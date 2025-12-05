Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación de la Guardia Civil

Detienen en Córdoba a un hombre que utilizaba un trastero para ocultar 2,8 kilos de cocaína

El juez acuerda su ingreso en prisión como presunto autor de un delito de tráfico de drogas

La Guardia Civil, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras intervenir 2,8 kilogramos de cocaína envasada al vacío y preparada para su distribución.

La investigación comenzó en septiembre, cuando los agentes detectaron "movimientos sospechosos compatibles con actividades de venta de droga", informa este cuerpo en una nota de prensa. Durante la vigilancia, los investigadores observaron que el detenido "acudía de manera frecuente y por breves periodos a un trastero", lo que permitió considerarlo un posible punto de ocultación y manipulación de sustancias estupefacientes.

Cuatro paquetes ocultos en la ropa

En una de estas visitas rápidas, los agentes interceptaron al sospechoso e intervinieron cuatro paquetes ocultos en su vestimenta: dos envasados al vacío y dos envueltos en plástico, todos ellos con sustancia blanca en formato roca que resultó ser cocaína, con un peso aproximado de 200 gramos.

Posteriormente, se efectuó un registro del trastero, donde se localizaron 26 paquetes envasados al vacío y dos envoltorios de plástico con más cocaína en formato roca, sumando un peso aproximado de 2,8 kilos. Además, se incautaron tres básculas de precisión, material de envasado, una máquina envasadora al vacío y 4.000 euros en efectivo.

Registros en otras tres ubicaciones

Los agentes realizaron también registros en el domicilio del detenido, en un segundo trastero y en una vivienda de uso temporal, lo que permitió confirmar que el primer trastero funcionaba como centro de almacenamiento, manipulación y preparación de la droga, constituyendo el núcleo de la actividad ilícita.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.

