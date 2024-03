María Victoria Madero Varo, alumna de 2º de la ESO del IES Guadalquivir (centro situado en el barrio del mismo nombre en la capital), se ha alzado con el premio escolar La bandera en tu mirada, un concurso convocado por el Consejo Escolar de Andalucía para que estudiantes de los centros públicos andaluces recreen la insignia andaluza. En esta edición han participado 173 centros de Infantil, Primaria y Secundaria de toda la región y el trabajo de esta joven cordobesa ha resultado ganador.

-Lo primero sería darle la enhorabuena. ¿Qué se siente al ser la vencedora de toda Andalucía?

-Una alegría muy grande. La verdad es que no me lo esperaba para nada y fue una noticia muy buena. Yo había tenido una operación y acababan de darme el alta el mismo día que me lo dijeron. Vi al profesor Jesús y nos dijo que habíamos ganado, que ya tendríamos que hablar ahora después con el representante del Consejo Escolar sobre los detalles del premio que me tocaba.

-¿Y en qué consiste el premio?

-El premio es un viaje para visitar la Alhambra de Granada, algo que me hace mucha ilusión porque es un monumento muy bonito de Andalucía. Además, siento como un premio que me hayan elegido a mí entre tantos trabajos.

-¿Y en qué ha consistido el trabajo que ha presentado?

-Mi trabajo es un dibujo hecho en cartulina en el que he utilizado grafito con acuarelas. Es una pintura con un poco de lápiz y en el que represento varios elementos de la bandera de Andalucía como son Hércules, los leones y otros detalles de nuestros colores.

-Pero no son los únicos elementos que aparecen en la obra ¿no?

-Mi bandera es con flores para que sea una tela con vida. Yo prefiero que mi particular bandera de Andalucía tenga flores porque no quiero que las banderas sean telas muertas. Por eso, le he puesto ese elemento tan bonito y colorido que da vida.

-Sí, esos elementos son muy bonitos y llamativos pero le confieso que me refería a otros elementos que tienen más que ver con su familia.

-¡Ah! Sí, mi abuela aparece representando a Hércules en el dibujo. Quise dibujarla a ella y a mis primos. El profesor de Plástica nos comentó que en nuestro trabajo podríamos reflejar los valores y la fuerza de Hércules. Y entonces yo pensé en mi abuela, que se llama como yo, y que para mí es el ejemplo que tiene toda esa fuerza y esos valores positivos.

-¿La obra tiene título?

-Sí, se llama Para Hércules, mi abuela. Quería que apareciese lo más importante de mi vida y para mí es mi familia, mi abuela, mis primos, mis tías, mi madre...

-¿Qué ha aprendido participando en este concurso? ¿Le ha servido para sentirte más andaluza?

-Yo ya estoy orgullosa de Andalucía, me gusta ser de esta tierra, andaluza y cordobesa. Sobre aprender, me ha servido para pintar, que me gusta, y ver otros trabajos bonitos de compañeras. Algunas incluyeron los Patios de Córdoba en su bandera o pusieron la bandera como hermana flamenca.

-Dice que le gusta pintar. ¿Tiene alguna otra obra artística de las que se sienta orgullosa?

-Sí, pinto habitualmente. Yo no sé por qué pero me da mucho por pintar caras. Me puedo poner por las tardes a pintar cosas y muchas veces dibujaba caras, inventadas, y las maquillaba y les ponía muchos detalles. Me sentía bien haciendo todos esos retratos.

-Por todo lo que comenta y pinta, parece una chica sensible. ¿Tiene especial sensibilidad ahora mismo por alguna cuestión?

-Ahora mismo me da mucha pena el río. No sé la razón pero me da ese sentimiento, me da tristeza ver que pasa con tan poca agua. Me gustaría que tuviese más.

-¿Y algo positivo, de lo que más le guste en la actualidad?

-El instituto me gusta mucho, cómo nos tratan los profesores, nos hacen sentir fuertes y orgullosos y nos atienden en todo lo que necesitamos en persona y en el centro.

-¿Le gustaría seguir estudiando?

-Sí, Psicología, por ayudar a las demás personas y porque siempre me ha gustado esa profesión.