Un anciano resulta herido con quemaduras tras un incendio en su domicilio en Córdoba

El fuego se originó en una vivienda de la calle Periodista Antonio Rodríguez Mesa y movilizó a bomberos y servicios sanitarios

Un vehículo de los bomberos de Córdoba.

Un vehículo de los bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo / Archivo

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un hombre de 82 años ha resultado herido con quemaduras como consecuencia de un incendio ocurrido este viernes en una vivienda de la calle Periodista Antonio Rodríguez Mesa, en Córdoba capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Junta de Andalucía. Junta de Andalucía

El aviso se recibió a las 10.45 horas, cuando un ciudadano alertó al 112 sobre fuego en un piso. En respuesta, se activó un operativo compuesto por efectivos de Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y los servicios del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Junta de Andalucía

Los servicios sanitarios confirmaron que el varón afectado, de 82 años, presentaba quemaduras, por lo que fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba para recibir atención especializada. Junta de Andalucía

Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el origen del incendio ni sobre su evolución clínica. Desde la Junta de Andalucía se hace un llamamiento a la prudencia y a extremar las precauciones en el ámbito doméstico para prevenir este tipo de siniestros.

