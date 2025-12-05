Córdoba reabre el mirador de la Puerta del Puente

El Ayuntamiento de Córdoba ha abierto este viernes, coincidiendo con el inicio del Puente de la Constitución, el mirador de la Puerta del Puente, una terraza con vistas privilegiadas donde contemplar desde otra perspectiva tanto el río como del Puente Romano, la torre de La Calahorra o parte de la Judería. Algunos turistas y grupos organizados se han animado a subir las escaleras y admirar Córdoba desde arriba.

En estos días, el horario de apertura será de 10 a 14 horas, incluidos los festivos. Este año, el Ayuntamiento ha abierto la terraza en fines de semana muy puntuales, como el puente festivo de la Fuensanta en septiembre pasado, coincidiendo con el Día de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial. Ese día, muchos cordobeses tuvieron la oportunidad de conocer este espacio por primera vez.

Terraza de la Puerta del Puente, este viernes. / Manuel Murillo

Abierta durante toda la navidad

En diciembre, se celebra el aniversario en el que el casco histórico de Córdoba se inscribió en la lista de Patrimonio y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y aunque estaba previsto reabrir este enclave el día 17, se ha adelantado al puente. Según fuentes de la Delegación de Cultura, la terraza permanecerá abierta al menos toda la Navidad, hasta principios de enero. "La idea es que permanezca abierto de ahora en adelante, aunque dependerá de la afluencia de público que se registre", indican las mismas fuentes.