue gris, de poco fútbol y con la ya habitual falta de profundidad que le transforma en un equipo previsible e inofensivo.

Dos delanteros y debut de Alberto

Germán Crespo apostó por cambios, los justos para intentar transformar la cara de su equipo con respecto a las últimas jornadas. Uno de ellos tenía más que ver con la “política” con respecto a los fichajes invernales, ya que dio entrada a Alberto Jiménez en el eje de la defensa como acompañante de Dragisa Gudelj y en detrimento de Jorge Moreno. Además, el preparador cordobesista apostó por alinear dos delanteros, Antonio Casas y Willy Ledesma, por lo que desplazó a Willy Ledesma algo a la izquierda, aunque esa era la teoría, ya que una vez iniciado el encuentro, el sanluqueño actuó hombre libre en el esquema del Córdoba CF y actuó en diferentes zonas del campo, allá donde él entendía que podía requerirle más su equipo. Germán Crespo daba así toda la banda izquierda a José Manuel Calderón, que no es el del primer bimestre de Liga, como se ha reiterado en diferentes ocasiones. Y, lógicamente, se notó.

En el primer acto, el partido se movió, en clave blanquiverde, entre el tostón y la preocupación. Casi en el primer cuarto de hora apenas pasó nada. El Algeciras se mostraba como un equipo tenso, al que parecía afectarle su situación en la tabla, y ni tan siquiera aparecían los hombres que podían aportar algo de calma con el balón, como Álvaro Romero o Iván Turrillo. Tampoco aprovechó la coyuntura del rival un Córdoba CF cuyo primer disparo fue pasada la media hora de juego, obra de Antonio Casas, desde la corona del área. Ese tiro del rambleño llegó después de minutos en los que el Algeciras intentó aparecer por la portería de Carlos Marín. David Martín (min. 21) tuvo la mejor ocasión de los blanquirrojos con un disparo, ya dentro del área, que repelió Alberto Jiménez, quien también evitó un nuevo remate de Roni. Ese saque de esquina forzado por el central blanquiverde fue sacado por Tomás Sánchez con la intención de anotar un gol olímpico, evitado por el arquero almeriense. Dos minutos después, Siddiki firmó otra ocasión para el Algeciras con un centro chut, raso, dentro del área y en el minuto 24, Carlos Marín se lucía al adelantarse a un remate de Albarrán tras un contragolpe algecirista bien llevado por el lateral derecho blanquirrojo. Seguía el Algeciras empujando en el centro del campo y recuperando balones en zona de inicio blanquiverde y Roni penetraba por el costado izquierdo para poner un balón a Siddiki, cuyo remate se marchó por encima del larguero de Carlos Marín (min. 26). Fueron los mejores minutos de un Algeciras que acusó el esfuerzo y que, progresivamente, cedió terreno al Córdoba CF hasta el descanso. Sin embargo, los cordobesistas apenas firmaron una ocasión más o menos clara en ese primer acto, justo cuando se juntaron los buenos. Carracedo peleaba por un balón en su banda, cedía a Kike Márquez y este llegaba hasta el fondo evitando a dos defensas rivales para poner un balón atrás en dirección a la llegada desde la segunda línea de un Javi Flores cuyo disparo se marchó alto. Fue lo más destacado de un Córdoba CF que ofreció una imagen floja en el primer acto, pasando desde la desidia inicial a la inoperancia de la recta final antes de la visita a la caseta.

Cambios para intentar mover al equipo

El segundo acto se inició con los mismos condicionantes y la misma imagen que el primero. No mostraba el Córdoba CF ninguna capacidad de hacer daño, ni tan siquiera de preocupar al Algeciras defensivamente, mientras que el equipo de Iván Ania sí que se animaba, con más ánimo que capacidad de agresión, a rondar el área del Córdoba CF. A Siddiki se le marchaba un disparo alto (min. 51) y David Martín mostraba, una vez más, que la mira algecireña andaba desenfocada (min. 52), por más que lo intentara en más de una ocasión (min. 54). No conseguía el Córdoba CF ni construir juego ni aparecer por el área de Miño, por lo que Germán Crespo hizo sus primeros cambios. Dio entrada a Simo por Antonio Casas y a Shashoua por Javi Flores, dejando al inglés en la zona de mediocentro posicional y adelantando a Diarra unos metros por delante. Le funcionó al granadino. No por juego, que continuó siendo igual de gris y plano, sino porque el maliense acabó con la sequía de 452 minutos sin gol lejos de El Arcángel del Córdoba CF. Armando Shashoua habilitó al africano, quien dentro del área algecireña sacó un disparo que batió a Miño (min. 68).

No fue la única llegada del ex del Bilbao Athletic, ya que un minuto antes del gol tuvo una clara oportunidad para adelantar a su equipo y en el minuto 78 también ejecutó un cabezazo que se le marchó fuera por poco.

Roni hace justicia

Pero la alegría del gol le duró poco al Córdoba CF, ya que tras una buena jugada local, Roni igualaba de nuevo la contienda (min. 74). De hecho, el Córdoba CF pudo perder ese punto y también lograr tres en los últimos compases del encuentro. Por un lado, Juan Serrano largó un disparo raso y duro ante el que tuvo que emplearse a fondo Carlos Marín. Y en la última jugada del encuentro, Marco Camus se iba solo en busca de Miño cuando fue entrado en falta por detrás por Amoah. Los jugadores del Córdoba CF reclamaron penalti, aunque aparentemente, el empujón con el antebrazo del defensor algecirista se realizó fuera del área y, con la inercia, el cántabró cayó dentro de la zona de castigo.

Lo más llamativo de los últimos minutos del Córdoba CF fue comprobar cómo Marco Camus, precisamente, acabó como delantero centro y con la referida posición de Armando Shashoua como teórico mediocentro posicional, con Canario como extremo derecho y Simo en la izquierda. Un Simo que, por cierto, no podrá estar el próximo sábado ante el Racing de Ferrol al ver la quinta cartulina amarilla, partido al que se presentará el Córdoba CF con una horripilante seria de 11 puntos sumados de los últimos 39 en disputa, las últimas 13 jornadas.

La explicación está clara en este Córdoba CF. Sigue sin poder construir fútbol y no genera ocasiones al no tener profundidad. Las pocas ocasiones sumadas ante el Algeciras solo llegaron cuando el equipo se rompió por completo, por lo que corrió el riesgo, incluso, de perder el punto logrado.