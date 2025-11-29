Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles

La ampliación con cuatro carriles de una calle de la zona de Poniente de Córdoba aliviará el tráfico de la ronda Oeste (o de Poniente, la A-3050). La Gerencia de Urbanismo ya tiene empresa para llevar a cabo el proyecto de urbanización y ampliación de la calle Sierra Nevada, situada en el barrio de Las Palmeras, y el soterramiento de la línea de alta tensión que pasa por la misma.

Para ello tiene abierto un concurso y la mesa de contratación ha elegido ya a la empresa que con toda probabilidad realizará los trabajos, la única que se ha presentado y que, además, cumple con los requisitos exigidos. Jicar ha logrado 25 puntos en el concurso y ahora tiene un plazo de cinco días para depositar la garantía exigida. La empresa ejecutará la obra por 1,8 millones de euros y en un plazo de 14 meses. La ejecución de esta obra ya está contemplada en los presupuestos del año que viene de Urbanismo, que fijan una partida inicial de 1,4 millones para la misma. Además, es una actuación prevista en el PGOU.

Ampliación prevista

La calle que Jicar ampliará se encuentra entre la carretera de Palma, la A-431 (donde confluye esta carretera con Ingeniero Benito de Arana, en Las Palmeras) y Sierra de Grazalema, vía que linda con Huerta de Santa Isabel Oeste, el barrio cuyas obras de urbanización continúan y que acabarán el año que viene, momento en el que empezará la construcción de edificios.

El proyecto encargado por la Gerencia de Urbanismo consiste en dotar a la calle Sierra Nevada de cuatro carriles en vez de los dos que tiene en la actualidad. De esa forma tendrá la misma capacidad que las vías a las que se unirá cuando culmine la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste, que contará con un viario que bordeará este barrio con un trazado que llegará hasta la avenida Donantes de Órganos y Rafael Rivas Gómez. En total, son 410 los metros en los que se va a actuar para tener un trazado completo de cuatro carriles. Cuando esté acabada, Córdoba dispondrá de otra vía alternativa para circular entre la zona oeste de la ciudad y la norte sin necesidad de utilizar la ronda de Poniente y en paralelo a ella.

Descongestionará el tráfico

Tal y como consta en el proyecto, uno de los beneficios que traerá esta obra es que captará gran parte del tráfico de entrada y salida de la ciudad hacia el borde oeste y norte de la misma, descargando considerablemente las aglomeraciones que se producen en la A-3050. Además, la calle Sierra Nevada contará también con carril bici, lo que implica soterrar la línea de alta tensión de doble circuito de 66 kv, la eliminación de cuatro postes eléctricos y la sustitución de dos nuevos.

El nuevo barrio que crecerá más al oeste aún de Córdoba, junto a Huerta de Santa Isabel Este, donde cada vez quedan menos solares vacíos, dará continuidad a Turruñuelos (norte) y Las Palmeras (sur) y en él se van a levantar 3.600 viviendas, de las cuales, más de la mitad serán VPO.

Antigua N-IV

Urbanismo tiene también en marcha otro concurso que afecta a la incorporación de la antigua N-IV al cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta. La mesa de contratación también se ha reunido y ha dado un plazo de cinco días a una de las seis empresas que se han presentado para que justifique la baja en el presupuesto de licitación, que, de momento, se considera desproporcionada. El proyecto salió a concurso por 588.667 euros, y el plazo de la obra será de cinco meses. El acceso se encuentra cortado al tráfico desde hace tres años. La calzada quedó hundida como consecuencia de unas obras para la construcción de un punto limpio.