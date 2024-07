Los sondeos para el parking subterráneo de Vallellano descartan restos arqueológicos importantes

La empresa Cemosa ha concluido ya lo sondeos geotécnicos en la unión entre las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto. Los trabajos fueron encargados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdobacomo labores previas al proyecto de aparcamiento subterráneo que tiene planteado en la zona el Ayuntamiento y que se llamará Puerta de Córdoba.

Según han explicado fuentes de Urbanismo a este periódico, los sondeos han confirmado algo que ya se pensaba, que se trata de una zona de relleno conformando el espacio, en la época, un barranco a las afueras de la ciudad. "Hay un relleno de en torno a seis metros de profundidad, variables", añaden las fuentes consultadas.

Los sondeos, eso sí, han llegado hasta los 12 metros de profundidad para contar con más garantías. Lo que determina que exista ese relleno es que, al menos, en los seis primeros metros no hay restos arqueológicos importantes, algo que ya advirtió el Servicio de Arqueología de la GMU al tratarte de una zona muy "quebrada".

El futuro parking

Lo que todavía no está fijado es el número de plantas y de plazas que tendrá el parking Puerta de Córdoba. Desde Urbanismo pretenden hacer un análisis de la demanda para luego sacar a licitación la redacción del proyecto y el proyecto en sí mismo.

Se apunta a la posibilidad de que sean dos plantas con centenares de plazas, pero eso está por definir. Tendrá que ser la empresa adjudicataria, en función de sus posibilidades, la que establezca los sitios que pueda haber en el espacio.

Sondeos en la zona. / A. J. GONZÁLEZ

Una pretensión que nace en 2019

Este aparcamiento fue una idea lanzada por el alcalde, José María Bellido, durante la campaña de las municipales de 2019. En su momento, Bellido habló de un nuevo aparcamiento en la zona, no exactamente en el punto en el que se pretende construir ahora, que iba a tener 700 plazas y una inversión de en torno a diez millones de euros.

Ya en el gobierno, y con la idea de financiar el proyecto con fondos europeos, el Ayuntamiento pidió 7,5 millones de euros al Ministerio de Transportes dentro de la convocatoria de Next Generation para descarbonizar el transporte y fomentar una movilidad activa y sostenible en los núcleos urbanos. La ayuda no se concedió (ni para este aparcamiento ni para el planteado en la plaza de toros) y daba directamente un cero al proyecto en el apartado de calidad.

El Ayuntamiento plantea el parking como "disuasorio", es decir, dejar el coche a las afueras del casco histórico para no tener que entrar con el mismo en el centro. Por esta razón, el alcalde ha dicho en más de una ocasión que no entendía por qué no se había concedido la subvención. Finalmente, se decidió hacer la obra con fondos propios y los presupuestos de Urbanismo de este 2024 contemplan una partida de 90.000 euros para la misma.