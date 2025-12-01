Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba publica este lunes un aviso de la empresa Agenagua S. L., la empresa encargada de suministrar y comercializar el servicio de agua en la urbanización de Las Jaras. El aviso va dirigido a aquellos vecinos de esta zona de la sierra que tienen pozo y lo usan para abastecerse dentro de sus viviendas. Agenagua dice que el agua de estos pozos no puede usarse en la red de abastecimiento si los vecinos están conectados al suministro de agua potable y red de alcantarillado. Es decir, que o bien eligen abastecerse con sus pozos o bien eligen abastecerse con el suministro que proporciona Agenagua.

En el anuncio que aparece en el BOP, la empresa establece que quien decida usar el pozo en la misma red lo que tendrá que hacer es desconectarse del suministro general de Agenagua. Se deja claro, en este caso, que quien tire de pozo deberá abastecerse de "forma autónoma" y atender la depuración de la misma manera.

Además, dice Agenagua que "mientras la situación sea transitoria o anómala por parte del usuario" se les va a cobrar un importe correspondiente a la cuota de consumo en los tramos que corresponda. Es más, se deja claro que este concepto se cobrará "aún cuando el consumo de agua potable de la red sea 0".

Imagen de archivo del cartel de acceso a la urbanización de Las Jaras. / Chencho Martínez

No se puede usar el pozo y la red común a la misma vez

En el anuncio publicado también se establece la prohibición del uso de agua de pozo en la red de agua potable interior de forma simultánea o alterna con el agua de la red. Si se detecta que esto está ocurriendo, avisa Agenagua, se comunicará "a los organismos que corresponda para proceder de inmediato al corte de suministro".

Más normas para las piscinas

Por último, Agenagua también recuerda en la misma publicación que las piscinas que se llenen con agua de la red deben contar con una válvula antirretorno lo más cercana posible a los vasos, que tenga además boletín de instalación y sus revisiones correspondientes. De no ser así, se insiste, se abrirán los expedientes correspondientes y se abre la puerta a posibles sanciones.