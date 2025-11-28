El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet

Preparen los paraguas, botas y chubasqueros. Se avecina un tren de borrascas que barrerá la Península a partir del sábado y que llegará a Córdoba el domingo, dejando varias jornadas de lluvia que podría prolongarse hasta el puente festivo de la Constitución, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este sentido, se esperan, al menos, dos vaguadas, que vendrán acompañadas de una caída de las temperaturas, que dejarán precipitaciones en los próximos diez días.

La lluvia vuelve a Córdoba

La estabilidad meteorológica se romperá el domingo 30 de noviembre con la llegada de un frente de lluvias a la provincia. Las precipitaciones tendrán mayor incidencia en el primer tramo de la jornada e irán acompañadas de tormenta, con un 95% de probabilidades de precipitaciones y cota de nieve en 1.500 metros.

Los cielos cubiertos darán paso a cielos nubosos con lluvia a partir de mediodía, cuando la probabilidad de precipitaciones se reducirá al 80 por ciento.

Más chubascos a partir del martes

Tras un breve paréntesis el lunes 1 de diciembre, un nuevo frente de lluvias hará acto de presencia el martes, prolongándose durante el miércoles y el jueves.

De acuerdo con la previsión de la Aemet, los días de más lluvia en este segundo frente de borrascas serán el martes y el jueves. Para el 2 de diciembre se espera una jornada de cielos muy nubosos con 100% de probabilidad de chubascos y cota de nieve de 1.400 metros.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El miércoles, habrá intervalos nubosos con lluvia (85% de probabilidades y cota de nieve en 1.200); mientras que el jueves regresarán los chubascos fuertes, con un 75 por ciento de probabilidad de lluvia y cota de nieve en 1.300.

¿Lloverá en el puente de la Constitución en Córdoba?

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos apuntan a que tras un nuevo parón en las precipitaciones el viernes 5 de diciembre, los chubascos volverán el sábado 6 de diciembre, festivo del Día de la Constitución, con precipitaciones matinales. Y tras un leve respiro el domingo 7 de diciembre, volverán los chubascos para las jornadas del festivo de la Inmaculada (8 de diciembre) y el martes 9 de diciembre.

Así se portarán los termómetros en Córdoba

En cuanto a las temperaturas, se espera una caída de los termómetros a partir del lunes 1 de diciembre, especialmente acusada en las mínimas durante toda la semana. Se esperan que estas marquen 2 grados el lunes, martes y miércoles; y el jueves bajará a un grado.

Las máximas también registrarán un descenso, menos acusado, con 15º para el lunes y miércoles, 12 grados el martes y 11º el jueves. No obstante, se espera que tanto las mínimas como las máximas repunten de cara al fin de semana y puente festivo.