Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

23º Desencuentro Enemigo: diciembre es el nuevo 'septiembre'

Un terremoto de música, complicidad y buen rollo sacud Córdoba durante este bendito puente

Asistentes al festival, junto a los organizadores.

Asistentes al festival, junto a los organizadores. / Córdoba

Gabriel Núñez Hervás

Gabriel Núñez Hervás

Córdoba

Cuando esta mañana temblaron las copas de los árboles y las azoteas, hubo quien pensó que era fruto del desembarco a galope de los fieles del Desencuentro Enemigo. Por segunda vez, Córdoba acoge esta celebración que nació con el siglo, cuando la muy madrileña, castiza, arrogante y excelsa banda liderada por Josele Santiago, Los Enemigos, anunció su disolución (promesa que cumplió, a diferencia de muchos compañeros de generación).

Fue entonces cuando un puñado de sus numerosos fieles decidió evocar su legado con un Desencuentro que se celebró por primera vez en el mítico local granadino llamado La Percha. Allí los reunió Migue Pérez, un tipo al que algún día habrá que ponerle una calle o un anfiteatro en esta ciudad a la que lleva inyectando vida y cultura desde que, afortunadamente, decidió venirse a vivir. Y ahora también colabora en esta historia que, este inmaculado y constitucional puente, vuelve en su 23º edición: el Desencuentro Enemigo, un nombre que es una declaración total de contradicciones, pues no es sino un verdadero encuentro de amigos. De amigos de la música.

Antonio Corduba y Migue Pérez, organizadores del 23º Desencuentro Enemigo.

Antonio Corduba y Migue Pérez, organizadores del 23º Desencuentro Enemigo. / Córdoba

Antonio Corduba, coordinador junto a Jose Zurdo de esta edición (la primera también fue organizada por Corduba, en 2009, cuando todo parecía posible), la define así: “Es un encuentro de gente a la que le gusta la música, consume música y se gasta su dinero en música”. Gente que se echa al barro, gente que se mete en todos los charcos, y por eso nadie mejor que los pantanosos Guadalupe Plata para representarlos. Pero la oferta es mucho mayor, y se materializa en locales que han demostrado con creces su compromiso con la cultura y la escena musical. El maravilloso Cuatro Gatos, el Limbo, el Ambigú de la Axerquía, el Amapola o el Jazz Café.

Noticias relacionadas y más

En ellos habrá viandas, potajes, visitas turísticas, todo con un cierto aire de comunidad laica pero devota. Y, sobre todo, música: jam sessions sin fronteras, dj’s con dedos tan precisos como los de Miamigomigue, p.D,T.K y Du Canción y artistazos como el exquisito P. A. Barham & The Varlets, Little Joe & The Runners, The Hot Jivers, Los Carnales y los irresistibles y unstoppable KFC Chicken. Con enemigos así, ¡quién necesita enemigos!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  2. ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
  3. Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
  4. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  5. Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
  6. Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto
  7. Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
  8. Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña

La plantilla de Hitachi decide suspender la huelga convocada para el día 11 como "gesto de buena voluntad"

La plantilla de Hitachi decide suspender la huelga convocada para el día 11 como "gesto de buena voluntad"

La jornada en Tercera | El Lucena, el Córdoba B y el Pozoblanco vuelven a la carga tras una semana de parón

La jornada en Tercera | El Lucena, el Córdoba B y el Pozoblanco vuelven a la carga tras una semana de parón

Cabra enciende su Navidad: así fueron los primeros instantes tras el alumbrado extraordinario

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

Lluvias débiles en Córdoba antes de un puente estable con niebla y sin precipitaciones

Lluvias débiles en Córdoba antes de un puente estable con niebla y sin precipitaciones

La Navidad en el centro histórico de Córdoba: pasacalles, flamenco, zambombas y espectáculos familiares

La Navidad en el centro histórico de Córdoba: pasacalles, flamenco, zambombas y espectáculos familiares

El Oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera la imagen de la Inmaculada Concepción

El Oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera la imagen de la Inmaculada Concepción

Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo

Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo
Tracking Pixel Contents