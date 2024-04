-Enhorabuena por su presea.

-Muchas gracias. Estoy muy contento por haber obtenido esta medalla. Andalucía ha obtenido un total de 11 en este campeonato nacional de FP. Ha sido la comunidad autónoma que más premios ha logrado; en concreto, han sido 7 oros y 4 de platas, y estoy orgulloso de haber contribuido a ello con una.

-¿Esperaba ganar en su categoría de control industrial?

-Confieso que, tras haber ganado en la ‘Andalucíaskills’ y, sobre todo, después del tiempo que he dedicado a prepararme la competición, que han sido muchas tardes, la verdad es que sí aspiraba a ello, en parte sí. Hemos hecho un gran esfuerzo porque, tras ganar a nivel regional, descansé apenas una semana y nos pusimos de nuevo a continuar la preparación. Hasta el mismo día de antes seguí practicando.

-Se está acostumbrando a ganar. ¿Quiere seguir con la racha?

-Tras el encuentro en la capital, los jóvenes que hemos obtenido la medalla de oro participaremos en la ‘Worldskills’, que se celebrará en Lyon (Francia) del 10 al 15 de septiembre de este año; y también en la ‘Euroskills’ que tendrá lugar en ciudad danesa de Herning, en septiembre del 2025.

-Entiendo que tiene claro que se va a presentar ¿no?

-Sí. Las Olimpiadas de FP son una vía para aprender mucho. Es cierto que si le dedicas tanto como yo, supone un gran esfuerzo pero permite conocer aspectos de nuestra formación que, durante los ciclos que cursamos, se nos escapan por falta de tiempo y de mayor duración.

-¿Y qué es lo que más le gusta de su formación y de la competición?

-Yo he cursado dos ciclos formativos, uno de Grado Medio (Instalaciones Eléctricas y Automáticas) y otro de Grado Superior (Automatización y Robótica Industrial), ambos en colegio Salesianos San Luis Rey de Palma del Río. He disfrutado mucho con mi aprendizaje pero, particularmente, me quedo con la parte de programación, me atrae mucho y me gusta mejorar en ella.

-¿En qué ha consistido su participación en la ‘Spainskills’ 2024?

-He tenido que completar cuatro pruebas: Montaje Eléctrico; Programación de PLC y HMI; Detección de fallos; e Integración y puesta en marcha. Como destacable, el hecho de que en la tercera prueba, este año, se ha valorado el inglés para llevar unos conocimientos básicos para el mundial y el europeo.

-¿Y cómo se ha sentido respecto a su anterior intervención en las olimpiadas de FP regionales?

-Mis sensaciones han sido parecidas. En la ‘Andalucíaskills’ competí frente a seis estudiantes y ahora han sido 15. Además, el nivel de las pruebas me ha parecido más alto y, entre los medallistas, la cosa ha estado más justa en esta ocasión.

-¿Alguna dificultad?

-La prueba del cableado era importante y no sabía cómo me saldría, pero obtuve una buena puntuación al completarla. Sin embargo, noté que, precisamente en programación había mucha exigencia y, aunque saqué mi nota, me hubiese gustado hacerlo mejor. No obstante, y al mismo tiempo, prefiero unas pruebas así para que nos pongan las cosas difíciles a todos.

-¿Estudia o trabaja ya?

-Trabajo en Córdoba en el sector de la industria como programador, conectado con la industria alimenticia, automoción, química, etc.

-¿Le gustaría seguir formándose en este ámbito?

-No lo descarto pero, en caso de hacerlo, tendría que ser cursando ya un grado universitario de Electrónica, Robótica o similar.