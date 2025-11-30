¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer

Encontrarse una moneda antigua o cualquier pieza arqueológica puede parecer algo anecdótico, pero la ley establece obligaciones muy claras en estos casos, además de sanciones e incluso penas de prisión.

El expolio de bienes arqueológicos está tipificado en los artículos 323 y 324 del Código Penal, que contemplan penas para quienes «dañen o expolien yacimientos culturales». Estas conductas pueden castigarse con prisión de seis meses a tres años, además de multas económicas. La norma distingue entre daños ordinarios y supuestos de especial gravedad, especialmente cuando afectan a bienes protegidos o provocan un deterioro notable del patrimonio.

Monedas del siglo I d.c. recuperadas por el Seprona durante la operación 'Tamussia' / CÓRDOBA

La legislación también regula qué ocurre si una persona se encuentra un objeto arqueológico. Aunque no haya pruebas de robo o expolio, la mera tenencia de una pieza sin poder justificar su procedencia ya constituye una infracción, porque la pérdida de contexto supone un daño irreparable para la investigación histórica.

Por este motivo, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional recuerdan qué debe hacerse si alguien halla una moneda antigua o cualquier otro objeto histórico: comunicarlo. La ley establece un plazo de un año para informar del hallazgo al Seprona o a la Delegación de Cultura, organismos encargados de analizar y determinar si el objeto tiene valor arqueológico. Solo con esta evaluación puede garantizarse que la pieza pase a formar parte del patrimonio común y no quede descontextualizada o fuera del control público.