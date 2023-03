El Córdoba CF sonríe: Gudelj, operado con éxito en el Reina Sofía

La operación de Dragisa Gudelj ha resultado exitosa. El cordobesismo sonríe y respira con alivio ante el desenlace de un episodio que está ya marcado en la historia del club. Ahora arranca un nuevo comienzo, con el horizonte puesto en una meta: volver a los terrenos de juego. Sin fechas ni plazos, pero con esperanza.

La intervención, llevada a cabo en el hospital Reina Sofía en la mañana de este viernes, ha consistido en la colocación de un desfibrilador automático implantable (DAI) en el corazón del jugador para regular su latido cardiaco y solventar un contratiempo en forma de arritmia, inconveniente por el que sufrió una muerte súbita durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, en El Arcángel, el pasado sábado. El Córdoba CF, de acuerdo con el propio futbolista y su familia, desveló la decisión de pasar por el quirófano. Este viernes, sin más dilación, el serbio fue operado.

Un alivio para todos

Los jugadores de la primera plantilla conocieron el desarrollo positivo de la operación al final de la sesión de entrenamiento que llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva este viernes. Los gestos de alegría fueron unánimes. Dedicar a su compañero un resultado triunfal en Pontevedra es el objetivo que se ha marcado un grupo que tuvo una práctica bastante accidentada en las instalaciones del Camino Carbonell.

Germán Crespo no pudo contar con el central Alberto Jiménez, que arrastra molestias desde una acción en Algeciras en el día de su debut como blanquiverde. El canario, que se avista como puntal de la zaga de aquí al final del curso, fue reservado y está siguiendo un trabajo específico. Tampoco estuvieron Carracedo ni Camus, mientras que el portero Felipe Ramos tuvo que abandonar prematuramente la sesión con molestias.

La dedicatoria del Córdoba CF

"Nuestro corazón late por ti", reza el cartel oficial del partido entre el Pontevedra y el Córdoba CF que el club blanquiverde hizo público en las vísperas del choque. En él se homenajea la figura de Dragisa Gudelj, cuya imagen sonriente aparece rodeada por una bandera blanca y verde, un puño cerrado, un águila y un corazón.

Con el lema #FuerzaGudelj, el club lanza su mensaje de ánimo a su futbolista, cuyo dorsal 8 también aparece remarcado. Ese número es el que lució en los años sesenta del pasado siglo una de las leyendas del club, Juanín, quien falleció hace exactamente una década justo en el día en que el central serbio sufrió el percance sobre El Arcángel en el que, según desvelaron los médicos, salvó la vida.

Así funciona un DAI

Según la Sociedad Europea de Cardiología, un desfibrilador automático implantable (DAI) es un dispositivo parecido a un marcapasos que controla continuamente el ritmo cardíaco. Si detecta un problema del ritmo que no es demasiado grave, puede liberar una serie de impulsos eléctricos indoloros para corregir el ritmo cardíaco. Si esto no da resultado, o se detecta un problema más grave del ritmo cardíaco, el DAI libera una pequeña descarga eléctrica, conocida como cardioversión. Si esto no funciona, o se detecta un problema muy grave, el dispositivo libera una descarga más potente en el corazón, conocida como desfibrilación.

Después del implante de un DAI, es posible que Dragisa Gudelj note algo de dolor o molestias y que se formen moratones en la zona, pero estos problemas suelen desaparecer en unos días. La mayoría de las personas ya se levantan al final del mismo día y reanudan las actividades normales en un plazo de dos a cuatro semanas.

Los próximos pasos

Ahora, la aspiración lógica de Dragisa Gudelj será la de llevar una vida normal, al extremo de equipararse a Christian Eriksen, actual jugador del Manchester United, que compite con un DAI después de que en la Eurocopa 2020 sufriera una muerte súbita durante el encuentro de su selección, Dinamarca, contra Finlandia, aunque será un proceso que llevará varios meses.