Transformación de Gran Vía Parque: la avenida dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha iniciado los trámites para la remodelación de la avenida de Gran Vía Parque, en concreto, de su bulevar central. En este caso, ha salido a licitación la redacción del proyecto que servirá para ejecutar dicha reforma. Lo hace por un presupuesto base de 108.066,7 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 17 de diciembre para hacerlo. En cuanto a lo que costará la obra en sí, en la memoria del contrato se estima que será de unos 700.000 euros.

La transformación

Según los pliegos del contrato, la obra se ceñirá, únicamente, al bulevar central de la avenida Gran Vía Parque y no a los carriles de tráfico que tiene a ambos lados. Esta avenida situada entre los barrios de Huerta de la Marquesa, Poniente y Ciudad Jardín ya fue sometida a una intensa reforma que culminó en el año 2007.

Sin embargo, tras haber transcurrido 18 años de aquellos trabajos, el Ayuntamiento estima necesaria una nueva remodelación del bulevar central, al que califica como «uno de los puntos fundamentales de reunión y encuentro de los vecinos» de los barrios ya mencionados.

Avenida Gran Vía Parque, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo Martínez

Lo que se busca con este nuevo proyecto es, dice el contrato, «darle una mayor diversidad de uso al bulevar» y que pase de ser «un mero lugar de paseo», a un punto «de realización de diferentes actividades». Además, otro de los objetivos que se persigue conseguir con esta actuación es el aumento del espacio destinado a zonas verdes. En cuanto a la superficie total del ámbito de actuación, es de 5.556 metros cuadrados.

Las actividades para el bulevar

El Servicio de Proyectos de la Gerencia de Urbanismo ha elaborado una propuesta de base que tendrá que utilizar la empresa adjudicataria para redactar el proyecto. Se dan algunas claves de lo que se espera que tenga la avenida una vez se reforme y se recoge en un programa de actividades mínimas a incluir en ese proyecto. En concreto, se habla de una zona de fuente, otra zona infantil, una más de petanca y una última de calistenia (para hacer ejercicio en la calle).

La reforma de grandes avenidas es uno de los proyectos ya anunciados por el alcalde, José María Bellido, y que se recoge en las claves previas del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Además de Gran Vía Parque, el Ayuntamiento también trabaja en la reforma de la avenida de Ollerías y se habló en su día de intervenir en Carlos III.