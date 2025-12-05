Los sindicatos denuncian en Córdoba la «escalada de agresiones» al personal sanitario

Satse, CCOO Córdoba y el Sindicato Médico de Córdoba se han concentrado este viernes viernes a las puertas del centro de salud Azahara, en Córdoba capital, para condenar las agresiones verbales sufridas la semana pasada por tres profesionales del centro. Aunque los incidentes no derivaron en agresiones físicas, «generaron una situación de tensión y malestar en toda la plantilla», han explicado los representantes de los trabajadores en una nota de prensa.

A la convocatoria han acudido alrededor de un centenar de personas, entre profesionales del centro, representantes de la Junta de Personal del Distrito Córdoba y la propia Dirección Gerencia del Distrito. Todos ellos alertaron de que las agresiones «se han convertido en una amenaza real para la seguridad y el bienestar de quienes sostienen la asistencia sanitaria».

Según el relato de los trabajadores, varios usuarios adoptaron en distintos momentos conductas violentas, recurriendo a insultos, descalificaciones y gritos hacia el personal. Estos episodios obligaron a activar el protocolo interno y «han vuelto a poner de manifiesto la escalada de violencia hacia el personal sanitario».

Profesionales sanitarios manifestándose contra las agresiones. / A.J. González

Estos hechos, han añadido desde Satse, «deterioran la relación de respeto y confianza necesaria entre profesionales y pacientes», además del impacto físico y psicológico que generan en las víctimas. El sindicato instó al Servicio Andaluz de Salud a reforzar las medidas de prevención de agresiones en los centros sanitarios y a garantizar plantillas suficientes que eviten sobrecargas asistenciales.

Denuncian un incremento de las agresiones

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha calificado de «muy preocupante» el aumento de agresiones registrado en los últimos meses en centros de salud de la capital, como Lucano, Santa Rosa o el ocurrido en verano en Carlos III. Por ello, ha reclamado al Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir que revise las medidas preventivas y de seguridad, realice las evaluaciones de riesgos correspondientes y adopte «medidas más efectivas» para evitar estos episodios.

Según datos de CCOO, las agresiones al personal sanitario en la provincia de Córdoba «han ido creciendo en los últimos años». En 2024 se registraron 162 agresiones —36 físicas y 126 verbales—, 13 más que en 2023, cuando se contabilizaron 149. La cifra supone más del doble de las registradas en 2013, que fueron 79. «Este paulatino aumento deja claro que el sistema de prevención falla y hay que trabajar conjuntamente para erradicar esta lacra», advirtió Damas.

Por su parte, el Sindicato Médico recordó que toda agresión «tiene un impacto directo sobre la salud del profesional y, en consecuencia, sobre la calidad de la atención que recibe la ciudadanía». También insistieron en la «importancia crucial» de que todos los episodios sean declarados y denunciados: «Solo así pueden activarse las medidas legales y disciplinarias que correspondan, como sanciones económicas, procesos penales u órdenes de alejamiento».

«Debemos ser claros: cuando una persona recurre a la violencia solo hay dos caminos posibles: que tenga consecuencias o que salga empoderada. Si agredir a un médico no tiene consecuencias reales, el agresor se siente legitimado y aumenta la probabilidad de reincidencia», concluyeron.