"Echo de menos aquella radio creativa, libre. Hoy todo es economía"

La sala Long Rock fue el escenario elegido para un merecido reconocimiento a Ramón Medina, comunicador cultural infatigable y exquisito baterista. Fue ayer, a las 20.00, organizado por el Aula de Rock y Cultura Underground de la Universidad de Córdoba, con la colaboración de la Cadena SER.

Hablar con Ramón Medina es recorrer más de cuatro décadas de memoria musical y periodística de esta ciudad. Un auténtico ejercicio de pasión, de nostalgia y de renovación de esas ganas que logran sobreponerse a los cambios y las ausencias.

-Recordando tu trayectoria me ha venido a la cabeza la época que estuviste en Madrid. Te recuerdo muy feliz, en La Latina, hablando entusiasmado de música brasileña.

-Fue una época muy buena, es cierto. Tenía ese programa, Sambaiana, en el que volcaba toda mi afición a los autores de Brasil.

-Hiciste otros programas muy curiosos.

-Uno se llamaba Sopa con ondas, y eran menús musicales, la gente mandaba sus menús: de entrante, Chayanne; de primer plato, Ricky Martín, etcétera. Y luego otro que era Pop siempre pop, de pop español: Danza Invisible, La Frontera… Y otro sobre música cubana, De son a son.

-Hoy parece imposible imaginar espacios radiofónicos como esos, o como los que hacíais en FM Radio Córdoba. ¿Echas de menos la radio de esos tiempos?

-Totalmente. Ya no existe esa radio creativa, libre, improvisada, hecha en grupo, en pandilla. Hoy todo es economía. En aquella época, todos los grupos de aquí grababan sus maquetas en los Estudios R.A.C., con Paco Records.

Ramon Medina. / Lola Ruiz

-El omnipresente Paco Records.

-Claro, y todas las maquetas que pasaban por allí, sonaban en la radio.

-Sé que es muy difícil, pero me gustaría que eligieses un momento especial de todo este tiempo en los medios de comunicación.

-Quizás uno de los más emocionantes fue el 90 aniversario de la SER. Vinieron todas las voces de FM Radio Córdoba: Rafael Carlos Padilla, Pepe Navajas, Pepa Rosales, Pepe Vega… Creo que sólo faltó Antonio Villar. Y por supuesto el gran caramelo de los últimos años es la idea que surgió con José María Martín: Música Propia.

-¿Y puedes elegir un concierto en el que participases?

-El de Corazones Estrangulados en la Axerquía, a principios de los 90.

-¿Y algún disco que sea fundamental para ti?

-Posiblemente el Seconds Out, de Génesis. Y La esquina del viento, de Medina Azahara. También La ley del desierto/La ley del mar, de Radio Futura; Golpes Bajos, el primero de Corazones, el de Tarik y La Fábrica de Colores.

Este evento fue también el estreno en directo de Zarco, el nuevo proyecto de Ramón Medina junto a Paco Records Sr., Paco Record Jr. y su eterno compinche Yonka Zarco, que define así una amistad inquebrantable: “Ramón Medina, aparte de un gran músico con el que he formado cinco o seis bandas, es para mí el amigo más leal que he tenido en Córdoba. Cuando llegué en el 82 yo no conocía a nadie, y él me abrió todas las puertas: su hogar, la radio, los ensayos... Fue la primera persona que hizo que me sintiera aquí como en mi casa, y le estaré eternamente agradecido”.