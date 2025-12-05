Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola

Un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter se ha sentido en Córdoba capital, así como en algunos puntos del norte de la provincia, como en Pozoblanco, donde vecinos han notado el temblor de tierra. Hasta el momento, no hay constancia de daños materiales ni personales en ningún punto de la provincia de Córdoba.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto, con una profundidad de 78 kilómetros, tiene su epicentro muy cerca de Fuengirola. Por el momento, no se han reportado incidencias importantes ni daños materiales, tampoco, en la provincia de Málaga. Las autoridades locales están en alerta, pero se ha confirmado que, hasta ahora, no ha habido heridos ni grandes afectaciones en la zona, explica La Opinión de Málaga.

Este seísmo es el sexto terremoto más potente registrado en lo que va de año en la región que abarca España, Portugal y el norte de Marruecos. Además, se trata del segundo terremoto de la semana, ya que el primero ocurrió el 1 de diciembre con una magnitud de 3.2, cuyo epicentro fue en la localidad malagueña de Estepona.

Sin incidencias en Córdoba

Tanto desde el Servicio de Emergencias 112 como desde la Policía Local de Córdoba aseguran que, por el momento, no se han registrado incidencias. El 112 únicamente ha recibido varias llamadas de vecinos de Puente Genil, Nueva Carteya y la capital alertando que habían sentido el seísmo pero sin haber sufrido daños.

Recomendaciones tras el terremoto

Este tipo de seísmo, aunque perceptible, no suele generar grandes consecuencias, aunque se recomienda estar atentos a cualquier posible réplica. Los residentes de la zona y los turistas han sido instados a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia en caso de que surjan nuevas alertas.

El fenómeno ha sido sentido en varias localidades cercanas a Fuengirola, pero no se espera que cause mayores alteraciones en el normal funcionamiento de la región.

