Córdoba iza la bandera de las Ciudades Patrimonio y reabre el mirador de la Puerta del Puente

Córdoba ha izado este lunes la bandera de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) y ha reabierto la Puerta del Puente como mirador excepcionaldel río Guadalquivir y del Puente Romano. Las delegadas de Centro Histórico, Lourdes Morales, y Turismo, Marián Aguilar, han sido las anfitrionas de este sucinto acto de izado con el que se celebra la pertenencia de Córdoba a la OCPM, organización internacional de la que la ciudad ostenta la vicepresidencia. Al acto también ha asistido Rafael Pérez de la Concha, exjefe de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Córdoba.

La reapertura de la Puerta del Puente, un edificio de 1575 que fue rehabilitado en el anterior mandato, se produce después de meses de cierre. En principio, la apertura del monumento será días puntuales y festivos, como el día de la Fuensanta que se celebra hoy, y fines de semanas, si bien la delegada Lourdes Morales ha avanzado su intención de ampliar el contrato con la empresa Te cuento que está llevando a cabo la apertura y las visitas teatralizadas para extender la apertura más días. Aunque tiempo atrás se cobró por la subida al mirador, ahora la entrada a la Puerta del Puente es gratuita. "Hoy es un día muy especial en la que la ciudad, con este izado de bandera, demuestra su pertenencia a las OCPM y que trabajamos por y para el patrimonio", ha remarcado la concejala que también destaca "el excelente mirador".

Este lunes han sido muchos los cordobeses y visitantes que han subido a disfrutar de las vistas, como la familia Lovera Luque que ha venido con sus tres hijas. "Aunque somos de Córdoba nunca habíamos subido aquí", comenta el padre después de hacerse un selfie con su mujer y sus pequeñas que aprovechan los últimos días antes de volver al colegio.

La familia Lovera Luque en la reapertura del mirador de la Puerta del Puente. / AJ González / COR

Visita teatralizada

La visita de hoy a la Puerta del Puente ha estado conducida por Gema, de corduba.culturayteatro. Encarnando a la diosa Venus, Gema explica a los visitantes la historia de este arco del triunfo o las distinciones de Patrimonio de la Humanidad que atesora Córdoba. "También les cuento la leyenda que relata los supuestos amoríos de la diosa Venus con Julio César cuando fue cuestor de Roma en Córdoba", explica recordando que "el poliamor" no es un invento actual.

La Puerta del Puente volverá a abrir los días 13 y 14 de septiembre, 24 y 27 de octubre. El horario de apertura será de 11 a 14 horas, y de 18 a 21 horas, excepto la Noche del Patrimonio, que sólo se abrirá por la mañana. La guía teatralizada sobre la historia del monumento se ofrece en pases de 15 minutos de 12 a 13.30 horas.