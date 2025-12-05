23º Desencuentro Enemigo: diciembre es el nuevo 'septiembre'
Un terremoto de música, complicidad y buen rollo sacud Córdoba durante este bendito puente
Cuando esta mañana temblaron las copas de los árboles y las azoteas, hubo quien pensó que era fruto del desembarco a galope de los fieles del Desencuentro Enemigo. Por segunda vez, Córdoba acoge esta celebración que nació con el siglo, cuando la muy madrileña, castiza, arrogante y excelsa banda liderada por Josele Santiago, Los Enemigos, anunció su disolución (promesa que cumplió, a diferencia de muchos compañeros de generación).
Fue entonces cuando un puñado de sus numerosos fieles decidió evocar su legado con un Desencuentro que se celebró por primera vez en el mítico local granadino llamado La Percha. Allí los reunió Migue Pérez, un tipo al que algún día habrá que ponerle una calle o un anfiteatro en esta ciudad a la que lleva inyectando vida y cultura desde que, afortunadamente, decidió venirse a vivir. Y ahora también colabora en esta historia que, este inmaculado y constitucional puente, vuelve en su 23º edición: el Desencuentro Enemigo, un nombre que es una declaración total de contradicciones, pues no es sino un verdadero encuentro de amigos. De amigos de la música.
Antonio Corduba, coordinador junto a Jose Zurdo de esta edición (la primera también fue organizada por Corduba, en 2009, cuando todo parecía posible), la define así: “Es un encuentro de gente a la que le gusta la música, consume música y se gasta su dinero en música”. Gente que se echa al barro, gente que se mete en todos los charcos, y por eso nadie mejor que los pantanosos Guadalupe Plata para representarlos. Pero la oferta es mucho mayor, y se materializa en locales que han demostrado con creces su compromiso con la cultura y la escena musical. El maravilloso Cuatro Gatos, el Limbo, el Ambigú de la Axerquía, el Amapola o el Jazz Café.
En ellos habrá viandas, potajes, visitas turísticas, todo con un cierto aire de comunidad laica pero devota. Y, sobre todo, música: jam sessions sin fronteras, dj’s con dedos tan precisos como los de Miamigomigue, p.D,T.K y Du Canción y artistazos como el exquisito P. A. Barham & The Varlets, Little Joe & The Runners, The Hot Jivers, Los Carnales y los irresistibles y unstoppable KFC Chicken. Con enemigos así, ¡quién necesita enemigos!
